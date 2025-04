El crítico diagnóstico de los grandes empresarios a la situación de Chile: estancamiento económico y deterioro social

“Se ve cada vez más lejano el anhelo de convertirnos en un país desarrollado”, fue la frase tajante del timonel de CCU, Francisco Pérez Mackenna. “Si queremos retomar esa senda, Chile debería asumir el crecimiento como una política de Estado, lo que implica, entre otras medidas, priorizar el incremento del capital humano y establecer los incentivos correctos para recuperar la inversión", indicó.

El argumento del directivo de la embotelladora del grupo Luksic, se sustentó en la idea de un bajo dinamismo del país desde 2021, que se refleja en las expectativas del Banco Central de que el PIB tendencial se mantenga por debajo del 2% hasta 2034, además de una productividad deteriorada.

En su último mensaje como presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa -previo a su salto a Bicecorp, también ligado a la familia Matte-, se refirió al sector forestal y señaló que durante su período en la empresa se dedicaron a hacer un “llamado de alerta respecto a la falta de una visión de futuro en torno a las oportunidades de desarrollo" en esa industria en Chile.

Pese a que puntualizó que los planes internacionales de la firma “en ningún caso” significaban un repliegue del país, advirtió que los negocios de cientos de pequeños y medianos propietarios de bosques productivos y aserraderos "se han visto asfixiados por falta de decisión política y prejuicios que han dañado severamente la percepción de nuestra actividad”.

Aunque matizó: “Si bien en 2024 las autoridades no presentaron iniciativas concretas para el fomento del sector, al menos se apreció un cambio de tono”.

El presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, advirtió que les "preocupa que, como sociedad, pareciera que hemos perdido las ganas de crecer más”.

Sostuvo que las bajas tasas de crecimiento afectan la creación de empleos, el nivel de las remuneraciones y el acceso a más y mejores bienes y servicios. En esta línea, subrayó que este escenario también impacta la recaudación fiscal y, con ello, el financiamiento sostenible de políticas destinadas a enfrentar las crecientes demandas sociales.

Por otra parte, acusó que “la llamada permisología en Chile ya no da para más”. En este sentido, Angelini manifestó que, por lo general, “los proyectos privados apuntan a resolver alguna necesidad social, y el sistema actual parece olvidarlo, ya que impide avanzar hasta tener resuelto hasta el más mínimo detalle, por nimio que sea. Eso no está bien”.

El presidente de Entel, Juan Hurtado, se sumó a las críticas haciendo un reclamo en relación al estado actual del sector de telecomunicaciones: "La rentabilidad de la industria es negativa y las pérdidas cuantiosas; debiera ser algo de preocupación para la autoridad".

Pero los empresarios fueron más allá del estancamiento económico y aludieron a una crisis social y política al interior del país.

“Hemos perdido el rumbo y como sociedad hemos retrocedido en múltiples aspectos”, dijo el presidente de Carozzi, Gonzalo Bofill, quien, fiel a su estilo, dibujó el más rudo de los escenarios, que describió como “una acelerada descomposición moral de nuestra vida en sociedad”.

Así, planteó que “los diversos escándalos conocidos en los últimos meses, como el Caso Fundaciones, el Caso Audios, los casos de corrupción en municipios, en la judicatura, y en el Parlamento, develan algo más profundo y grave: se ha perdido el cultivo de virtudes y valores compartidos en nuestra vida social”.

No fue el único, y otros empresarios hicieron hincapié en apuntar a problemas sociales como la creciente inseguridad.

En esta línea, Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco, manifestó preocupación por el “entorno social” del país, en el que “la población sufre por los graves problemas de seguridad en el diario vivir”.

A su vez Jorge Matetic, que encabeza el directorio de la acerera AZA, apuntó que Chile está viviendo en “un permanente clima de inseguridad pública, que dificulta la vida normal de la ciudadanía”.

Personeros del grupo Luksic abordaron la arista política. Como presidente de Banco de Chile, Pablo Granifo sostuvo en la junta de accionistas que se debe “reconocer la necesidad de plantear cambios al sistema político del país con el objetivo de promover condiciones para un mejor diálogo y, con ello, avanzar en reformas que realmente den respuesta a las necesidades reales de las personas y que reimpulsen el progreso del país”.

