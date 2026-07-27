Decretan Alerta Roja Regional en Maule por intensidad del sistema frontal: lluvias provocan desbordes de ríos en distintos puntos de la zona

De acuerdo a la información entregada por las autoridades, la isoterma alta y las fuertes precipitaciones han incrementado el volumen de deshielos en la zona cordillerana, por lo que se prevé una constante en el caudal de los ríos.

Senapred decretó Alerta Roja Regional para Maule, debido a la intensidad de las precipitaciones que han ocasionado desborde de ríos. La medida se basa en el incremento de los caudales en diversos cursos de agua, provocados por una combinación de fuertes lluvias y la presencia de una isoterma alta, lo que ha acelerado los deshielos cordilleranos.

El delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, comentó que los equipos de emergencia se encuentran desplegados, monitoreando la evolución del sistema frontal y detalló que las coordinaciones para abordar la emergencia se están gestionando en conjunto con los municipios y con el equipo de la Presidencia.

“Durante toda la jornada hemos estado monitoreando la evolución de este sistema frontal y, especialmente, el aumento de los caudales producto de la isoterma alta (…) existe un despliegue permanente en las comunas que presentan mayor riesgo y una coordinación directa con los alcaldes para responder oportunamente a cualquier emergencia” , declaró

Deshielos

Varias estaciones hidrométricas de la región alcanzaron el umbral rojo. Carlos Bernales, director regional de Senapred, explicó que “las precipitaciones en la cordillera y la isoterma alta han acelerado el deshielo, por lo que durante esta jornada los ríos continuarán incrementando sus niveles y seguiremos monitoreando su comportamiento de manera permanente" .

Hasta el cierre de esta nota, no se reportan “personas albergadas ni daños en infraestructura crítica”, explicaron desde el organismo.