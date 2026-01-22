Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
El negocio del deporte se ha convertido en un nuevo y atractivo mercado para el sector financiero, con grandes gestoras como Apollo, Ares, Oaktree o KKR incursionando o preparando su ingreso a través de financiamientos de clubes, ligas y federaciones.
Sin embargo, para los actores de la industria deportiva latinoamericana, el acceso al capital es más restringido.
“Están siempre con la caja apretada (para capital de trabajo y de expansión) y con mucha dificultad para obtener financiamiento de la industria tradicional, porque el mundo del deporte tiene dinámicas bien particulares, que los actores financieros tradicionales no entienden o los instrumentos que ofrecen no se adaptan a las necesidades puntuales de clubes, ligas y federaciones”, describió el CEO y cofundador de FZ Sports, Matías Rivera.
Lo anterior, pese a que “muchas veces las organizaciones deportivas tienen contratos de muy buena calidad, como auspicios con las mejores marcas del mundo, televisación, o de transferencia de jugadores”, afirmó.
Bajo esta tesis, el grupo lanzó a fines de 2025 su vertical Stadio Capital -entidad no regulada por la CMF-, enfocada en créditos privados a clubes, ligas y federaciones mediante la monetización de activos futuros, como derechos de transmisión, patrocinios y transferencias de jugadores.
“En el crédito privado, la combinación mágica siempre son ingresos recurrentes, predecibles de mediano y largo plazo, eso es música (para los oídos) para cualquier prestamista”, destacó el CEO de Stadio Capital, Jhoan Vargas.
Las operaciones objetivo van desde los US$ 500 mil a más de US$ 20 millones, y los plazos de seis meses a cinco años.
Chile y la región
De acuerdo con los ejecutivos, Stadio Capital invertirá en la región desde un vehículo domiciliado en EEUU, cuya base de recursos se compone de capital propio y de inversionistas internacionales, como fondos de crédito privado estadounidenses.
La incursión arriba a Chile en un mercado hoy dominado por el factoring y una limitada bancarización. “Estamos entrando en el mercado para hacer más socios estratégicos, prestar plata en el mediano y el largo plazo, más flexibles, con mejores costos”, aseguró Vargas.
Expansión
En los 10 años de operación de FZ, Rivera contó que han hecho más de 20 transacciones distintas, gestionando financiamientos por más de US$ 150 millones en la región.
Y pese a que la expertise de la firma en los últimos años se ha centrado en el fútbol, con Stadio “nos están empezando a llegar (oportunidades) en otros deportes, principalmente en (organizaciones para) los Juegos Olímpicos, y también hemos hablado con (actores del) futsal y rugby”, sostuvo Vargas.
La principal presencia de Stadio Capital se concentra en Brasil, Chile, Perú y Argentina, “pero tenemos ambición de crecer a Colombia, a México, y a los mercados donde sabemos que podemos generar negocios”, adelantó el CEO de Stadio.
La meta para su año inaugural es cerrar con un despliegue de capital de entre US$ 50 millones y US$ 150 millones por región, lo que implicaría la ejecución de entre “10 y 20 transacciones” en el mercado, proyectó Vargas.
