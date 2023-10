Primos Grimalt caen en semifinal de vóleibol playa pero Catalina Soto suma medalla de bronce en ciclismo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El voleibol playa fue el deporte que dejó un amargo sabor la noche de este jueves. Los campeones panamericanos de vóleibol playa, Marcos y Esteban Grimalt, se enfrentaron en semifinales a la dupla brasilera Andre Loyola y George Souto.

En un duro partido, los primos Grimalt fueron derrotados por dos sets a cero (21-13 y 21-17), quedando fuera de la final.

Bronce en ciclismo

La chilena Catalina Soto sumó una nueva presea para el Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Con 120 puntos, la ciclista nacional consiguió el tercer lugar en la prueba de Ómnium, y fue superada por la mexicana Yareli Acevedo y la colombiana Lina Hernández, que registraron 128 y 121, respectivamente.

Con el resultado, Soto se convirtió en la tercera mejor deportista de la disciplina que reúne diversas pruebas. La nueva medalla conseguida este jueves en el Velódromo de Peñalolén deja, hasta ahora, al Team Chile con 27 medallas en Santiago 2023.

Medalla para el box femenino

A sus 22 años, Denisse “China” Bravo se enfrentó esta mañana en el ring del Centro de Entrenamiento Olímpico. La deportista nacional fue derrotada por la brasileña Tatiana de Jesús Chagas en semifinales de la categoría 54 kilos de los Juegos Panamericanos.

A pesar de que la boxeadora nacional fue mejorando su desempeño a lo largo del combate, fue derrotada por su contrincante por 4 a 1. Así, Tatiana de Jesús Chagas peleará el oro en las finales, mientras la chilena se quedó con el bronce. De todas formas, “China”, como se le conoce en el circuito deportivo, hizo historia y su desempeño en Santiago 2023 le entregó a Chile su primera medalla de boxeo femenino en Panamericanos.

Bravo devuelve la esperanza al boxeo femenino, pero también al deporte a nivel nacional, ya que había sumado, hasta hoy, solamente una medalla en sus últimos 28 años, la que fue conseguida en Toronto 2015 cuando Miguel Véliz consiguió el tercer puesto en la categoría de 91 kilos.

La disputa de Bravo fue reñida, sin embargo, la deportista nacional tuvo dificultades para finiquitar los golpes, error que fue aprovechado por la brasileña y que llevó a que cuatro de los cinco jueces decidieran darle el voto de victoria a Tatiana de Jesús. De todas formas, la ‘China’ será galardonada con el bronce junto a la venezolana Johana Gómez, debido a que en el boxeo no hay enfrentamiento por el 3.º y 4.º lugar.

Tenis femenino asegura una medalla

La dupla nacional Alexa Guarachi y Fernanda Labraña, superaron esta tarde a las representantes uruguayas Juliana Rodríguez y Taly Licht. En un partido disputado en el Court 2 del Parque Estadio Nacional, las representantes vencieron tranquilamente por 6-0 y 6-3.

El triunfo del dúo chileno les permite alcanzar las semifinales de los dobles femeninos y asegurar al menos la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2023.

Guarachi y Labraña se enfrentarán con las ganadoras del partido que disputarán las brasileñas Laura Pigossi y Luisa Stefani contra las ecuatorianas Mell Reasco y Camila Romero.

El tenis continuó con buenos resultados, luego de que el deportista chileno Tomás Barrios (105° de la ATP) se enfrentara en un duro partido por octavos de final al jamaicano Blaise Blicknell (426°). El representante nacional se desenvolvió tranquilamente en el primer set del partido, pero no pudo cerrar el partido en el segundo set, donde el Blicknell ganó el tie-break. Pero el empeño del chileno le valió la pena y terminó por ganar el último capítulo, dejando el marcador en 6-3, 6-7 y 6-2.

Barrios aseguró su paso a cuartos de final, donde se encontrará con el dominicano Nick Hardt (315°).

Pichilemu ilusiona

El surf también consiguió buenos resultados esta jornada y siguió avanzando en la categoría de Longboard masculino y Shortboard femenino.

La jornada comenzó con la entrada al agua del pichilemino Rafel Cortez, quien se enfrentó al estadounidense Cole Robbins en el repechaje de la ronda 3 de Longboard. El local, tras obtener 1,33 puntos más que su contrincante, aseguró su paso a la siguiente etapa.

Quién también ha sorprendido es la surfista chilena Estela López, quien a sus 18 años no ha dejado de ganar sus rondas desde que comenzaron los JJ.PP. López, en un ajustado heat de este jueves, triunfó frente a Chelsea Tuach por 0,40 puntos y finiquitó su paso a la cuarta ronda donde podría asegurar una medalla panamericana.

Mañana amarga del ciclisimo

La mañana de este jueves el ciclismo no arrancó con buenos resultados para Chile, luego de que en la prueba de persecución masculina el cuarteto nacional no consiguiera un puesto en la final de la disciplina y perdiera la ilusión de alcanzar el oro panamericano.

El Team Chile, que tenía como principales rivales a México y Argentina, realizaba una notable actuación hasta la mitad de la carrera y superaban los tiempos marcados por sus contrincantes. Sin embargo, una sorpresiva baja del tercer ciclista del cuarteto implicó la descoordinación del equipo, quedando a más de 19 segundos de los líderes de la carrera. El fracaso, en una prueba conocida por su tecnicismo, fue asumido por el entrenador del equipo, Marcos Arriagada.

“Pena, rabia, impotencia. No podremos disputar la final, es un fracaso rotundo. Un corredor se sintió mal, debió avisar antes, pero la convicción era ganar y no se pudo. A la tarde tenemos revancha. El oro ya no es, pero sí el bronce”, expresó Arriagada a TVN.

El cuarteto tendrá la oportunidad de lograr el tercer lugar la tarde de este jueves, en una prueba en la que Chile acumula seis medallas en la historia de los Panamericanos.