En una línea similar, Jean-Paul Luksic escribió en su carta como presidente de Antofagasta plc: “Chile ya ha resuelto varias deliberaciones recientes relacionadas con la Constitución y el canon minero, y nuestra expectativa es que el sistema político del país esté ahora facultado para centrarse en las preocupaciones fundamentales relacionadas con la promoción del crecimiento económico, la atracción de inversiones y la consecución de mejoras en la seguridad pública, que se han convertido en un reto importante y una prioridad muy evidente para la población”.

Y mientras se publicaban las cartas en Chile, en Estados Unidos Donald Trump concretó sus amenazas anunciando nuevos aranceles a una escala global desatando fuertes caídas en los mercados que, por ende, profundizaron los temores del empresariado local.

“En tiempos de incertidumbre como el actual, con guerras tarifarias nunca vistas y volatilidades extremas, volver a tener un mercado de capitales dinámico es el mejor seguro para enfrentar estas turbulencias como país”, dijo el presidente de Consorcio Financiero, Patricio Parodi.

En su junta de accionistas, el presidente de Elecmetal (ligada a Grupo DF), Baltazar Sánchez, anticipó que el clima de negocios seguirá desafiado por “una aceleración aún mayor del proteccionismo impulsado por los recientes anuncios del Gobierno de EEUU de la implementación de aranceles en niveles y alcances no vistos en muchas décadas a las importaciones de casi todos los productos de prácticamente todos los países del mundo”.

A su vez, Matías Pérez Cruz, de Gasco, definió la política arancelaria como “llamativa y revolucionaria” y aseguró que llegó a “remover el avispero” a nivel mundial.

Para algunos, la respuesta está dentro del país. En la memoria de Abastible, de Empresas Copec, su presidente, Eduardo Navarro, argumentó: “Está claro que hay factores exógenos que no podemos manejar desde nuestra posición, pero sí podemos insistir en el necesario compromiso que se debe asumir con el crecimiento económico, con la inversión, con el emprendimiento. Todos ellos, claves para darle a los países y sus ciudadanos mayores oportunidades, así como también los recursos necesarios para enfrentar tantas urgencias sociales”.

Y aseguró: “Muchas voces se han levantado desde el mundo empresarial para asumir, con convicción, esta obligación que pasa a ser algo cada vez más prioritario”.

Un tema que no pasó inadvertido entre los directores fue el apagón del 25 de febrero. "No hay peor energía que la que no se puede suministrar", acusó en su carta a los accionistas el presidente de Colbún, Hernán Rodríguez. Aseguró que lo ocurrido con el apagón "nos muestra que enfrentamos un sistema eléctrico más complejo, diverso y desafiado, lo que nos obliga como industria a buscar formas para asegurar no solo una matriz más sustentable, sino también más resiliente y segura”.

En ese análisis, dijo que están conscientes de que el camino para seguir creciendo e impulsando una transición energética responsable será cada vez más complejo, teniendo a la vista que "descarbonizar el último tercio de nuestra economía será posiblemente mucho más duro y difícil que todo lo avanzado ya".

Gasco también le decidió unas líneas de su carta al apagón. Matías Pérez Cruz y Gerardo Cood, presidente y vicepresidente de la compañía, respectivamente, sostuvieron que el incidente evidenció la necesidad de potenciar las inversiones en transmisión eléctrica. Los firmantes indicaron que “esta grave situación que afectó a millones de hogares, constituye un llamado de atención a todos los sectores de la sociedad, para incentivar a que se realicen las inversiones necesarias dentro de un marco legal sólido y ágil, a fin de dotar de sistemas de transmisión adecuados, que den solución a lo que demanda el desarrollo de nuestro país”.

Por su parte, CGE remarcó el sistema frontal que afectó la zona centro-sur del país en 2024. “Este evento nos llevó a poner en discusión la necesidad imperiosa de modernizar el marco legal que rige a la distribución eléctrica, con más de 40 años de vigencia”, señaló su presidente Yan Dai en su carta a los accionistas, en la cual instó a “ser promotores de cambios trascendentales para hacer frente a los efectos del cambio climático y, con ello, asegurar un servicio seguro, continuo y confiable para nuestros clientes”.