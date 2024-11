Una nueva estrella irrumpe en el sector de las acciones tecnológicas y se dispara más de 23% tras superar las proyecciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los índices burstátiles han recibido fuerte impulso este año de las acciones tecnológicas, a medida que crecen las expectativas de que los avances en Inteligencia Artificial (IA) permitirán a la economía global lograr un gran salto en productividad.

Es así como a los nombres tradicionales de Apple, Microsost, Meta, Alphabet y Amazon, se han ido sumando nuevos actores como Tesla y Nvidia, el gigante de los semiconductores, para dar forma a las denominadas "Siete Magníficas".

Pero a medida que los adelántos tecnológicos siguen avanzando rápidamente, ese número mágico podría seguir creciendo, y nuevas acciones comienzan a despuntar en la bolsa de Nueva York.

Ese parece ser el caso de Palantir Technologies, la empresa desarrolladora de software para IA cofundada por el multimillonario inversionista Peter Thiel, cuyas acciones se dispararon este martes 23,5% a un nivel récord después de que informara ingresos trimestrales mejores de lo esperado y elevara su pronóstico para el trimestre actual debido a la alta demanda por sus productos en EEUU.

Las acciones de la compañía subieron hasta US$ 50,98 en Nueva York este martes, su nivel más alto desde que se abrió a bolsa en 2020.

Las ventas del tercer trimestre aumentaron 30% a US$ 725,5 millones, dijo la firma con sede en Denver en un comunicado. Los analistas, en promedio, estimaban ingresos por US$ 703,7 millones, según datos compilados por Bloomberg. Palantir también informó ganancias récord por US$ 144 millones.

Orígenes de la empresa

Cofundada por Thiel -el gestor de fondos alemán que junto con Elon Musk creó PayPal a fines de los '90- Palantir construyó su reputación trabajando con la comunidad de inteligencia nacional de EEUU y ahora se utiliza en todas las ramas militares del país y en las fuerzas aliadas en Ucrania e Israel.

Tras su último salto de hoy martes, la acción acumula un avance de 200% en el año, lo que ha catapultado su capitalización bursátil a US$ 117 mil millones.

Aunque entre sus clientes cuenta con organizaciones globales como el gigante energético BP y el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, la demanda en el extranjero por su software de IA ha sido débil en comparación con Estados Unidos.

