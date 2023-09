Wall Street se da cuenta de lo equivocada que ha estado en 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tomemos como ejemplo a Manish Kabra, de Societe Generale, quien la semana pasada aumentó su objetivo para fin de año en el índice a 4.750 desde 4.300, un 25% por encima de su pronóstico original de 3.800 de cara a 2023. O Michael Kantrowitz, de Piper Sandler & Co., y Greg, de BNP Paribas SA. Boutle, que con 3.225 y 3.400 había mantenido los objetivos más bajos entre los pronosticadores del lado de las ventas. Se vieron obligados a elevar sus perspectivas para 2023 en los últimos meses solo para mantenerse al día con el repunte del 15,9% de este año .

Y luego está Mike Wilson, de Morgan Stanley, un oso incondicional, que admitió en julio que había sido pesimista durante demasiado tiempo. Aunque todavía cree que las acciones estadounidenses caerán más del 10% antes de que termine el año.

"El pensamiento y la psicología de grupo son los principales impulsores del comportamiento de los estrategas", dijo Adam Sarhan, fundador de 50 Park Investments. "Muchos estrategas se han equivocado durante tanto tiempo este año, que muchos se han visto obligados a ajustar sus objetivos mientras intentaban ponerse al día con el mercado de valores".

Si bien los estrategas han capitulado en gran medida respecto de sus pronósticos para 2023, no están del todo preparados para convertirse en alcistas. Kabra, por ejemplo, espera que el S&P 500 caiga a 3.800 a mediados del próximo año, impulsado por una crisis en el gasto de los consumidores. Cerró el viernes a las 4.450.

No está solo. Los estrategas pronostican en términos generales una desaceleración del mercado en 2024, incluso cuando aumentan las señales de que la economía estadounidense podría evitar una recesión: la tasa de inflación se ha enfriado en general, las ventas minoristas siguen fuertes y se espera que la Reserva Federal mantenga estables las tasas de interés esta semana.

Para los inversores con dinero en juego, el pesimismo en Wall Street crea un dilema. Es un recordatorio de que los esfuerzos de la Reserva Federal por controlar la inflación todavía amenazan a la economía. Al mismo tiempo, las acciones superaron las mismas amenazas en 2023 y ahora, con las mejores perspectivas de ganancias de las empresas estadounidenses y la propia Fed sin signos de recesión, algunos observadores del mercado están concluyendo que los bajistas volverán a equivocarse.

IPSA rompe racha de caídas semanales en víspera de Fiestas Patrias y Wall Street cierra en baja a la espera de reunión de la Fed

Diferentes presiones

Para Sarhan, un alcista de las acciones que favorece las acciones tecnológicas y de crecimiento, todo esto demuestra que lo que está en juego es diferente para quienes monitorean el mercado (como los estrategas) y quienes administran el dinero de los clientes.

"La presión es extremadamente diferente como administrador de dinero", dijo. "No sólo tienes que tener razón, sino que también debes ganarle al mercado, o los clientes te abandonarán".

Una serie de estrategas de Wall Street se han visto obligados a mejorar sus pronósticos a medida que las acciones extendieron su escalada este año. Savita Subramanian de Bank of America Corp., David Kostin de Goldman Sachs Group Inc. y Scott Chronert de Citigroup Inc. también mejoraron sus perspectivas para 2023 en los últimos meses para mantenerse al día con el repunte.

"Se podría argumentar que todos los que están aumentando sus estimaciones y ajustando sus pronósticos de mercado no están necesariamente equivocados, simplemente llegaron temprano", dijo Oliver Pursche, vicepresidente senior y asesor de Wealthspire Advisors. "Escuchar a alguien con quien no estás de acuerdo es mucho más valioso que simplemente buscar el sesgo de confirmación de otra persona que ve el mercado de la misma manera que tú".

Ahora que la Reserva Federal se acerca al final de su ciclo de ajuste, Pursche se muestra optimista sobre el mercado de valores y la economía a medida que las perspectivas de ganancias mejoran y el gasto se mantiene sólido.

Poderoso sindicato inicia huelga simultánea sin precedentes en las tres grandes automotrices de Detroit

Los riesgos persisten

Pero eso no quiere decir que no existan riesgos.

Los funcionarios de la Reserva Federal han señalado que están preparados para elevar nuevamente los costos de endeudamiento si la economía y la inflación no se enfrían aún más. También hay una señal comprobada que emana del mercado de bonos, que nunca había hecho sonar alarmas de recesión en tanto tiempo .

La principal pregunta que preocupa a gran parte de Wall Street en este momento puede ser cuánto tiempo mantendrá la Reserva Federal las tasas tan altas, si es que realmente decide subirlas. Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que los funcionarios mantengan las tasas en el rango de 5,25% a 5,5% en su reunión del 19 y 20 de septiembre, y que el primer recorte se producirá en mayo, dos meses después de la opinión de los economistas en julio.

Históricamente, determinar el momento en que la Fed termina de aumentar sus tasas ha generado retornos de dos dígitos para los inversores en acciones, pero la trayectoria se vuelve turbia cuando el banco central omite las alzas antes de reanudarlas.

Hay señales de que los inversores tienen dinero para invertir en acciones. Si bien la exposición de los inversores en julio parecía estirada después del gran avance de las acciones en el primer semestre, ahora está considerablemente más cerca de neutral, según muestran los datos recopilados por Deutsche Bank AG.

Parece que parte de ese dinero puede estar saliendo de la banca. Los fondos de acciones acaban de registrar la mayor entrada semanal en 18 meses gracias a la creciente confianza en que la economía se dirige a un aterrizaje suave, según Bank of America.

"Nadie pensó que el repunte llegaría tan lejos y tan rápido", dijo Stephanie Lang, directora de inversiones de Homrich Berg, quien ha estado infraponderada en acciones durante todo el año. "Lo que será revelador es si la mayoría de los estrategas cambian, pero luego viene más debilidad económica que a algunos ya les preocupa".