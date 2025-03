Lo que debes saber al terminar la semana | Trump puso el ritmo y Tohá se sumo a la carrera

Todo el mundo estuvo expectante ante los giros que dió la política comercial estadounidense esta semana. Tras sus promesas de campaña como candidato y sus posteriores anuncios como Presidente, el martes los aranceles de Donald Trump entraron en vigor y se desató la guerra arancelaria.

La Casa Blanca duplicó los impuestos a las importaciones provenientes de China y fijó un gravamen del 25% para los productos de México y Canadá. Las respuestas no se hicieron esperar: el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, impuso impuestos del 25% a más de US$120.000 millones en importaciones estadounidenses, mientras que desde Beijing aplicaron aranceles del 10% y 15% a los productos agrícolas de origen estadounidense y advirtieron que están preparados para cualquier tipo de guerra comercial.

La entrada en vigor de los aranceles sorprendió a los mercados, que hasta ahora los veían como una herramienta de negociación por parte de la administración y no como una amenaza real. Sin embargo, solo dos días después de que entraran en vigor las nuevas tarifas, el inquilino de la Casa Blanca dio un paso atrás y otorgó una prórroga que exime de los aranceles a los productos que integran el T-MEC (TLC entre las tres naciones del norte del continente), dejando así solo al 40% de las exportaciones de México y Canadá bajo gravámenes del 25%.

La frase de la semana

"S i lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final". Embajada de China en EEUU.

De todas formas, las medidas proteccionistas del republicano parecen estar recién comenzando. Desde Washington confirmaron que los “aranceles recíprocos” comenzarán a aplicarse desde el 2 de abril para aliados y enemigos. Las declaraciones de Trump no apaciguaron los temores, menos al señalar que “esto apenas está comenzando”.

La situación ha dado un vuelco al buen momento que arrastraba la mayor economía del mundo, y el mercado ve un aumento en las probabilidades de que el país entre en recesión. En ese sentido, la Reserva Federal de Atlanta alertó que la guerra comercial de Trump haría repuntar la inflación en el país hasta el 3,7% y podría generar una contracción del PIB del 2,8% durante el primer trimestre.

Los golpes de esta guerra comercial se han reflejado en el mercado. Esta semana, Wall Street borró las ganancias de 2025 y el S&P 500 cerró su peor semana desde septiembre del año pasado. Junto a ello, las bolsas europeas y asiáticas también cayeron, aunque en menor medida. Incluso, la incertidumbre sobre el futuro de la economía estadounidense ha sido tal que, al contrario de lo que pronosticaba el mercado, el anuncio de tarifas hizo retroceder al dólar, que registró una caída de más del 3% en la semana.

A nivel local, el anuncio de nuevos aranceles para el sector agrícola encendió las alarmas en Chile, ya que el 20% de sus envíos de frutas tiene como destino suelo estadounidense. Desde el Gobierno aseguraron que buscarán firmar acuerdos con nuevos mercados para enfrentar los eventuales impactos de un alza de aranceles por parte de Estados Unidos. Además, con las medidas contra México y Canadá —socios estratégicos para el gigante norteamericano— se reavivaron los temores por una eventual orden ejecutiva que aumente el tributo a las importaciones de cobre, afectando así al 11% de los envíos del metal rojo chileno.

El miedo a un alza en los precios desató una ola de compras especulativas que hicieron subir más de un 3% la libra del metal. Desde los gremios agrícola y minero se encuentran trabajando con el Gobierno mediante mesas de trabajo para monitorear eventuales impactos.

Hora de definiciones en la carrera presidencial

40 % de las exportaciones de México y Canadá quedaron con tarifas del 25%.

La política también marcó la agenda. Álvaro Elizalde asumió como ministro del Interior, tras la renuncia de Carolina Tohá que lanzó su candidatura por el PPD para el sillón presidencial. La ahora exministra apuntó al Gobierno y señaló que es “una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo, creo en un progresismo con ciertos valores”, lo que desató molestias en el gabinete. Tohá el jueves realizó su primer acto de campaña en la comuna de Renca, en un evento de conmemoración del 8 M.

En paralelo, la carta presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, presentó a su equipo programático en un evento en el Teatro Oriente de Providencia. En el encuentro, se presentó el “Plan de acción inmediata” para sus primeros días de Gobierno, con énfasis en el crecimiento económico, con metas de ajuste al gasto público de 1% del PIB y la reducción de la permisología.

Con la postulación de Tohá y la inscripción de Alberto Undurraga como candidato presidencial de la DC, la carrera por el sillón presidencial queda con nueve aspirantes que el próximo 29 de junio se enfrentarían en las primarias. Por su parte, el FA y PC buscan convencer a Tomas Vodanovic y Jeannette Jara respectivamente para entrar a la contienda presidencial. Mientras, el PS sigue en busca de un candidato tras el retiro de Michelle Bachelet.

Las embestidas contra el coordinador eléctrico

A una semana del blackout que dejó a 19 millones de chilenos sin luz, los cuestionamientos también apuntan al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), tras su comparecencia ante la Comisión de Minería y Energía del Senado. A la citación de la Cámara Alta acudieron Juan Carlos Olmedo, presidente de CEN y Ernesto Huber, director ejecutivo de la entidad. La exposición de ambos dirigentes buscaba despejar dudas sobre el apagón, pero los representantes del CEN aseguraron que se encuentran estudiando las responsabilidades del evento, donde no descartan intervención de terceros. Esto desató el enojo del senador Juan Luis Castro (PS) que reprochó la falta de autocrítica por parte del CEN y aseguró que si se tratara de un organismo público, le exigiría la renuncia a Olmedo y Huber.

