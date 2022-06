El bitcoin pierde 15% y cae a mínimo en 18 meses en medio de amplio derrumbe de las criptomonedas

El bitcoin cayó a su nivel más bajo en aproximadamente 18 meses después de que la plataforma de préstamos Celsius congelara los retiros, lo que se sumó a la preocupación de que el riesgo sistémico en el ecosistema cripto acelerará el colapso del mercado de activos digitales.

El token digital más grande del mundo cayó hasta un 15% a US$ 23.336, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. Otras criptomonedas también disminuyeron a medida que continuó una liquidación más amplia. El índice MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, que mide 100 de los principales tokens, cayó hasta un 15%. Y el valor de mercado total, que superó los US$ 3 billones en noviembre, era de US$ 1,02 billones a las 9:48 a. m., hora de Nueva York, del lunes, según CoinGecko.

La liquidación se produce cuando los operadores están impulsando las apuestas por un ritmo más agresivo de ajuste de la Reserva Federal después de que los datos del viernes mostraran que la inflación de Estados Unidos saltó a un nuevo máximo de 40 años en mayo. Las criptomonedas, que han tenido problemas en medio de la política de la Fed en los últimos meses, se han visto particularmente afectadas. El colapso del ecosistema Terra/Luna el mes pasado, y el prestamista Celsius que pausó los retiros el lunes por la mañana, hora de Asia, han erosionado aún más la confianza en el espacio.

"Si obtiene una posición larga, tal vez piense en hacerlo con un margen de opción de compra largo o un margen de opción de venta corto para limitar el riesgo" en los futuros del bitcoin, dijo Rick Bensignor, presidente de Bensignor Investment Strategies y ex estratega de Morgan Stanley. "Si esto se sumerge, no hay un apoyo confiable cerca"

Pausa en Celsius Network

El fuerte movimiento a la baja en el bitcoin se produjo cuando el criptoprestamista Celsius Network Ltd. dijo que estaba pausando los retiros, intercambios y transferencias en su plataforma. Las preocupaciones en torno a la sostenibilidad de los altos rendimientos que ofrece la empresa han surgido en las últimas semanas tras el colapso de la moneda estable TerraUSD (UST) que prometía rendimientos de hasta el 20% a los depositantes.

Las acciones de criptomonedas también han estado bajo presión durante meses debido a que las perspectivas de tasas de interés más altas, una posible recesión y el colapso del ecosistema Terra/Luna en mayo pesaron mucho en la confianza de los inversores. El índice de acciones globales Blockchain de CoinShares, que rastrea a 49 empresas de todo el mundo con exposición a criptomonedas, ha caído más del 37 % en lo que va del año, al ritmo de su peor desempeño anual registrado.

Si bien los activos de riesgo en general son más bajos el lunes por la mañana, la caída de las acciones criptográficas se ha visto exasperada por la rápida caída de los precios del bitcoin.