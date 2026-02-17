Caso Audio Factop: Tribunal citará a declarar a fiscal Lorena Parra como testigo

Acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla, en el marco de la reapertura de investigación de la causa.

Un nuevo giro tomaron las indagaciones del caso Audio Factop , en marco de la reapertura de investigación de la causa resuelto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras una solicitud de la defensa de Luis Hermosilla, comandada por su hermano, Juan Pablo Hermosilla, este martes el tribunal resolvió que citará a declarar en calidad de testigo a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.

De acuerdo con la jueza Daniela Guerrero, el testimonio ayudaría a determinar "cuál era el conocimiento que tenía la fiscal Lorena Parra a la época de los mensajes mantenidos con Luis Hermosilla durante su candidatura (al cargo de fiscal regional)".

En tanto, resolvió otorgar 60 días de plazo de investigación para realizar las diligencias.

En desarrollo...