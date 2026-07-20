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Gobernador del Maule explica por qué el GORE rechazó de manera unánime proyecto energético de Enel que conecta a Chile y Argentina

La iniciativa tiene un trazado de 338 kilómetros, de ellos, poco más de 26 corresponden al territorio nacional; sin embargo, el trazado impactaría la biodiversidad, el patrimonio y el desarrollo del turismo en la zona.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 17:45 hrs.

proyecto Energía inversiones ENEL GORE Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Foto: Enel subestación Los Cóndores</p>

Foto: Enel subestación Los Cóndores

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