Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mundial de Fútbol
Mundial de Fútbol

US$ 665 millones a repartir, el ingreso de 48 selecciones y tres sedes anfitrionas: los hitos que marcan este Mundial 2026

La suma de dinero es la mayor cantidad que repartirá la FIFA en la historia de los mundiales para una edición que tendrá por primera vez a 48 selecciones y con Estados Unidos, México y Canadá como países sedes.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 10:06 hrs.

Mundial 2026 premios Fútbol Álvaro Santander Benitez
<p>US$ 665 millones a repartir, el ingreso de 48 selecciones y tres sedes anfitrionas: los hitos que marcan este Mundial 2026</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Operación Tokio: Banco Santander denuncia a extrabajador ante el Ministerio Público y PDI incauta equipos en sucursal de BancoEstado
2
Regiones

Empresas Armas decide acogerse a procedimiento colectivo con Sernac para devolver pagos a clientes y detalla plan para reforzar posición financiera
3
Empresas

La concesionaria china CRCC suma nuevos frentes con el Estado y solicita más plazo para obras hospitalarias en Coquimbo y O’Higgins
4
Economía y Política

Quiroz deja ir su meta de balance fiscal a 2030 y compromete un déficit de 1,5% del PIB al cierre del gobierno
5
Internacional

El fenómeno de El Niño finalmente aparece y eleva los riesgos climáticos globales
6
Empresas

Latam presenta nuevo avión Embraer de menor capacidad para expandir su red aérea en Brasil
7
Mercados

Fondos e inversionistas de alto patrimonio aceleran salida de edificios multifamily ante caída de la rentabilidad
8
Regiones

Juzgado de Rancagua declara prescrita deuda tributaria de Comercializadora Cugat por más de $ 30.200 millones y ordena la “limpieza” de su historial financiero
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete