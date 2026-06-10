US$ 665 millones a repartir, el ingreso de 48 selecciones y tres sedes anfitrionas: los hitos que marcan este Mundial 2026
La suma de dinero es la mayor cantidad que repartirá la FIFA en la historia de los mundiales para una edición que tendrá por primera vez a 48 selecciones y con Estados Unidos, México y Canadá como países sedes.
Noticias destacadas
A poco más de 24 horas del comienzo de la vigésima tercera edición de los Mundiales, con el partido estreno de México con Sudáfrica, la competición está marcada por diversos hitos tanto en el ámbito económico como en el deportivo. Un aumento en el capital de premios, tres sedes a disputarse y un cupo histórico de 48 selecciones son las principales novedades.
En cuanto a los réditos económicos, esta edición marcará un récord en la distribución de premios. La FIFA repartirá un total de US $ 665 millones entre las 48 selecciones participantes, un incremento de 51% respecto a los US $ 440 millones entregados en Qatar 2022.
Con ello, el campeón del torneo se convertirá en el más premiado de la historia al recibir US $ 50 millones, mientras que el subcampeón obtendrá US $ 33 millones.
Además, cada selección clasificada recibe cerca de US $ 10,5 millones, los cuales corresponden a US $ 9 millones por rendimiento deportivo y el resto destinados a gastos de preparación, logística y organización previa.
Esta edición además será la más extensa de la historia. El torneo pasará de 64 a 104 encuentros, lo cual supone un aumento relevante en la venta de entradas, derechos televisivos y patrocinios para la FIFA y los países anfitriones.
Otro de los hitos de esta edición será que, por primera vez en la historia, la competición se disputará en tres países anfitriones. Estados Unidos concentrará la mayor parte de las sedes, con partidos en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. En tanto, México albergará encuentros en Ciudad de México (con el renovado estadio Azteca que prepara tu tercer Mundial), Guadalajara y Monterrey, mientras que Canadá contará con las ciudades de Toronto y Vancouver.
Desde el ente rector del fútbol mundial proyectan ingresos cercanos a los US $13 mil millones durante el ciclo comercial del mundial (entre 2023 a 2026), lo que superaría en un 72% al ciclo anterior.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Club Hípico de Punta Arenas demanda indemnización luego que el ministro Poduje frenara millonaria expropiación
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete