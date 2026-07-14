Hinchas argentinos no podrán ingresar banderas sobre las Malvinas para el partido ante Inglaterra
El peso histórico del choque entre ambos países llevó a las autoridades a extremar medidas de seguridad, incluyendo la prohibición de mensajes sobre las islas Falkland Islands y la separación de las hinchadas en los accesos al estadio.
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Los aficionados argentinos no podrán ingresar el miércoles al partido ante Inglaterra en Atlanta por las semifinales del Mundial con banderas ni pancartas que reclamen la soberanía sobre las islas Malvinas, dijo este martes la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva.
Argentina y Gran Bretaña libraron en 1982 un breve conflicto por las islasen el que murieron 649 soldados argentinos y 255 combatientes británicos, con una tensión política que perduró en el tiempo.
"Está prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial. No van a poder ingresar banderas o carteles con ese contenido", dijo Monteoliva en una radio local.
La rivalidad se trasladó a enfrentamientos legendarios en los Mundiales, entre ellos los cuartos de final de 1986, en los que se produjeron los famosos goles de Maradona de la "Mano de Dios" y el considerado por muchos el mejor de la historia de los mundiales.
La ministra indicó además que el lunes en una reunión en Estados Unidos decidieron reforzar la seguridad y que por primera vez en la Copa del Mundo los aficionados de cada país ingresen al estadio por distintos accesos.
"Habrá 1.600 agentes (...) Queremos que el festejo sea en paz", señaló Monteoliva.
Argentina e Inglaterra se enfrentarán por sexta vez en una Copa del Mundo en busca de un lugar en la final frente al vencedor de la otra semifinal que disputarán el martes España y Francia en el estadio de Dallas.
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