En tanto, se conoció que el CEN estaba enterado de la falla en la línea Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, dos horas antes de que ocurriera el apagón. Además, se reveló la solicitud de ayuda realizada por el Coordinador Eléctrico a Argentina para restablecer el suministro.

Las respuestas de CEN llegaron en la tarde de ayer, cuando entregó su informe ante la SEC en respuesta al oficio hecho por la entidad reguladora. En el escrito, el coordinador recalcó que la causa del blackout fue una maniobra no informada y sin permiso por parte de ISA InterChile. En paralelo, el Coordinador Eléctrico presentó una denuncia a más de 150 empresas eléctricas ante la SEC por incumplimientos a la normativa eléctrica sobre la disponibilidad informática de la red.

La trayectoria de inflación

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó ayer viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza de 0,4% en febrero respecto al mes anterior, lo que llevó la inflación anual a moderarse de 4,9% a 4,7%.

Las principales alzas se observaron en transporte, así como en vivienda y servicios básicos, mientras que el ítem de equipamiento y mantención del hogar mostró una disminución. En detalle, diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, dos presentaron incidencias negativas y una no registró variación.

El resultado estuvo en línea con las expectativas, aunque no por las razones que el mercado anticipaba, ya que el alza de las tarifas eléctricas tuvo un impacto menor al previsto.

Gazitúa asume la presidencia de Bicecorp

El pasado martes fue una fecha clave en la esperada fusión entre Bicecorp —ligada a la familia Matte— y el Grupo Security, luego que se anunciara el inicio de la toma de control. El anuncio se dio una semana después de que la familia Matte declarara exitosa la OPA para adquirir el control.

La jornada estuvo marcada por la entrada de Luis Felipe Gazitúa como presidente del holding.

Gazitúa llegó a reemplazar a Bernardo Matte Larraín como director de Bicecorp, aunque este último continúa en la mesa del holding financiero. Asimismo, en representación de Grupo Security, se incorporaron al directorio de Bicecorp Renato Peñafiel Muñoz, Jorge Marín Correa y Ramón Eluchans Olivares.

De esta forma, el directorio de Bicecorp quedó integrado por estos cinco miembros, además de Juan Carlos Eyzaguirre, Ignacio Goldsack, Jennifer Soto y José Miguel Irarrázaval.

Como resultado, la operación conformará el séptimo mayor banco de la plaza local y un conglomerado financiero con un valor económico estimado en US$ 3.100 millones, con activos totales por US$ 38 mil millones y más de 2,1 millones de clientes.

Otros directorios que se renovaron fueron los de las filiales Banco Bice y Bice Vida. En la oportunidad, Luis Felipe Gazitúa se incorporó también como director y presidente de ambas compañías.

Caída en precio del litio arrastró resultados de SQM

Las ventas récord de litio y yodo durante 2024 no fueron suficientes para que la gigante SQM pudiera salir de los números rojos que viene arrastrando en los últimos trimestres. La minera no metálica cerró el año con una pérdida neta de US$ 404 millones, cifra que contrasta con las utilidades de US$ 2.012 millones registradas en 2023.

El mal momento que enfrenta la compañía se explicó principalmente por el desplome en los precios del litio, que llevó a los ingresos totales a caer un 39,4%, hasta los US$ 4.528,8 millones.

En medio de ese escenario, las inversiones de la firma enfrentarán una reducción del 31%. En comparación con los US$ 1.600 millones desembolsados en 2024, este año la empresa reducirá su inversión a US$ 1.100 millones.

Respecto al acuerdo con Codelco para explotar de forma conjunta el Salar de Atacama, el CFO, Gerardo Illanes, comentó que “a la fecha no hemos encontrado ningún obstáculo significativo en este proceso” y que esperan que esté implementado “en el segundo semestre de este año”.

WOM: Luz verde a la reorganización

Wom finalmente está dando vuelta a la página de su dura crisis financiera. Esta semana, el Tribunal de Quiebras de EEUU para el Distrito de Delaware confirmó el Plan de Reorganización de la compañía telefónica a 11 meses de acogerse a este proceso.

El plan presentado por la compañía y el Grupo Ad Hoc valora a WOM en unos US$ 1.600 millones. El acuerdo contempla una inyección de capital de hasta US$ 500 millones, una alternativa de “compensación no monetaria” para los tenedores elegibles de bonos no garantizados y los acreedores no garantizados elegibles, además del pago del financiamiento DIP —US$ 210 millones— a JP Morgan.

De todas formas, el plan no estuvo exento de debate. Varios acreedores solicitaron al tribunal no respaldar la reorganización de WOM, entre ellos el banco Bci, que señalaba que la propuesta transgredía normas legales.

En medio de este anuncio, WOM también comunicó que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó el cambio de propiedad de la compañía, pasando del fondo de inversión Novator Partners, controlado por el magnate islandés Thor Björgólfsson, al Grupo Ad Hoc, conformado por BlackRock, Amundi Asset Management, Moneda Asset Management y la británica Man GLG Partners.

La próxima audiencia de WOM ante la corte de Delaware quedó fijada para el 26 de marzo, y la empresa espera anunciar oficialmente su salida del Capítulo 11 a fines de ese mes. Ese día, asumirá el nuevo directorio, mientras que Chris Bannister —el llamado “Tío WOM”— reasumirá su anterior cargo de CEO.