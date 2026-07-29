Se enciende batalla por el terminal de buses de Talca: tribunal congela fin anticipado de la concesión decretado por el municipio

La autoridad comunal, que ya presentó una contrademanda, acusa a Inversiones Andina de incumplir el contrato por no construir un nuevo rodoviario. La empresa alega fuerza mayor y explica que los terrenos dispuestos por la municipalidad son inundables.

Un revés judicial sufrió la Municipalidad de Talca en su intento por poner fin de manera anticipada al contrato de concesión del terminal de buses de la ciudad. El Tercer Juzgado de Letras de Talca, a cargo del juez Claudio Canales, acogió una medida precautoria que paraliza la decisión del Concejo Municipal y mantiene, por ahora, la administración del recinto en manos de la empresa concesionaria, Inversiones Andina Limitada.

​El conflicto escaló a nivel judicial y administrativo tras la sesión del 9 de junio, donde el Concejo Municipal, a propuesta del alcalde Juan Carlos Díaz, aprobó por unanimidad la liquidación del contrato. La ofensiva de la alcaldía se fundamentaba en supuestos incumplimientos de la concesionaria, apuntando principalmente a la no construcción de un nuevo terminal de buses en un terreno dispuesto por el municipio, cuyo plazo vencía en marzo de 2025.

​Ante este escenario, la municipalidad pretendía hacer efectivas garantías avaluadas en $ 61,2 millones y cobrar multas impagas por un total cercano a $ 326 millones, además de tomar posesión directa de las operaciones del terminal mediante un protocolo de transición.

​Condición de inundable

​La respuesta de Inversiones Andina no se hizo esperar. La empresa ingresó una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, argumentando que sí ha cumplido con sus obligaciones y que la paralización de las obras del nuevo recinto obedece a razones de fuerza mayor puesto que el terreno entregado por el municipio tiene condición de inundable.

Para sustentar esta afirmación, la defensa legal de la compañía presentó un informe técnico emitido por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP Maule, advirtiendo el riesgo tanto para el proyecto como para terceros.

​Acogiendo los argumentos preliminares de la concesionaria, el 26 de julio el tribunal dictó una resolución que suspende los efectos del Decreto Alcaldicio N° 3309.

​El dictamen es categórico respecto al resguardo del patrimonio y la operación de la empresa ya que prohíbe celebrar actos o contratos sobre los derechos de concesión y ordena a la municipalidad abstenerse de iniciar cualquier procedimiento de liquidación forzosa. Asimismo, bloquea el cobro o liquidación de las boletas de garantía bancaria o pólizas de seguro de fiel cumplimiento.

​Finalmente, la Justicia prohibió al municipio cualquier intento de toma de posesión material o la asunción por la vía de la "administración directa" de la infraestructura, personal y servicios del terminal.

​Contrademanda municipal

​Lejos de retroceder, la Municipalidad de Talca endureció su postura legal. Previo a la resolución judicial, la Dirección Jurídica del municipio contestó la demanda solicitando su rechazo íntegro y presentó una demanda reconvencional (contrademanda) contra Inversiones Andina Limitada.

​En la acción judicial, la alcaldía insiste en el incumplimiento del contrato y exige que la empresa sea condenada al pago de una millonaria indemnización. El municipio avalúa el “daño extrapatrimonial institucional” en $ 100 millones, a lo que suma la exigencia de compensaciones por un “daño patrimonial” cuyo monto exacto aún no ha sido precisado en el marco del litigio.

​Por el momento, el terminal de buses más importante de la capital del Maule continuará operando bajo la administración de Inversiones Andina, a la espera de que la justicia civil resuelva el fondo de este millonario conflicto de infraestructura regional y de que ambas partes expongan sus posturas oficiales durante los próximos días.