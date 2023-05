El perfil que espera el Congreso para el reemplazo en la subsecretaría

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Gobierno está analizando sus cartas para nombrar al sucesor o sucesora de Christian Larraín.

La persona que llegue a la Subsecretaría de Previsión Social no tendrá una tarea fácil. No solo porque tendrá el desafío -junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara- de sacar adelante la reforma previsional en el Congreso tras una década de intentos que no llegaron a puerto en distintos gobiernos, sino que además, aterrizará en un complejo momento interno de la repartición pública luego del remezón que provocó la salida del ahora exsubsecretario Larraín.

Así, quien aterrice en Previsión Social hará dupla con la actual ministra de la cartera, quien ostentó ese mismo cargo de subsecretaria durante el segundo período de la exPresidenta Bachelet, cuando ese Gobierno buscó darle luz verde a su reforma previsional, la que finalmente no logró ser aprobada en el Congreso.

Muñeca negociadora

En el mundo político existe consenso de que el perfil de la próxima autoridad debe combinar el conocimiento técnico sobre el sistema de pensiones y tener una mirada dialogante, que le entregue la flexibilidad necesaria para buscar acuerdos que hagan viable la iniciativa del Ejecutivo, que hoy no cuenta con los votos en el Congreso.

Para el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la cámara baja, Juan Santana (PS), “el subsecretario o subsecretaria debe ser capaz de contribuir en sacar adelante un acuerdo nacional en torno a la reforma al sistema de pensiones”. Aseguró que “se requerirá mucho diálogo, apertura, pero también mucha convicción y compromiso con mantener los pilares y principios que motivan el cambio a nuestro sistema previsional. De eso no nos podemos olvidar”.

El diputado y jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum -quien también es miembro de dicha comisión y que ha liderado las tratativas desde la oposición- planteó que “tiene que ser un subsecretario que esté dispuesto a transformar el proyecto porque hoy tal como está no hay ninguna posibilidad de aprobarlo. Esperamos que sea mucho más dialogante y tenga mucho más espacio y libertad para poder consensuar un acuerdo con la oposición”.

El senador de la UDI, Iván Moreira, criticó con dureza la situación actual del ministerio sin la cabeza de la subsecretaría que se encarga del diseño de la reforma, en conjunto con otras reparticiones del Estado. “Hoy en el Ministerio del Trabajo no hay interlocutor válido en reforma previsional. Jeannette Jara representa el ideologismo del Partido Comunista, avanzar sin tranzar. (El Presidente) Gabriel Boric se arriesga a que fracase la reforma previsional. Deberá tener alguien distinto que busque diálogo y acuerdos”, señaló en su cuenta de Twitter.

Tras la salida de Larraín, la ministra Jara aseguró que esperan nombrar en los próximos días a la nueva autoridad.

