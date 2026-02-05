Mercados globales caen por desarme de posiciones y rotación de inversionistas hacia la renta fija

Este escenario llevó a Wall Street a cerrar en rojo. El Nasdaq perdió 1,59%, el Dow Jones retrocedió 1,20% y el S&P 500 bajó 1,23%.

La volatilidad se ha tomado la semana en los mercados globales.

Este jueves, mientras los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas retrocedían ante liquidaciones masivas de posiciones por inversionistas que se volcaron a la renta fija, los llamados activos refugio -como el oro y la plata-, también registraron caídas, afectados principalmente por un desarme de posiciones apalancadas. En palabras simples, ventas de inversiones financiadas parcialmente con deuda.





Según explicó el head of research de XTB Latam, Ignacio Mieres, los activos de riesgo atraviesan un período de corrección marcado por una rotación de mercado y “no por una liquidación de pánico”.





El analista detalló que el sector tecnológico, especialmente el segmento de software e inteligencia artificial (IA) ha sido uno de los principales focos del ajuste, debido a una “presión de venta” persistente, ya que los resultados empresariales han evidenciado un “mayor gasto de capital, que ha sido una de las principales claves que ha debilitado a los índices a nivel general”.





Este jueves Wall Street cerró a la baja: el Nasdaq perdió 1,59%, arrastrado por Nvidia (que cayó 1,33%), mientras que el Dow Jones retrocedió 1,20% y el S&P 500, 1,23%.

La fuerte caída del bitcoin

Para Mieres, este sentimiento negativo también se ha extendido a otros activos más volátiles como el bitcoin, que se ha visto arrastrado por la misma incertidumbre. La criptodivisa caía 13,54%, hasta los US$ 63.560, al cierre de esta edición.





El CEO de la exchange Skipo, Tomás Villanueva, explicó que el bitcoin actualmente muestra una estrecha correlación con los activos de riesgo tradicionales. “Los retrocesos en el Nasdaq y el sector de IA han arrastrado al criptoactivo, reflejando una mentalidad de risk-off (aversión al riesgo) generalizada. Ante la incertidumbre, los inversionistas priorizan la liquidez sobre instrumentos de alta volatilidad”, señaló.

La plata retrocede 16% y el oro 3%

Los metales preciosos han experimentado fuertes oscilaciones en las últimas sesiones. El oro y la plata registraron el viernes 30 de enero -cuando Trump anunció la nominación de Kevin Warsh a la Fed- sus mayores pérdidas en décadas, luego de que previamente habían marcado varios máximos.





Sin embargo, en medio de un repunte de las tensiones entre EEUU e Irán, durante las sesiones del martes y miércoles, el oro y la plata acumularon alzas de 6,5% y 11,2%, respectivamente.

Pero, el optimismo fue breve. Este jueves los inversionistas retomaron las liquidaciones de posiciones, lo que llevó a que, hasta el cierre de esta edición, la plata cayera 16%, mientras que el oro perdiera 3%.

“La magnitud de las correcciones tiene que ver con un desarme forzado de posiciones muy apalancadas”, aseguró a DF el líder de economía en GEM Consulting, Patricio Faúndez.

El economista explicó que se trata de inversionistas que operan con altos niveles de deuda y que, frente a caídas abruptas de precios, se ven obligados a liquidar activos para cubrir pérdidas.

Estos inversionistas toman posiciones principalmente en base a la especulación, apostando a una depreciación del dólar y deshaciendo dichas posiciones cuando ocurre el movimiento contrario. Las últimas sesiones el dollar index se ha apreciado 1%.

La plata, al ser un mercado más chico y menos líquido que el del oro, sufre correcciones más grandes.

Otro de los factores que impulsó las correcciones a nivel global fueron las cifras de ofertas laborales de diciembre en EEUU, que cayeron a mínimos desde septiembre de 2020.

En Chile, la noticia llevó a que el tipo de cambio subiera hasta

$ 867,2, en un entorno global que favoreció la restauración del dólar como activo refugio.

IPSA retrocede 1,5% y los papeles de SQM extienden caídas

En una jornada marcada por la aversión al riesgo en los mercados internacionales, el IPSA retrocedió 1,5% este jueves y cerró en 11.250,60 puntos. Itaú y Cenco Mall registraron las mayores caídas de 5,4% y 5,3%, respectivamente.

También se sumó el retroceso de SQM, cuyos papeles perdieron 2,4% .

Con ello, la acción extendió las bajas iniciadas en la sesión del miércoles, luego de que la china Tianqi informara la venta del 1,25% de la participación que mantiene en la minera chilena.

Según explicó el analista de Bci Corredor de Bolsa, José Ignacio Pérez, la caída en bolsa de SQM responde a “una presión vendedora por parte de Tinaqi, muy relevante y que en este momento no encuentra una posición compradora para todo ese flujo”. Lo que, a su juicio, presionó a la baja el rendimiento bursátil de los papeles, que cerraron en $ 61.875.

“Si todo esto se hubiese dado en un escenario donde la acción de SQM se encontraba deprimida, el movimiento en bolsa habría sido completamente diferente”, planteó Pérez.

Con todo, el mercado no anticipa un efecto prolongado sobre la acción. El vicepresidente de research de Renta Variable de Credicorp Capital, Miguel Leiva, señaló que “no vemos un efecto sobre la valoración fundamental de SQM”, y apuntó a que el impacto sería acotado y de corto plazo, asociado principalmente a una mayor oferta de acciones.

Pérez coincidió en que no debiera verse una caída sostenida, ya que “los fundamentos de la firma se mantienen sólidos”.

La pérdida de Tianqi

En paralelo, las acciones de Tianqi cayeron 13% en la Bolsa de Hong Kong. Sin embargo, el movimiento respondió a otros motivos. En específico, a un error en el precio de sus bonos convertibles.