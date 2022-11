Los millonarios costos para Budweiser tras la prohibición de Qatar de venta de cervezas en los estadios

A 48 horas del torneo, Qatar prohibió la venta de cerveza en las zonas de fanáticos de los estadios de la Copa del Mundo. Este cambio abrupto en la política de alcohol rompe el pacto previo y afecta un acuerdo por US$ 75 millones entre Budweiser y la FIFA, según adelantó The New York Times. En el contexto de que hace unos días se había pedido la reubicación de las carpas.

A pesar de ser un país musulmán conservador con estrictos controles sobre el alcohol, cuyo consumo está prohibido en público, durante años los organizadores del torneo habían dicho que sería ampliamente accesible para los aficionados durante el evento.

Budweiser es uno de los principales patrocinadores del Mundial desde 1985, propiedad del fabricante de cerveza AB InBev, que iba a vender cerveza con alcohol exclusivamente dentro del perímetro que rodea cada uno de los ocho estadios -al que sólo se podrá acceder con entradas- tres horas antes y una hora después de cada partido, según Reuters.

Reuters informa que la celebración de la Copa del Mundo suele disparar el consumo de este producto, y el fabricante belga de marcas como Stella Artois y Corona quería beneficiarse de los millones de dólares que paga por ser patrocinador. Sin embargo, Budweiser ha dicho que esos beneficios provendrán menos del consumo en el lugar del evento que de los aficionados que lo vean por televisión.

El alcohol seguirá fluyendo libremente dentro de las suites VIP de los estadios y solo podrá consumirse en los fan fest y en restoranes debidamente acreditados para tal efecto. Budweiser venderá su cerveza sin alcohol en todo el recinto del estadio a US$ 8,25 el medio litro.