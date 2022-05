Ministra del Trabajo confirma que reforma de pensiones del gobierno ingresará en agosto al Congreso

Sin piso quedó la intención de la oposición de avanzar en un cambio al sistema de pensiones a partir del proyecto de reforma del expresidente Sebastián Piñera, ya que la ministra del Trabajo Jeannette Jara dejó meridianamente claro que el Ejecutivo ingresará su propia iniciativa, tal como comprometió en su programa de gobierno, durante el mes de agosto, manifestando, de paso, su convicción de que será posible llegar a acuerdo con la oposición “por el bien del país”.

La expectativa generada por el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Juan Antonio Coloma (UDI), al poner en tabla la propuesta de Piñera sobre la que fue imposible construir un acuerdo político que la hiciera viable en el Senado durante la administración anterior, se fue desvaneciendo con la presentación de la titular del Trabajo.

Agosto, el mes clave

Jara dio cuenta del avance del proceso de diálogos sociales previsionales tripartitos y el proceso de audiencias técnicas, donde diversos centros de estudio, de pensamiento, organizaciones sociales, expertos y académicos para aportar al modelo de pensiones que el gobierno finalmente propondrá al país.

Tras su participación en la comisión, la secretaria de Estado reiteró aquello que también le manifestó a los senadores en cuanto a que el proyecto del gobierno ingresará a trámite durante el mes de agosto próximo. Con lo que echó por tierra las aspiraciones de la oposición en orden a revivir el proyecto de Piñera y trabajar sobre esa base en la generación de un nuevo sistema.

La reforma al sistema de pensiones que no fue

“Como parte del Ejecutivo, quiero reiterar nuestro compromiso, en primer lugar, de presentar un proyecto de ley que reforme el sistema de pensiones en nuestro país, durante el mes de agosto de este año”, sentenció Jara, quien explicó que la propuesta del gobierno “busca esencialmente alinear nuestro sistema de pensiones con la seguridad social, con el objetivo particular, efectivo, real y urgente de mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados”, concluyó.

Tanto en la comisión como más tarde con la prensa, la ministra eludió detallar algunos aspectos de la reforma que el Ejecutivo enviará al Congreso; sin embargo, en un giño a los exmandatarios, sí admitió que tanto en las reformas de la expresidenta Michelle Bachelet como del expresidente Sebastián Piñera, “sin duda, hay elementos que, por un lado, se pueden rescatar; y otros en los cuales hay cambios que son sustantivos. Y un elemento que es rescatable de ambas iniciativas legales, sin duda, es la indispensable cotización en vigencia del empleador”, dijo, subrayando que ese será un elemento que se rescatará para la propuesta del gobierno.

Márgenes de la oposición

Por su parte, el senador Coloma no quiso perder el optimismo, pese a que poner en tabla la iniciativa de Piñera sólo contribuyó a reflotar el tema de las pensiones en el debate legislativo. El parlamentario opositor valoró que la ministra Jara haya asistido a la Comisión de Hacienda a hacerse cargo de la preocupación que tiene, especialmente la oposición, en esta materia.

Pero el presidente de la comisión insistió en que sería mucho más rápido que el gobierno ingresara su proyecto a través de una indicación sustitutiva a la reforma de Piñera. Y junto con ello planteó los elementos que –a su juicio- aún deben ser aclarados, como es la propiedad de los fondos. A Coloma y en general a la oposición le interesa despejar el que tanto los fondos acumulados actualmente como los futuros son de propiedad de los trabajadores; que estos recursos son heredables; y, que los trabajadores puedan elegir libremente qué organismo administra sus fondos. Estos temas –desde el punto de vista del senador opositor- podrían quedar resueltos antes de la tramitación del proyecto.

“El sentido de incorporar estos temas a la agenda es que exista un acuerdo importante en materia de pensiones al más breve plazo. Es casi incomprensible que pasemos otro gobierno sin un acuerdo en esta materia, así es vamos a hacer todos los esfuerzos”, comprometió Coloma. No obstante, no parece que su sector se haya movido respecto de uno de los principales puntos de conflicto en la reforma de Piñera y que impidió los acuerdos, como es hacia dónde van los puntos de cotización adicional, ya que Coloma plantea que lo hecho por la Cámara de Diputados, “en cuanto a dividir el 50% para los fondos individuales y otro 50% en un sistema que al final era de reparto, si bien a mí no me satisfacía, creo que era una buena lógica de acuerdo”.

Marcel y futura reforma previsional: “Sin capitalización no vamos a tener un sistema de pensiones sostenible en el tiempo”

Molestia del oficialismo

En todo caso, los integrantes opositores de la comisión, Ricardo Lagos Weber (PPD) y Daniel Núñez (PC) se mostraron molestos con el hecho de que el presidente de la instancia, haciendo uso de sus atribuciones, pusiera en tabla un proyecto que no concita acuerdo.

De hecho, Lagos Weber criticó el que la oposición insistiera en poner en tabla el proyecto de Piñera, que –a su juicio- fue una “decepción” porque fue muy difícil avanzar, pese a que el estallido social “tenía como eje iniciar el tema de la reforma previsional y el gobierno del presidente Piñera no fue capaz de avanzar en esta materia, porque la derecha no estuvo dispuesta a avanzar en temas que eran importantes para un cambio estructural” y pidió que se le dé la oportunidad de trabajar a un gobierno que recién está asumiendo “y no poner en la agenda algo en que he visto poca voluntad de la derecha de querer avanzar”.

En la misma línea, el senador Núñez señaló que al poner en tabla el proyecto de Piñera, lo que hizo Coloma “es tratar de revivir un muerto” y – a su juicio- respondió a una “maniobra bastante burda” y manifestó su molestia respecto de la presión que la oposición puso sobre la ministra para que tomara definiciones que aparentemente no podría tomar mientras los diálogos tripartitos estén en marcha. Por lo que, al final, “esta convocatoria que tuvimos hoy día fue absolutamente inoportuna; mañosa”. Pero rescató el hecho de que en el marco de sesión, la ministra confirmara que el proyecto del gobierno ingresará en agosto.