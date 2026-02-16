Caso Factop: Fiscalía decide reapertura de investigación con foco en pericias a factoring, fondos y celular de Daniel Sauer

Durante una audiencia, el Ministerio Público anunció que acogió parcialmente parte de las diligencias solicitadas por las defensas tras la acusación formal presentada a finales de enero.

Aunque el Ministerio Público presentó su acusación formal contra diez imputados del caso Audio Factop, las diligencias por la causa aún no terminarán.



Durante una audiencia de la mañana de este lunes, la Fiscalía anunció que realizará la reapertura de la investigación, acogiendo la solicitud de una serie de pericias solicitadas por las defensas tras ser ingresada la acusación.





En la instancia, el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya, reveló que reanudarán las indagatorias con foco en factorings que operaron con Factop, fondos de inversión que financiaron facturas y una nueva revisión al celular de Daniel Sauer.





En detalle, el persecutor afirmó que se oficiará a una serie de factoring para que "remitan los instrumentos que fueron transados y autorizados por parte de las empresas y Asesorías y Negocios Comercia", vinculada a la abogada María Leonarda Villalobos.





Mientras que, para los fondos, Araya apuntó que se allanan a la solicitud de que los vehíuculos extranjeros EMF Microfinance Fund y Global SME Fund, entreguen "información sobre los protocolos de financiamiento de empresas y que indiquen cómo es el procedimiento de verificación de facturas de prenda".



En tanto, la fiscalía y las defensas debaten realizar diligencias rechazadas por el ente persecutor, como pericias a cheques y talonarios, y nuevas declaraciones a un grupo de ejecutivos que pasaron por Factop, solicitados por la defensa de Villalobos.

Menichetti obtiene salida alternativa



Al comienzo de la instancia, otra arista del caso fue despejada. Tras un acuerdo entre su defensa y Fiscalía, el exejecutivo de Grupo Patio y formalizado en la causa, Cristian Menichetti, accedió a una salida alternativa, ratificada por el tribunal.





En detalle, se suspenderán las investigaciones en su contra por un año, período tras el cual, de cumplirse una serie de exigencias, verá su causa cerrada.





Dentro de las condiciones se encuentran firma trimestral ante Carabineros y el pago de $ 50 millones a ser repartidos entre las víctimas acreditadas por el caso.