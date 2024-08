Las bolsas suben siguiendo la impresionante recuperación de Wall Street

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hace justo una semana unas cifras del mercado laboral de Estados Unidos que mostraron una debilidad mayor a lo esperado encendieron la chispa del colapso bursátil global que estalló el lunes, por la preocupación sobre la posibilidad de una recesión en esa economía que debería ser enfrentada con una agresiva baja de tasas. No fueron pocos los analistas que hablaron de una exageración y aconsejaron a los inversionistas tomar un respiro, esperar un poco, y estudiar la situación con calma, dado que se debía considerar que era posible que hubieran pesado también aspectos de niveles técnicos, el boom de las tecnológicas impulso por la IA o los riesgos geopolíticos.

En los días que sucedieron a la sacudida del lunes el ansiado rebote costó que se afirmara pero finalmente llegó y justamente con una nueva cifra del mercado laboral, el número de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que se conocieron ayer y que mostraron una disminución en la semana que terminó el 3 de agosto que ayudó a calmar los temores sobre una inminente desaceleración económica. El previsible impacto en el mercado no se dejó esperar: Wall Street festejó con su mejor cierre desde noviembre de 2022, con alzas de 2,87% en el Nasdaq y de 2,3% en el S&P 500.

El impulso ayudaba a los mercados bursátiles mundiales a recuperar el terreno el viernes y así las acciones ahora han recuperado la mayor parte de sus pérdidas de la fuerte liquidación del lunes. El petróleo bajaba y los futuros del cobre volvían a recuperar los US$ 4 por libra.

De todos modos, persiste algo de cautela, porque los mercados globales siguen por debajo de los niveles vistos antes de que el informe de empleo de Estados Unidos de la semana pasada despertara por primera vez preocupaciones sobre la salud de la mayor economía del mundo.

"La volatilidad del mercado podría seguir siendo elevada durante algún tiempo", resumió a Bloomberg Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management. Pero "los inversionistas no deberían reaccionar exageradamente a los cambios en el sentimiento del mercado".

Diario Financiero destaca en su portada que el Presidente Gabriel Boric escala la crisis con Enel por los cortes de energía a Italia y también que el alto IPC de julio ratifica efecto de alza de la luz y pronósticos de inflación se afianzan sobre 4,5% para fin de año.

