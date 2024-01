Plataforma de Techo Chile y la CChC propone al Gobierno un plan de concesiones de vivienda pública para arriendo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En 2023 el déficit habitacional del país se siguió incrementado. Según los últimos datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), actualmente se necesitan 935 mil nuevas viviendas para resolver dicha situación, cifra que implica un 17% de aumento respecto a 2017.

Este escenario motivó a Déficit Cero -plataforma de Techo Chile y la CChC- a trabajar en una nueva propuesta: la implementación de una alianza público-privada donde se concesione el desarrollo de viviendas públicas en arriendo subsidiado.

“De acá a 2030 Chile necesita construir aproximadamente un millón de viviendas públicas. De esa cifra, según nuestros cálculos, al menos el 20% va a tener que ser en arriendo. Hoy existe una política habitacional asociada al arriendo, pero falta oferta para poder absorber ese subsidio a la demanda. En un contexto de crisis habitacional se ve el arriendo como competencia, y pocas veces se ve como una oportunidad. Y eso es lo que queremos demostrar”, dijo Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero.

“Los privados ya han demostrado interés por esta propuesta, y con el Gobierno lo estamos conversando”, dijo Sebastián Bowen, de Déficit Cero.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la entidad propone que el Estado ponga a disposición del mundo privado parte de los terrenos que componen su banco de suelo público, para que inviertan, desarrollen y pongan en arriendo conjuntos habitacionales destinados a sectores medios y vulnerables.

Con este fin, la institución detalló que se debe crear una entidad administradora que se encargue de todo el proceso de arriendo de dichas propiedades mientras dure la concesión. “Necesitamos producir soluciones habitacionales, y la vivienda de arriendo puede ser una solución transitoria. Hoy en día el Estado está invirtiendo 100 para producir 100 viviendas, y con este modelo invertiría 100 para producir 150”, explicó.

Para materializar la propuesta, Bowen destacó que existen tres caminos: generar una ley de arriendo; un decreto supremo que faculte al MINVU o al MOP, o utilizar las empresas del Estado existentes como el Fondo de Infraestructura S.A.

“Propuesta posible”

Bowen indicó que existe un panorama propicio a la implementación de la propuesta, considerando el alza que ha experimentado el modelo de renta residencial en los últimos años. A esto se suma la “buena” reputación del sistema de concesiones chileno en términos de atraer capitales extranjeros.

“La inversión total que se necesita en Chile para enfrentar el déficit habitacional es de más de US$ 100 mil millones, monto que no se puede enfrentar si no existe una alianza público-privada. Los privados ya han demostrado interés por esta propuesta, y con el Gobierno lo estamos conversando. La crisis habitacional necesita soluciones ahora, no mañana, por lo que tenemos que actuar. Están las condiciones para llevar a cabo esta propuesta, solo falta materializarla”, explicó el director ejecutivo.

Consultados al respecto, desde el Minvu destacaron que la propuesta de Déficit Cero ya ha sido explorada anteriormente y la calificaron como una alternativa posible.

Sin embargo, enfatizó la cartera, en estos momentos la estrategia ministerial está avanzando con el programa de Arriendo a Precio Justo, que busca generar un parque masivo de viviendas públicas para arrendar a familias de menores ingresos que necesiten una solución habitacional a través de esta modalidad de arriendo protegido.

“Lo desarrollamos con el impulso de proyectos de propiedad de los Serviu, municipios y personas jurídicas sin fines de lucro que permitirán que las familias destinen un máximo del 25% de sus ingresos totales para el pago mensual de su arriendo”, concluyó la cartera.