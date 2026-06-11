Andrónico Luksic se pone la camiseta mexicana y manda saludos desde el partido inaugural del Mundial en el Estadio Azteca
"Con la camiseta mexicana apoyando a nuestros hermanos latinoamericanos !! Un abrazo!", escribió el empresario en su cuenta en X.
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Aunque la selección de Chile no está presente en el Mundial que se acaba de inaugurar en Ciudad de México, el empresario Andrónico Luksic -un reconocido fanático del fútbol y otros deportes- mandó sus saludos desde las tribunas del Estadio Azteca pero esta vez luciendo la camiseta verde del uniforme tricolor de la selección de los anfitriones en el primer partido del torneo.
"Saludos desde el histórico Estadio Azteca, en Ciudad de México, esperando el partido inaugural del Mundial 2026, México-Sudáfrica!! ... Con la camiseta mexicana apoyando a nuestros hermanos latinoamericanos!! Un abrazo!", escribió Luksic en su publicación en X, que acompañó con videos al inicio de la ceremonia de inauguración en el emblemático e histórico recinto en la zona sur de la capital mexicana.
Saludos desde el histórico Estadio Azteca , en Ciudad de México , esperando el partido inaugural del Mundial 2026 , México - Sudáfrica !!.. Con la camiseta mexicana apoyando a nuestros hermanos latinoamericanos !! Un abrazo ! 🇨🇱🇲🇽 pic.twitter.com/arNluBqj0Y
Saludos desde el histórico Estadio Azteca , en Ciudad de México , esperando el partido inaugural del Mundial 2026 , México - Sudáfrica !!.. Con la camiseta mexicana apoyando a nuestros hermanos latinoamericanos !! Un abrazo ! 🇨🇱🇲🇽 pic.twitter.com/arNluBqj0Y— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) June 11, 2026
México, coorganizador del Mundial con Estados Unidos y Canadá, es el único país que ha sido tres veces sede de la Copa Mundial.
Luksic en su reconocido hincha de la selección chilena y en mayo de 2024, por ejemplo, sorteó 20 viajes a Nueva York, con un acompañante, para alentar a la Roja ante Argentina en la Copa América ese año.
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