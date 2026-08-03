Fundo Requingua, de Maule, impulsa plan de expansión y busca exportar su tradicional manjar a EEUU y Brasil

El fundador, Santiago Achurra Larraín, partió elaborando manjar, dulce de leche y mermeladas para sus cercanos, utilizando recetas heredadas de su madre, doña Julia Larraín Tejada.

Tras varios años creciendo a tasas de entre 25% y 30%, la meta de la empresa originaria de Sagrada Familia ahora es duplicar su capacidad productiva y sus ventas para 2028.

La historia de Fundo Requingua comenzó en 1960, en la comuna de Sagrada Familia, Región de Maule. Fue allí donde su fundador, Santiago Achurra Larraín, comenzó a fabricar manjar duro, dulce de leche, mermeladas y quesos para sus cercanos, utilizando leche fresca y las recetas tradicionales heredadas de su madre, Julia Larraín Tejada.

Pero el año 2019 marcó un punto de inflexión, cuando los hermanos Santiago y Sofía Achurra asumieron la operación de la empresa. Hoy, bajo el liderazgo de esta tercera generación, la compañía busca consolidar ese legado.

Con ese foco, y tras superar el impacto de la pandemia, la firma ha experimentado un crecimiento orgánico sostenido, registrando alzas en sus ventas de entre 25% y 30% anual durante los últimos tres años.

A través del programa “Nuestros Productores”, de Cencosud, sus productos aterrizaron en 2025 en todas las salas de venta de los supermercados Jumbo y Santa Isabel del país.

El salto al retail

Uno de los hitos comerciales más relevantes para la empresa, liderada operativamente por su gerenta general, Magdalena Torrealba, se gestó durante 2024 y vio la luz a inicios de 2025, cuando sus productos aterrizaron en todas las salas de supermercados Jumbo y Santa Isabel del país.

Este paso se materializó a través de “Nuestros Productores”, un programa de Cencosud nacido en 2022 (como evolución de “Grandes Proveedores”, de 2016) que busca derribar barreras de entrada para PYME, capacitándolas en logística, normativas sanitarias y buenas prácticas de manufactura.

“Esta alianza ha sido un pilar fundamental en nuestro crecimiento”, explicó Sofía Achurra, agregando que a los pocos meses de iniciar las ventas, Cencosud se posicionó rápidamente como uno de sus principales clientes institucionales. De hecho, actualmente esta cadena representa 15% de sus ventas totales.

Para cumplir con las exigencias del retail, la empresa mejoró su sistema de gestión interno para obtener la certificación Haccp. En términos logísticos, internalizaron su distribución mediante la compra de su primer furgón de reparto y la contratación de personal dedicado a las entregas y a la bodega de producto terminado.

“En Cencosud impulsamos el desarrollo estratégico de nuestras categorías, generando valor compartido junto a nuestros proveedores y, especialmente, con emprendedores que aportan innovación, diferenciación e identidad local a nuestra propuesta”, señaló a DF Regiones la gerenta de negocio comercial Mundo MYPE de Cencosud, Verónica Alcaíno, sobre esta integración. “La incorporación de Fundo Requingua (...) refleja nuestro propósito de servir de forma extraordinaria y contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades”.

Santiago Achurra Larraín (izq.), Sofía Achurra Montes (centro), y Santiago Achurra Montes (der.).

La apuesta omnicanal

Si bien el salto al retail masivo impulsó drásticamente su volumen, pasando de procesar 8 mil litros de leche al mes en 2020 a 17 mil litros en 2025, la estrategia comercial de la empresa apunta a la omnicanalidad.

Para llegar al canal tradicional, están implementando un modelo de expansión en regiones a través de distribuidores. Hace dos meses iniciaron este formato en Concepción con buenos resultados, y el objetivo es replicarlo en otras zonas para llegar a cada almacén del país.

A esto se suma su entrada en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y catering). Para captar el interés de la pastelería de autor, desarrollaron un manjar blanco en formato pastelero.

Con este nuevo producto como bandera, la empresa buscará consolidar su presencia en la industria participando este año en la feria especializada Food & Service.

Próximos pasos y metas

Para sostener este ritmo expansivo, Fundo Requingua ejecuta un plan de inversiones a cinco años, financiado hasta ahora con capital 100% propio, aunque no cierran la puerta a futuras alianzas estratégicas.

Sofía Achurra detalló que el foco está en “seguir profesionalizando nuestra operación y optimizando los procesos productivos. Esto incluye la incorporación de nuevas tecnologías, maquinaria y líneas de producción más automatizadas, que nos permitirán aumentar nuestra capacidad manteniendo los más altos estándares de calidad”.

La meta central es duplicar su capacidad productiva y sus ventas totales hacia 2028. Junto con eso, la innovación a corto plazo apunta hacia la sustentabilidad, proyectando la modernización de sus envases mediante la incorporación de materiales reciclables.

Mirando a largo plazo, los objetivos incluyen la apertura de una tienda propia y dar el salto a la internacionalización. La empresa ya ha mantenido conversaciones preliminares con distribuidores para evaluar la exportación de sus productos hacia Brasil y Estados Unidos.