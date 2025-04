"Estamos muy activos, trabajando en esto con una prioridad 24/7"

"Desde AmCham estamos muy, muy, activos”, señala la gerente general de la cámara, Paula Estévez, sobre el involucramiento de esa entidad ante los cambios en las reglas del juego mundial gatilladas por la administración de Donald Trump. Una labor que tuvo uno de sus puntos más relevantes en el marco de la investigación del Departamento de Comercio estadounidense como “el único gremio en Chile que mandó comentarios respecto a la importancia del cobre para EEUU, y que también debería ser considerado un mineral crítico”, dentro del proceso de consulta pública respectivo a fines del mes pasado, en paralelo a intensas gestiones con las autoridades chilenas.

“Nosotros -que jugamos un rol trascendental en la firma del TLC- también estamos siendo muy proactivos ahora. Hemos tenido diversas reuniones con ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores –yo presenté la visión de la Cámara con respecto a las tarifas y lo que estamos haciendo en la comisión público-privada que está dirigiendo la Cancillería-, con el embajador Juan Gabriel Valdés, con la Embajada de los EEUU, parlamentarios, gremios exportadores y la CPC”, detalla sobre la labor de las últimas semanas.

Tras una intensa jornada este jueves que incluyó una reunión con la CPC y funcionarios de la embajada estadounidense –“con la cual tenemos una relación estrecha que no cambió nada respecto al otro gobierno”, precisa- y actividades con “una delegación con 15 empresas estadounidenses que están pensando invertir en Chile, la agenda de ayer viernes consideró una reunión con el ministro Mario Marcel “para entregar la visión de AmCham como único gremio en Chile que promueve la inversión y comercio con EEUU”. Y este lunes, la cámara participará de una reunión ampliada con sus 23 pares en la región que incluye “el análisis de cómo vemos el escenario actual”.

De hecho, entre las líneas de acción está “trabajar de la mano” con el US Chamber of Commerce -organización empresarial estadounidense que integra AmCham- y con “ambos gobiernos para apoyar, especialmente, a los exportadores”, ámbito en el cual valora la reunión que acaba de confirmar la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) de la Cancillería, Claudia Sanhueza con el jefe de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) en Washington DC el próximo miércoles. “Es una muy buena noticia que haya sido tan rápido, porque hay varios países que están también pidiendo audiencia, lo que habla muy bien de la relación bilateral, y de la labor del embajador Juan Gabriel Valdés, que me parece una excelente gestión”, indicó.

-La incertidumbre en los mercados internacionales sigue siendo la tónica entre los tomadores de decisión en las empresas ¿Cómo recoge AmCham esta urgencia?

-Para las empresas, la incertidumbre comercial es muy difícil cuando los escenarios está tan revueltos y se mueven de forma tan dinámica; por supuesto, afecta la inversión y la planificación de ella, y entendemos la gran preocupación del sector exportador de Chile. Pero hay que tener en cuenta que toma tiempo y hay que tener paciencia, entender que lo que está pasando y tener conversaciones. Estamos trabajando en esto con una prioridad - 24/7- y ha existido mucho diálogo con las autoridades, y al mismo tiempo es importante ser asertivos y no adelantarse en decisiones sin entender bien qué es lo que quiere la otra parte con que se está negociando.

-¿Cómo evalúa la situación en que quedó Chile dentro del marco mundial tras las medidas arancelarias?

-Como AmCham representamos a la comunidad empresarial que hace negocios entre EEUU y Chile, y estamos en contra de cualquier medida arancelaria. Dicho eso, esto no se trata de un tema bilateral solo con Chile, sino de un asunto global de negociación con los distintos países a nivel mundial. Y no es solo económico, también aquí hay aspectos geopolíticos que, por supuesto, impactan la economía.

-¿De qué manera se debe abordar?

-Aquí es muy importante que Chile actúe unido, que haya un trabajo público-privado, y que esto se canalice a través de las vías diplomáticas. Cuando me refiero a una posible negociación Chile-EEUU, también el sector privado tiene un rol fundamental en esto a través de los gremios.

-¿De qué manera se debe interpretar el anuncio del 2 de abril?

-Tiene varias lecturas: primero, respecto a los aranceles, la región América Latina, con un 10% parejo, quedó bastante bien frente a otras regiones del mundo que quedaron mucho más afectados. Entonces, no es que Chile sea un target de EEUU; al revés, fuimos de los países más beneficiados con el arancel más bajo. Y tenemos un TLC robusto que ha sido muy beneficioso para ambos países.

-¿Cuáles deben ser las vías en la relación bilateral hacia adelante?

-Aquí hay una oportunidad de avanzar en los desafíos pendientes que tenemos. Se mencionan temas de ley de datos personales y de propiedad intelectual, además de algunas demoras en aprobaciones sanitarias para productos agrícolas. Entonces, se abre la posibilidad de trabajar en estos temas pendientes.

-La reforma previsional es uno de los temas que busca dilucidar EEUU. ¿Cómo se debería conducir?

-El informe del USTR identificó ciertas áreas. Y en materia de pensiones, mucho depende de la implementación de la nueva ley, y es justamente ese el punto que menciona el USTR, que espera que la implementación de la reforma sea en el marco del respeto de los tratados internacionales. Y ahí vemos también una oportunidad, donde esperamos que se invite a las empresas inversionistas en el sector de pensiones a dialogar.

La agenda 2025

En el corto plazo, las repercusiones de la política económica de la administración Trump será tema obligado en la Asamblea Anual de Socios AmCham de este 29 de abril, que partirá con un análisis del escenario internacional a cargo del economista Sergio Urzúa (académico de la U. de Maryland e investigador Clapes UC). “Además de presentar nuestra estrategia para este año, entre los temas destacan el fortalecimiento del TLC y la implementación del Tratado de No Doble Tributación, que hace a Chile muy atractivo para invertir”, enfatiza.

Desde este convencimiento, anticipa que durante el segundo semestre “tenemos programada una visita a EEUU en conjunto con una delegación empresarial de primer nivel para establecer lazos estratégicos con la nueva administración y actores clave en Washington D.C., en miras a explorar oportunidades de cooperación”, misión liderada por la presidenta de la cámara, Roberta Valenca, y el presidente del Comité de Inversiones y Negocios Francisco Pérez Mackenna (gerente general de Quiñenco).

Antes, en junio próximo, AmCham Chile será anfitrión del Business Future of the Americas, reunión general de 23 cámaras organizada con la US Chamber of Commerce, que convoca a delegaciones empresariales y ministros de Economía de la región. “Por supuesto, un tema central va a ser cómo fomentamos el comercio y la inversión en un nuevo reordenamiento geopolítico”, prevé.