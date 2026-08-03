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Fundo Requingua, de Maule, impulsa plan de expansión y busca exportar su tradicional manjar a EEUU y Brasil

Tras varios años creciendo a tasas de entre 25% y 30%, la meta de la empresa originaria de Sagrada Familia ahora es duplicar su capacidad productiva y sus ventas para 2028.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

Alimentos regiones Estados Unidos Brasil
<p>El fundador, Santiago Achurra Larraín, partió elaborando manjar, dulce de leche y mermeladas para sus cercanos, utilizando recetas heredadas de su madre, doña Julia Larraín Tejada.</p>

El fundador, Santiago Achurra Larraín, partió elaborando manjar, dulce de leche y mermeladas para sus cercanos, utilizando recetas heredadas de su madre, doña Julia Larraín Tejada.

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