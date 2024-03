El cobre vuelve a subir mientras el hierro se hunde: las materias primas más importantes del mundo toman distintas direcciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los precios de dos de las materias primas mineras más importantes del mundo están divergiendo rápidamente, con el cobre subiendo por encima de los US$ 9.000 por tonelada o US$ 4,08 por libra a medida que los recortes de suministro afectan al mercado, mientras que, por otro lado, el mineral de hierro continuaba hundiéndose a medida que aumentan los vientos en contra de la demanda.

El cobre subió casi un 5% esta semana, poniendo fin a un período de inercia de meses, mientras los inversionistas se concentran en los riesgos para el suministro en minas y fundiciones. Tentativamente, los operadores también se están entusiasmando con la idea de que lo peor de una recesión global ya pasó, particularmente para metales como el cobre, que se utilizan cada vez más en vehículos eléctricos y energías renovables.

Spencer Stuart: “El cobre son los bueyes y los demás minerales críticos son la carreta”"

Pero los signos de los vientos en contra en los sectores industriales tradicionales todavía son evidentes en el mercado del mineral de hierro, donde los futuros cayeron por debajo de los US$ 100 la tonelada por primera vez en siete meses el viernes. Los inversores apuestan a que la crisis inmobiliaria de China, que dura años, se prolongará hasta 2024, manteniendo controlada la demanda.

El componente siderúrgico ha perdido más del 30% desde principios de enero a medida que se desvanecieron las esperanzas de una reactivación significativa de la actividad de la construcción. Las acerías que generan pérdidas están comprando menos mineral y las reservas se están acumulando en los puertos chinos.

China, China, China

El sentimiento se ha agriado desde la reciente Asamblea Popular Nacional en Beijing, donde los formuladores de políticas establecieron una ambiciosa meta del 5% para el crecimiento económico, pero ofrecieron pocas medidas nuevas que impulsarían la infraestructura u otros sectores intensivos en construcción. La última caída envalentonará a quienes creen que los efectos de la represión inmobiliaria del presidente Xi Jinping todavía tienen un margen significativo de avance, y que el repunte del año pasado en el mineral de hierro puede haber sido un falso amanecer.

El viernes hubo nuevos signos de que la debilidad de la economía industrial de China también está afectando al mercado del cobre, y las reservas rastreadas por la Bolsa de Futuros de Shanghai aumentaron al nivel más alto desde los primeros días de la pandemia. La esperanza es que los vientos en contra en las áreas industriales tradicionales se vean compensados ​​por un aumento continuo en el uso de vehículos eléctricos y energías renovables.

Más lejos, las condiciones industriales en Europa y Estados Unidos todavía parecen débiles, pero hay un creciente optimismo sobre el uso del cobre en India, donde el aumento de la inversión ha ayudado a impulsar tasas de crecimiento vertiginosas de más del 8%, convirtiéndola en la principal economía de más rápido crecimiento.

Temores sobre oferta

Por ahora, el principal catalizador que impulsa el repunte del cobre es una restricción inesperada de la oferta minera mundial. Esto se debe principalmente al cierre el año pasado de una mina gigante en Panamá, pero también hay crecientes preocupaciones sobre la producción en Zambia, que enfrenta una crisis energética inducida por El Niño.

Los precios se dispararon en grandes volúmenes el miércoles después de que las fundiciones en China celebraran una reunión de crisis sobre cómo hacer frente a una fuerte caída en las tarifas de procesamiento tras las interrupciones en el suministro de mineral extraído. El grupo no llegó a realizar recortes coordinados de producción, pero se comprometió a reorganizar los trabajos de mantenimiento, reducir las tiradas y retrasar la puesta en marcha de nuevos proyectos.

En las próximas semanas, los inversores seguirán de cerca los inventarios de la Bolsa de Shanghai para evaluar tanto la fuerza de la demanda como el alcance de cualquier reducción de capacidad.

"El aumento en las reservas de SHFE ha sido mayor de lo que habíamos anticipado, pero esperamos verlos caer en las próximas semanas", dijo por teléfono Colin Hamilton, director gerente de investigación de materias primas de BMO Capital Markets. "Si el ritmo de acumulación de inventarios no comienza a disminuir, los inversores comenzarán a preguntarse si las fundiciones realmente están recortando y si el impacto de la débil actividad de la construcción está empezando a pesar más en el mercado".

El cobre subió hasta un 2% a US$ 9.066,50 la tonelada o US$ 4,11 la libra en la Bolsa de Metales de Londres el viernes y se cotizaba a US$ 8.987,50 la tonelada o US$ 4,07 la libra a las 10:09 a.m., hora local. La mayoría de los metales subieron en la bolsa.