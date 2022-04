Multinacionales

Musk asegura US$ 46.500 millones en fondos para la oferta de Twitter

El propio CEO de Tesla se ha comprometido a aportar US$ 33.500 millones, que incluirán US$ 21.000 millones de capital y US$ 12.500 millones de préstamos de margen, para financiar la transacción.

Foto: Reuters Compartir