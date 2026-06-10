US$ 665 millones a repartir, el ingreso de 48 selecciones y tres sedes anfitrionas: los hitos que marcan este Mundial 2026

La suma de dinero es la mayor cantidad que repartirá la FIFA en la historia de los mundiales para una edición que tendrá por primera vez a 48 selecciones y con Estados Unidos, México y Canadá como países sedes.

A poco más de 24 horas del comienzo de la vigésima tercera edición de los Mundiales, con el partido estreno de México con Sudáfrica, la competición está marcada por diversos hitos tanto en el ámbito económico como en el deportivo. Un aumento en el capital de premios, tres sedes a disputarse y un cupo histórico de 48 selecciones son las principales novedades.

En cuanto a los réditos económicos, esta edición marcará un récord en la distribución de premios. La FIFA repartirá un total de US $ 665 millones entre las 48 selecciones participantes, un incremento de 51% respecto a los US $ 440 millones entregados en Qatar 2022.

Con ello, el campeón del torneo se convertirá en el más premiado de la historia al recibir US $ 50 millones, mientras que el subcampeón obtendrá US $ 33 millones.

Además, cada selección clasificada recibe cerca de US $ 10,5 millones, los cuales corresponden a US $ 9 millones por rendimiento deportivo y el resto destinados a gastos de preparación, logística y organización previa.

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Esta edición además será la más extensa de la historia. El torneo pasará de 64 a 104 encuentros, lo cual supone un aumento relevante en la venta de entradas, derechos televisivos y patrocinios para la FIFA y los países anfitriones.

Otro de los hitos de esta edición será que, por primera vez en la historia, la competición se disputará en tres países anfitriones. Estados Unidos concentrará la mayor parte de las sedes, con partidos en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. En tanto, México albergará encuentros en Ciudad de México (con el renovado estadio Azteca que prepara tu tercer Mundial), Guadalajara y Monterrey, mientras que Canadá contará con las ciudades de Toronto y Vancouver.

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Desde el ente rector del fútbol mundial proyectan ingresos cercanos a los US $13 mil millones durante el ciclo comercial del mundial (entre 2023 a 2026), lo que superaría en un 72% al ciclo anterior.