Futuros de Wall Street abren al alza: el mercado espera con entusiasmo las primeras medidas de Trump

Llegó el día. Esta tarde Donald Trump inicia su segundo gobierno en EEUU y el mercado espera ansioso los primeros anuncios. Durante un “rally de la victoria”, Trump anunció que firmará hoy más de un centenar de órdenes ejecutivas. CBS News afirma que serán alrededor de 200 documentos, entre decretos y directrices.

El mercado se entusiasma, especialmente en Asia, por lo que no dijo Trump. Durante su rally, el republicano no mencionó su conflicto con China. Si se suma su declaración de que el viernes pasado mantuvo una llamada con Xi Jinping “buena tanto para China como para EEUU”, los inversionistas parecen calmar su temor al anuncio de alzas radicales de tarifas. Las acciones en Asia suben 1,61%.

En Europa domina más la incertidumbre. El Stoxx600 muestra una ligera alza, en línea con los futuros de Wall Street. El mercado estadounidense estará cerrado, por lo que las primeras reacciones a los anuncios de Trump se reflejarán en el dólar. La divisa opera a la baja por ahora.

La reacción de la divisa sorprende, después de que Trump ratificara el fin de semana que va a recortar impuestos (más liquidez en el mercado) y se concentrará en impulsar el crecimiento. Aseguró que bajará la inflación, pero no queda claro cómo espera hacerlo. En Señal DF analizamos cómo la fortaleza del dólar es un obstáculo inesperado para Trump.

Pero si hay un activo ganador por ahora son las criptomonedas, que cuentan ahora con un Jefe de Estado que participa activamente en la industria. El bitcoin marca otro récord tras superar los US$ 108.000. Otras criptomonedas suben también, a pesar de tener ahora la competencia de las meme coins lanzadas por Trump y su esposa Melania el viernes. Official Trump o $Trump acumula ya un alza de 783% y una capitalización de mercado de US$ 11.500 millones.

Mientras esperamos las primeras órdenes ejecutivas de Trump, quiero destacar algunas ideas de su discurso del fin de semana:

“Construiremos en EEUU, compraremos EEUU, contrataremos EEUU” es la frase que aparece como el mantra de su gobierno. Las empresas se verán presionadas a invertir más en Estados Unidos, movilizando capital desde otros mercados.

“Alguien dijo ayer: 'Señor, no firme tantas (órdenes) en un día. Hagámoslo a lo largo de varias semanas'. Dicen: 'Hagámoslo más tarde'. Y nunca se hace. No, las firmaremos mañana”. Trump 2.0 no es el mismo Trump de 2017. Ahora conoce la dinámica política y se perfila como alguien no dispuesto a comprometer su agenda. Pero la realidad de una mayoría menor (dos escaños) en la Cámara de Representantes lo obligará a negociar.

El último punto no llega de Washington, sino de Davos. Los primeros reportes del Foro Económico Mundial, que comienza hoy, dan cuenta del giro entre los principales CEO y ejecutivos respecto a las políticas que han dominado los últimos años, como ESG, diversidad, globalismo y transición energética. “Algunos ejecutivos se están sacando la máscara”, corriendo a alinearse con Trump, es el comentario de un director de empresas citado por Bloomberg. Una discusión que pronto llegará también a Latinoamérica.

La tregua en Gaza se disputa los titulares con los eventos en EEUU. El cese al fuego entre Israel y Hamás comenzó el fin de semana con el intercambio de tres rehenes de parte de la agrupación terrorista y 90 presos palestinos.

En Chile, la agenda está dominada por el trámite de la reforma previsional. Diario Financiero reporta que la Comisión de Trabajo aplica nuevos cambios al proyecto y desde el primer año una parte irá a capitalización individual.

