Empresa de arrendamiento de vehículos Awto baja la cortina y golpea a fondo de Zurich

Un importante impacto negativo denunció un fondo de Zurich posicionado en los mercados privados.

El pasado viernes, a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el vehículo Zurich Activos Alternativos de la gestora local de Zurich anunció una merma de un tercio de su valor tras el cierre de una de sus principales inversiones en private equity.

En el documento, la AGF reveló que perdió una de sus principales inversiones: una compañía de capital de riesgo en la que participaba a través del fondo privado (FIP) Zurich Private Equity.

Según informó Zurich, la empresa celebró una junta extraordinaria de accionistas “en la que su controlador, junto a otros accionistas minoritarios (distintos al FIP), acordaron su disolución y liquidación anticipada”.

“Producto de lo anterior, con la información financiera disponible, la sociedad ha aplicado el día de ayer un deterioro a dicho activo del FIP, que ha impactado en una disminución en el valor cuota del fondo (Activos Alternativos) en un 34,5%”, añadió el documento.

Si bien Zurich aclaró que este evento solo afecta a parte del fondo, “la administradora está tomando y tomará las medidas necesarias para recuperar la mayor cantidad posible de la inversión realizada por el FIP, ejerciendo las acciones que correspondan”, adelantó.

El adíos de Awto

De acuerdo a información pública y lo que pudo constatar DF, se trataría de la startup Awto, a la que Zurich ingresó en su propiedad durante un levantamiento de capital durante 2021.

Fundada en 2016 por el grupo Kaufmann, la startup basa su negocio en el arriendo de automóviles por minutos.

Durante la mañana de este lunes, los trabajadores de la compañía se encontraron con sus oficinas preparando el cierre. La noticia fue confirmada cerca del mediodía en una comunicación a sus usuarios.

“El 11 de abril cerramos operaciones en Chile y Brasil. Gracias por ser parte de este viaje”, apuntó Awto a sus clientes, y llamó a realizar consultas y dudas sobre reembolsos a sus canales oficiales.

Tanto el mercado chileno como el brasileño eran los únicos donde operaba la startup.

En 2021 cerraron una serie A de US$ 6 millones, liderada por el grupo Zurich y su FIP, y en la que participó Kaufmann -con una inversión follow on (de seguimiento)-, Indumotora y Chile Ventures, con la que alcanzaron una valorización de US$ 17 millones.

De acuerdo reportaron a DF a finales de 2024, suman unos US$ 30 millones en deuda en los últimos cuatro años para la compra de autos.

Al cierre del año pasado, según reveló a este medio el CEO de Awto, Francisco Loehnert, Kaufmann tiene un poco más del 50% de la propiedad de Awto, 30% está en manos de los ejecutivos y el 20% restante, es de los inversionistas.