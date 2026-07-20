Gobernador del Maule explica por qué el GORE rechazó de manera unánime proyecto energético de Enel que conecta a Chile y Argentina
La iniciativa tiene un trazado de 338 kilómetros, de ellos, poco más de 26 corresponden al territorio nacional; sin embargo, el trazado impactaría la biodiversidad, el patrimonio y el desarrollo del turismo en la zona.
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El Gobierno Regional (GORE) del Maule manifestó su rechazo unánime frente al proyecto eléctrico “Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores - Río Diamante”, también conocido como Alto Maule, argumentando una profunda asimetría económica y territorial.
La iniciativa, que busca unir energéticamente a Chile y Argentina, fue catalogada como una amenaza para el patrimonio y actividades como el turismo en la zona, sin entregar compensaciones ni dinamismo económico a nivel local.
Si bien el pronunciamiento del GORE no es vinculante, el gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez – Salamanca dijo a DF Regiones que “agotarán todas las instancias que la institucionalidad nos permite y seguiremos acompañando a las comunidades y organizaciones del territorio que buscan resguardar este espacio”.
El proyecto impulsado por Enel, tiene un costo estimado de US$ 160 millones y una extensión total de 338 kilómetros, conectando a través de esta carretera energética, las subestaciones Los Cóndores, en la comuna de San Clemente y Río Diamante en Argentina. El tramo chileno tiene una extensión de 26,7 kilómetros y en territorio limítrofe considera la instalación de 76 torres de alta tensión, de unos 45 metros de altura. Los 312 kilómetros restantes, corresponden a territorio trasandino. Su operación está proyectada por 60 años.
Potencial turístico y científico
El trazado propuesto, atraviesa áreas que para el GORE son consideradas de resguardo; por ejemplo, el Geoparque Aspirante Unesco. A juicio del gobierno local, la instalación de esta infraestructura hipoteca el potencial productivo a largo plazo de la cordillera maulina, un sector que hoy apuesta por un modelo económico basado en el turismo sustentable y la investigación.
“Nuestro objetivo es resguardar un patrimonio natural que pertenece a todos los maulinos y que tiene un enorme potencial para el desarrollo turístico y científico de la región”, afirmó el Álvarez – Salamanca, aludiendo a lo que establece el Plan de Salvaguarda de la Región, en torno a la conservación y biodiversidad del patrimonio natural.
En esa línea, fue categórico al evaluar la rentabilidad social y económica de la obra para su zona. “Lo que hemos observado es que el proyecto no genera un beneficio directo para la Región del Maule que justifique los impactos que produciría en este territorio (…) las medidas de mitigación presentadas por el titular de la iniciativa son insuficientes”, declaró argumentando que la preocupación apunta a los costos ambientales y paisajísticos que acarrea, “mientras que los beneficios de la iniciativa son externos”.
Mitigaciones insuficientes
Frente a este escenario, el Gobernador planteó que los proyectos de inversión energética deben incorporar la variable territorial en sus costos operacionales, exigiendo a Enel que evalúe modificaciones sustanciales a la iniciativa, como una solución de cableado subterráneo, con el estándar utilizado en otros países. “Creemos que el desarrollo debe ser compatible con la conservación del patrimonio natural y, en este caso, existen alternativas que permitirían reducir significativamente los impactos”, puntualizó.
Si bien el pronunciamiento que el Gobierno Regional presentará ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sólo tiene el carácter de recomendación técnica, Álvarez – Salamanca se declaró confiado en que en la decisión que debe tomar el Ejecutivo, “incorpore la visión de la región y el pronunciamiento unánime del Consejo Regional. La transición energética constituye un desafío ineludible para el país, pero también lo es resguardar territorios de alto valor ambiental, patrimonial y turístico. Estamos convencidos de que ambos objetivos pueden compatibilizarse”.
Finalmente, anticipó una postura defensiva en caso de que se priorice la agenda energética nacional por sobre la economía regional. “El desarrollo industrial debe escalar junto con el patrimonio natural y cultural de la Región del Maule, no por encima de él”.
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