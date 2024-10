La declaración de Manuel Bulnes a la Fiscalía: los Jalaff “defraudaron la confianza que tenía en ellos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Fue a las 10:45 horas del pasado 24 de octubre que el socio gestor de LarrainVial, Manuel Bulnes Muzard, acudió hasta la Fiscalía Local de Las Condes, acompañado de su abogado Jorge Boldt, para prestar declaración ante los persecutores Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, en el marco del Caso Factop.

El ingeniero comercial renunció a su derecho a guardar silencio y comenzó su relato en los inicios en LarrainVial, en 1992, cuando aún estaba en la universidad. Actualmente, es socio a cargo de las áreas inmobiliaria e internacional de la empresa, precisó.

Es en la primera veta, ligada a los bienes raíces, en la que comienza la relación de negocios con Grupo Patio, en la que son socios de Gestora de Rentas Inmobiliarias (GRI).

“AGF Activos de Larraín Vial administra los activos, a través de una delegación que les hizo la sociedad GRI, para administrar ambos fondos (Fondo I y Fondo II), en tanto, la administración de los activos la tiene Patio. GRI es la sociedad dueña del contrato de administración, que contrata a Patio y AGF Activos. Los dueños de los inmuebles son los cuota habientes de los Fondos, entre los que destacan los fondos de pensiones, compañías de seguros y familias. Un 60% de GRI es de una sociedad del Grupo Patio y el 40% de una sociedad de Larraín Vial”, explicó.

Caso Factop: hermanos Topelberg piden indemnización por daños de US$ 17 millones en nueva demanda contra LarrainVial y Amicorp

Todo comenzó en 2017, “con la adquisición de Aurus, que era la dueña de GRI”, agregó Bulnes.

“Nosotros le propusimos la adquisición de GRI al Grupo Patio, con quienes finalmente nos asociamos en la adquisición de GRI. Por parte de Patio estuvo involucrado Álvaro Jalaff y por Larraín Vial yo, con alguien de banca e inversiones, cuyo nombre no recuerdo en este momento, siendo aprobada esta operación por el directorio de la compañía”, reveló.

Sobre sus roles, detalló que “participó en GRI como director de la sociedad, no tengo ningún rol en AGF Activos ni tampoco en Grupo Patio”. En la misma línea, ahondó que no forma parte de los directorios de Larraín Vial SpA, la corredora de bolsa, ni en las gestoras de fondos. “No participo en el gobierno corporativo de ninguna de estas sociedades”, ahondó.

Las deudas de Jalaff

Si bien LarrainVial se hizo socio de Patio en 2017, Bulnes conoció a sus ejecutivos y socios poco antes de los primeros fondos. “Desde mediados del año 2016 conocía a Cristian Menichetti y a Álvaro Jalaff, quienes querían conocer a Larraín Vial y eventualmente, complementar la asesoría que le daba Goldman Sachs con otros bancos de inversión. Querían que yo les presentara a la gerente de banca de inversiones”, recordó Bulnes.

Unos seis años después conoció el estado financiero de Antonio Jalaff. “En el mes de mayo de 2022 me contactó Álvaro Jalaff, no estoy seguro si además Cristian Menichetti, para evaluar la posibilidad de emitir deuda respecto de Antonio Jalaff, dejando en garantía sus acciones en sociedades que a su vez eran dueñas de forma indirecta del 5% de Grupo Patio, más el 2% de Grupo Patio que recibiría por la posesión efectiva de su padre”, reveló el socio de LarrainVial.

Fue el área de finanzas corporativas de la firma la que se hizo cargo de la solicitud, sin embargo, “la conclusión a la que se arribó fue que la garantía era muy valiosa, aunque esta, producto del plan de crecimiento de Grupo Patio recibiría menores pagos de dividendos a sus accionistas, lo que afectaría los flujos de Antonio Jalaff (intereses y amortización). Por ello es que esta alternativa no se veía viable”, declaró Bulnes.

Pero las deudas de Antonio Jalaff siguieron rondando a LarrainVial, y se concertó, en junio de 2022, una reunión con los socios gestores de Grupo Patio, Cristian Menichetti, Álvaro Jalaff, Cristian Cahe, Pablo Manríquez.

“Ellos nos dicen que Antonio Jalaff tiene un nivel de deuda muy alta, más de $ 20 mil millones, con cartera vencida, hay deuda con factoring, tasas de interés de un 3% mensual o más, etc.”, apuntó.

Ante la nueva información, “les dije que esto debía ser informado al mercado prontamente, que debía renunciar a los directorios y órganos administrativos de Grupo Patio y además, poner a disposición su participación accionaría”, aseguró.

Quién es Andrés Montes, el “sheriff” que formuló cargos a LarrainVial Activos AGF, los hermanos Jalaff y STF Capital

No fue solo una reunión informativa. “Me preguntaron si LarrainVial podía tener un rol en agrupar a los factorings acreedores de Antonio Jalaff. Les dije que no me dedico a eso, pero les dije que nos podíamos reunir con Felipe Porzio, quien es el socio que se dedica a entre otras cosas, las estructuraciones financieras”, relató Bulnes.

