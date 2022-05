Marcel y futura reforma previsional: “Sin capitalización no vamos a tener un sistema de pensiones sostenible en el tiempo”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el deterioro del mercado de capitales del país tras los retiros de fondos de pensiones y cómo se puede recuperar los ahorros de largo plazo en un seminario organizado por ESE Business School de la Universidad de los Andes.

El secretario de Estado indicó que la futura reforma previsional que está elaborando el gobierno “puede incidir sobre el ahorro de largo plazo”. Expuso que los diferentes componentes del sistema previsional tienen un pilar que fomenta la construcción del ahorro a largo plazo.

Mencionó que la Pensión Garantizada Universal que se creó a comienzos de año debe ser “capaz de sostenerse con ingresos de largo plazo del sector público. Es decir, que el sector público esté ahorrando o no esté desahorrando para financiar este beneficio básico del sistema previsional”.

En segundo lugar, afirmó que “está previsto que se mantenga un pilar de ahorro financiado por aportes de los trabajadores. Necesitamos que ese pilar de ahorro se invierta y sea capaz de capitalizar en el tiempo, porque de lo contrario el sistema de pensiones no va a poder sostenerse en el tiempo”.

Ahondó que si no se desarrolla de esa manera, “no va a poder sostener tasas de reemplazo como las que quisiéramos observar si es que no hay la capacidad de reflejar en este pilar de ahorro de la capacidad de acumulación o rendimiento de los activos en la economía local”.

Marcel recordó que en el programa de gobierno y en el acuerdo de implementación programática es “que exista este pilar de ahorro y que su fuente de financiamiento natural es el 10% de cotización de los trabajadores”.

No obstante, precisó que aún está en proceso de definición la articulación de este componente: “Al momento en que se presente la reforma para ver qué forma toma esta capitalización, si es colectiva, individual, si es cuenta individual administrada por quién”, dijo.

Recalcó que “se necesita capitalización para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y es una necesidad para el desarrollo del sistema previsional del futuro”.

Sobre la conformación de un seguro social previsional, afirmó que debe contener “elementos de redistribución intra e inter generacional, pero nuevamente un componente de seguro social debería ser capaz de sostenerse en el tiempo”.

Ahondó que “para que eso ocurra, es un pilar que tiene que ver algún elemento de capitalización de reserva que le de sostenibilidad en el tiempo para los parámetros que se fijen en un comienzo. Por eso decimos que ese pilar de seguro social va a tener que haber una parte que corresponda a capitalización o reserva que nuevamente deberían invertirse en el mercado de capitales”.

El ministro manifestó que “en una futura reforma previsional creo que debería ver ahí la oportunidad de continuar la profundización del mercado de capitales en beneficio de los trabajadores, porque es el rendimiento de esas inversiones que les van a permitir sostener no solamente sus ahorros personales, sino que también los beneficios que tengan del componente del seguro social del sistema”.

Remarcó que “sin capitalización no vamos a tener un sistema de pensiones sostenible en el tiempo y eso es una oportunidad para continuar con la profundización del mercado de capitales en beneficio de un sistema de largo plazo para la inversión, financiamiento para productos hipotecarios y también para el gobierno cuando lo necesite”.

Marcel expresó que “sabemos que los retiros han significado un deterioro de nuestro mercado de capitales y los efectos de eso lo vimos con más rapidez de lo que nos habríamos imaginado hace un tiempo atrás, pero no quiere decir que sea un retroceso irreversible y tenemos la oportunidad de seguir construyendo un mercado de capitales que beneficie a la población”.

Agenda de proyectos

Marcel detalló que en los próximos días la cartera presentará indicaciones al proyecto de Ley FinTech que se discute en el Senado para incorporar al perímetro regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero a ciertos grupos de servicios FinTech.

Asimismo, añadió que también presentarán en un proyecto de ley que fortalezca la resiliencia del sistema financiero y de sus infraestructuras. Dentro de la iniciativa se buscará el fortalecimiento del mercado de REPO local. Respaldó que la idea de legislar sobre esta materia es debido al rol que debió cumplir el Banco Central durante los retiros de fondos de pensiones

“Es importante que esté el mercado, que proporcione liquidez y que se pueda desarrollar. También amplía los servicios del Banco Central e infraestructura del mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios, particularmente la infraestructura de mercado financiero y perfecciona elementos aplicables a la legislación de cooperativas de ahorro y crédito y eventualmente al acceso de algunas de ellas que cumplan algunos requisitos a los servicios financieros del Banco Central”, dijo Marcel.

Otras iniciativas en que se enfocará Hacienda será un marco regulatorio para la resolución bancaria y los seguros de depósitos. “Es cierto que son cosas que no están en el programa de gobierno, pero son cosas que necesita la economía, y las necesita para poder sostener las reformas de más largo plazo que el gobierno quiere desarrollar como por ejemplo con la reforma previsional” justificó.

Efectos en los productos financieros

Ante el aumento del número de cuentas corrientes de personas en dólares y de los depósitos en la divisa estadounidense, Marcel advirtió que “todavía no somos una economía dolarizada pero es importante que no nos vayamos dolarizado en el margen. Al mismo tiempo, lo que hace es que la economía se vuelve mucho más sensible a las fluctuaciones cambiarias como le ocurre a otros países emergentes, típicamente en el caso de Perú”.

Hizo ver que la recuperación del ahorro en moneda está ocurriendo pero que aún es limitado. “Observamos muy pocos productos de ahorro en UF y eso porque el mercado de liquidez todavía no facilita o no incentiva mucho el desarrollo de ese tipo de productos. Pero tenemos a BancoEstado que ya lanzó un producto de ahorro en UF hace un par de semanas atrás y esperamos que sea seguido por otros bancos”, comentó.