El bitcoin remonta y ya se le tilda de "activo anti dólar"

Tras el boom de las criptomonedas con la elección de Trump, estos activos cayeron. El bitcoin tocó los US$ 75.000, sin embargo, esta semana volvió a remontar y ubicarse sobre los US$ 90.000. Ya hay quienes vaticinan que puede alcanzar a fin de año los US$ 200.000.

Era uno de los activos estrella. El año pasado el bitcoin y las principales criptomonedas gozaban de una excelente salud y todo hacía presagiar que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, estos activos se dispararían.

Y en parte fue así. Tras la elección presidencial en noviembre, y en particular, con el aterrizaje ya formal de Trump en la Casa Blanca, la gran mayoría de las criptomonedas iniciaron un rally histórico a medida que el Gobierno iba sentando las bases de desarrollo de estos activos.

Primero fue la disolución del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, luego vino la reducción de la actividad fiscalizadora por parte de la Comisión de Bolsa y Valores americana (SEC). Ambos hitos, gatillaron un repunte en la confianza de los actores del ecosistema y también del bitcoin, que superó los US$ 106.000 entre fines de enero y comienzos de febrero. En marzo se produjo un nuevo anuncio: la creación de una Reserva Estratégica de Criptomonedas, compuesta por activos como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) y Cardano (ADA). Hasta ahí todo bien.

Pero llegó abril con los aranceles y el desplome de las bolsas, que puso al mercado en una vorágine de volatilidad e incertidumbre, que golpeó también a los criptoactivos.

El bitcoin corrigió hasta marcar un mínimo de US$ 75.000, que si miramos con atención, es el máximo histórico de hace un año. Por esta razón, analistas estiman que ese valor es el soporte de la criptomoneda.

Sobre los US$ 90 mil

Esta última semana la mayor criptomoneda del mundo ganó un 7%, luego que el martes las cripto registraran una jornada de alzas generalizadas. El bitcoin reconquistó los US$ 90.000, surfeó cerca de los US$ 94.000, llegando su capitalización a cerca de US$ 1,87 billones, superando los US$ 1, 85 billones de Alphabet. Solo está por detrás del oro, Apple, Microsoft y Nvidia, es decir, está dentro de los 5 activos más grandes del mundo.

Por su parte, Ethereum subió un 4,4%, hasta los US$ 1.646, y solana estuvo cerca de los US$ 144 al alzarse un 5%, al igual que Cardano. Dogecoin escaló un 7%.

Si bien, la jornada alcista de las criptomonedas coincidió con la toma de posesión de Paul Atkins, defensor de estos activos, como presidente de la SEC, especialistas destacan que esta alza se produce justo en momentos en que el dólar cae, lo cual ratifica su posición de “activo anti dólar" al igual que el oro. De hecho, hay quienes señalan que los inversionistas ven a las cripto como una forma de “oro digital' que puede actuar como un activo libre de riesgo durante períodos de incertidumbre.

El repunte de bitcoin coincide también con un renovado optimismo en los mercados financieros, ante la relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Una eventual reducción en los aranceles es considerado como un factor positivo para los precios de los activos, incluyendo a dicha criptomoneda.

Este crecimiento refleja el auge de los fondos cotizados en bolsa (ETF) spot de bitcoin en EEUU. De hecho, el martes los ETF de bitcoin marcaron su mayor flujo de entrada en un solo día, desde el 17 de enero, al registrar US$ 936,43 millones. En la semana, estos instrumentos financieros captaron más de US$ 1.200 millones, marcando la mayor entrada desde enero.

Estas operaciones fueron lideradas por el ETF ARK 21Shares Bitcoin ETF, gestionado por Ark Investcon con entradas por US$ 267,10 millones. Fue seguido por FBTC de Fidelity que registró US$ 253.82 millones en entradas. El IBIT de Blackrock ingresó US$ 193,49 millones, BITB de Bitwise US$ 76,71 millones y GBTC de Grayscale US$ 65,06 millones.

Esta ola alcista también se trasladó a los ETF de ether. El martes registró entradas por US$ 38,74 millones, impulsados por FETH de Fidelity) y ETHW de Bitwise.

Según el banco británico Standard Chartered, el precio del bitcoin podría dispararse hasta un nuevo máximo histórico, ya que sigue siendo un refugio contra las turbulencias económicas. Así, su precio objetivo del BTC para fines de 2025 sería de unos US$ 200.000. Las anteriores proyecciones del banco han sido casi acertadas. El año pasado dijeron que el bitcoin cerraría el 2024 US$ 100.000, y finalmente lo hizo en US$ 92.000. Veamos que pasa este año.