El socio gestor de LarrainVial afirmó que “consideramos que a la luz de las valorizaciones de Patio de Goldman Sachs, los aumentos de capital, de meses anteriores y transacciones posteriores, las proyecciones de crecimiento, etc., se consideraba que se podían pagar las deudas de Antonio de sobra si se garantizaba con su participación accionaría en Grupo Patio.

El fondo Capital Estructurado I

Las conversaciones continuaron, dando forma a una posible solución para las deudas de Jalaff. “Al día siguiente nos reunimos con Felipe Porzio con Alvaro Jalaff, Cristian Menichetti y Cristian Cahe, no recuerdo si asistió alguien más por Patio. Ellos contaron lo mismo que me habían contado a mí y le preguntaron a Felipe si LV podía tener participación en una estructura que agrupara a todos los acreedores de Antonio”, continuó su relato.

Tras esta reunión, sostuvo, “dejé de participar en este tema, salvo situaciones particulares, recayendo por parte nuestra en Felipe Porzio, Claudio Yáñez, Víctor Barros de Barros y Errázuriz la gestión en la estructuración del vehículo, del fondo propiamente tal”.

“Felipe Porzio entiendo que tuvo un rol bastante acotado en esta agrupación de acreedores. En la definición de estructuración del fondo participaron Menichetti, Alvaro Jalaff, asesores externos de ellos, a quienes no conozco. Posteriormente, los asesores de Antonio Jalaff tomaron la decisión de hacer un fondo de inversión público y contactaron a Claudio Yáñez, lo que posteriormente redundó en la génesis del Fondo de Capital Estructurado I”, añadió.

Preguntas de fiscalía

Además de su relato, Bulnes también respondió preguntas realizadas por los fiscales Sepúlveda y Araya. Consultado por la relación surgida mediante compartir directorio en GRI con los hermanos Jalaff, Bulnes reconoció que “somos personas que consideramos muy importante el trabajo y nos hicimos amigos del trabajo, llegando a ser muy cercanos”.

“Lamentablemente, siento que defraudaron la confianza que tenía en ellos, al tomar conocimiento de todo lo que ha dicho el contador Medina, en la medida que sea cierto”, agregó, mientras que, aseguró, "nunca realicé negocios personales con ellos y no he tenido tampoco relación comercial con ellos”.

Y recalcó: "Quiero aclarar que no conozco las sociedades personales de los señores Jalaff ni Menichetti. Desconocía la existencia de mecanismos de financiamiento irregulares, al menos hasta la fecha que se hizo público el caso Audios y mucho menos tampoco, de la existencia y utilización de facturas falsas".

En tanto, aseguró desconocer la comisión percibida por LarrainVial por el fondo “Capital Estructurado I”, mientras que mencionó que este caso forma parte de su negocio de finanzas corporativas y una subárea de reestructuración financiera “en situaciones complejas”.

“Por ejemplo (trabajamos en) Blanco y Negro, el Chapter 11 de Latam o el financiamiento a Crystal Lagoon. Para LV tenía lógica buscar agrupar a los acreedores factoring que podían optar a una solución distinta. Además, LV veía el valor de la garantía: el enorme valor patrimonial de Grupo Patio, con mucho potencial”, señaló.

Daniel Sauer y el audio

También se refirió a Daniel Sauer y el bullado registro que dio origen a la arista Caso Audios.

El socio de LarrainVial sostuvo que Sauer “entre los años 2015 a 2017, fue cliente de LV con una sociedad. Recuerdo haber hablado con él pocas veces. No lo conozco mayormente”.

Pero sí volvieron a interactuar a raíz de las deudas de Factop con el fondo “Facturas Nacionales”, de LarrainVial Asset Management, tras ser contactado por el ejecutivo de dicha gestora, Gonzalo Rodríguez.

“Me dijo que tenía un problema, que Daniel Sauer le debe plata de unas facturas, me dijo que él decía que me conocía. A solicitud de Gonzalo Rodríguez lo llamamos, para que pagara. Luego fui a una reunión con Gonzalo Rodríguez en Factop a solicitud de él, para apoyarlo en la cobranza”, recordó.

En aquella reunión, añadió, “estaban Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, quien se presentó como muy conocedor de los negocios de la empresa. De esa reunión salió un compromiso de plan de pago, salió un aval de Rodrigo Topelberg y una garantía hipotecaria de Sauer o un relacionado”.

En cuanto al audio de la reunión entre Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, Bulnes declaró que “lo oí después que se filtró, pero supe de su existencia antes, cuando una persona muy cercana me llamó para decirme que el señor José Coz quería juntarse conmigo, porque tenía en su poder unos audios que podía ser del interés de LarrainVial y míos”.

“Esto lo sitúo en el mes de octubre del año pasado, unas tres semanas antes que se difundiera, el abogado Coz insistía en que yo debía oírlos y que no sabía qué hacer con los audios. Al tratarse de una conversación privada y no tener nada que esconder tomé la decisión de no juntarme con él y no escuchar el audio”, añadió.

Según Bulnes, Coz “me trató de involucrar en algo que no tengo relación alguna y pienso que trató de utilizarme. A esa fecha yo tenía conocimiento que el Sr. José Coz era abogado de Rodrigo Topelberg”, concluyó.