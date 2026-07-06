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Firma de parques logísticos Flexpark invierte US$ 14 millones en explanta de Standard Wool en Punta Arenas

La empresa creada a comienzos de 2024 por cinco exejecutivos de Megacentro maneja plan de expansión en regiones por US$ 75 millones. Actualmente está avanzando en el desarrollo de un nuevo recinto en Copiapó, que comenzaría a operar en 2027, y otro en Puerto Montt, para 2028.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 15:40 hrs.

empresas Logística Punta Arenas regiones arriendos expansión
<p>Firma de parques logísticos Flexpark invierte US$ 14 millones en explanta de Standard Wool en Punta Arenas</p>

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