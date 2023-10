El petróleo sube casi 3% por temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron el viernes alrededor de un 3% a un máximo de una semana, ante la preocupación de que el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza puedan extenderse y alterar los suministros mundiales de crudo.

Los futuros del petróleo Brent para diciembre terminaron la sesión con un alza de US$ 2,55, o un 2,9%, a US$ 90,48 el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) para diciembre avanzaron US$ 2,33, o un 2,8%, a US$ 85,54.

La prima del Brent sobre el WTI iba camino de alcanzar su nivel más alto desde julio, lo que hace más atractivo para las empresas energéticas enviar barcos a Estados Unidos para recoger crudo para exportar.

Durante la semana, el Brent presentó una caída de aproximadamente un 2% y el WTI de aproximadamente un 3%.

La jornada fue volátil. Al principio de la sesión, los precios del petróleo se dispararon más de US$ 2 por barril después de que el ejército estadounidense atacó objetivos iraníes en Siria.

Los precios se tornaron brevemente negativos mientras los mercados asimilaban varios informes sobre conversaciones de mediación con el grupo militante Hamás e Israel lideradas por Qatar, en coordinación con Estados Unidos.

"Estamos a merced del próximo titular... y creo que eso es lo que hemos estado viendo hoy con las oscilaciones de precios", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group.

"A uno le gustaría operar en base a los fundamentos, pero realmente no puede porque tiene que estar más preocupado por... lo que va a pasar en Oriente Medio", dijo Flynn. "Nadie quiere quedarse corto el fin de semana".

Un funcionario de Hamás condicionó la liberación de rehenes en Gaza a un alto el fuego en el bombardeo israelí del enclave palestino, iniciado después de un ataque mortal de los militantes palestinos en el sur israelí hace casi tres semanas.

Estados Unidos y los países árabes han instado a Israel a retrasar una invasión terrestre que multiplicaría las víctimas civiles y podría desencadenar un conflicto más grave.