Firma de parques logísticos Flexpark invierte US$ 14 millones en explanta de Standard Wool en Punta Arenas

La empresa creada a comienzos de 2024 por cinco exejecutivos de Megacentro maneja plan de expansión en regiones por US$ 75 millones. Actualmente está avanzando en el desarrollo de un nuevo recinto en Copiapó, que comenzaría a operar en 2027, y otro en Puerto Montt, para 2028.

Las instalaciones que durante más de cinco décadas albergaron los tradicionales procesos de lavado, cardado y peinado de lana de la empresa británica Standard Wool, en Punta Arenas, están viendo ahora una sorprendente reconversión.

Y es que, tras el cierre de sus operaciones productivas, en 2020, que significó la pérdida de 45 puestos de trabajo y la venta de su maquinaria a China y Europa, el histórico complejo industrial dará paso ahora a un moderno parque logístico destinado al almacenamiento y distribución de carga.

El responsable de esta transformación es Flexpark, la firma de renta industrial creada a comienzos de 2024 por cinco exejecutivos de Megacentro, uno de los principales actores del sector a nivel nacional.

Aunque hasta ahora operaba recintos en las comunas de Cerrillos y Recoleta, en la Región Metropolitana, Flexpark consideraba que su expansión hacia la zona austral es una pieza clave de su estrategia de negocio, que busca construir una red logística con cobertura en todo el país.

Así, en febrero de este año adquirieron el recinto de la antigua planta textil para acelerar su ingreso a Magallanes, una región donde advierten "un fuerte dinamismo en inversión, actividad productiva y demanda por soluciones logísticas de buen estándar", comentó a DF Regiones el socio gerente comercial de Flexpark, Reinaldo Gómez.

Situado en la Ruta 9 Norte, fuera del radio urbano y a siete minutos del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el complejo ofrece “una ubicación estratégica y una infraestructura que puede ser modernizada para responder a esa demanda", explicó Gómez.

Con una inversión de US$ 14 millones, el recinto cuenta actualmente con 11.500 metros cuadrados (m2) construidos, pero Flexpark proyecta ampliarlo próximamente a 15.500 m2. Las instalaciones ofrecerán bodegas flexibles desde los 280 m2 con capacidades de bodegaje seco y refrigerado, además de operaciones de cross docking (descarga y carga directa de camión a camión). Con un servicio de seguridad permanente, se espera que el desarrollo genere entre 120 y 200 nuevos empleos a nivel local.

Pero uno de los elementos distintivos del proyecto es que ayudará a preservar la herencia patrimonial de Punta Arenas, ya que la histórica faena de Standard Wool continuará vinculada a la ciudad, manteniendo sus operaciones dentro del inmueble, en calidad de arrendataria.

Aunque la filial local de la tradicional empresa textil inglesa cerró su faena productiva en Magallanes en 2022, todavía mantiene una operación de compra y acopio de material en la región, desde la cual seguirá enviando lana a otros mercados fuera de Chile.

Expansión en regiones

Gómez detalló que el plan de inversión de la Flexpark considera un monto de aproximadamente US$ 75 millones para distintos proyectos distribuidos de norte a sur del país. Para materializar este crecimiento, la empresa combinará "capital propio, financiamiento bancario de largo plazo y eventuales alianzas estratégicas".

​Actualmente, la compañía logística está avanzando en el desarrollo de un nuevo recinto en Copiapó, que proyecta comience a operar en 2027 y otro en Puerto Montt, para 2028, los cuales contemplan una inversión estimada de más de US$ 20 millones, considerando solo la primera etapa de la iniciativa en la capital de Los Lagos.

El proyecto en la Región de Atacama está en una fase avanzada de permisos y se espera que las obras comiencen dentro de los próximos meses, mientras que el complejo de Puerto Montt todavía se encuentra en etapa de factibilización.

Superficie arrendable

​Estos desarrollos apuntan a atraer industrias ligadas al retail, logística, consumo masivo, minería y manufactura alimentaria, operando en mercados regionales donde la firma ha detectado una clara escasez de infraestructura moderna.

​El fuerte interés comercial ha hecho que la Flexpark reevalúe sus metas de expansión. "Inicialmente nos propusimos alcanzar del orden de 100 mil m2 de GLA (Área Arrendable Bruta, sigla en inglés). Hoy ya contamos con terrenos que nos permitirían llegar a cerca de 90 mil m2", explicó el socio gerente comercial.

Sin embargo, la aparición de nuevas oportunidades de inversión podría permitirles ampliar este objetivo "acercándonos a los 200 mil m2 de GLA en el mediano plazo".