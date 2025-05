El mapa de los nuevos directorios de las empresas IPSA

En medio del efervescente momento que vive el mercado bursátil en Chile y en especial el IPSA, la tónica entre los controladores de este selecto grupo de 29 compañías con mayor presencia en la plaza local ha sido mantener las estructuras y personas que han dirigido sus respectivas estrategias.

80 % de los actuales directores fueron respaldados por los grupos controladores.

Un claro ejemplo en la temporada de juntas de accionistas recién pasada es el grupo Luksic -quien posee el mayor número de empresas IPSA: Banco de Chile, CCU, CSAV y Quiñenco-, ya que mantuvo a sus directivos clave, evidencia de una estructura de propiedad que, en lo fundamental, se mantuvo inalterada este año en relación al ejercicio anterior, tanto en las firmas controladas por empresarios chilenos como en las sociedades donde predominan inversionistas extranjeros.

En este marco, las principales operaciones de este año a nivel societario fueron los recambios generacionales dentro del grupo controlador, como son los casos del grupo Matte en Empresas CMPC y de la familia Yarur Arrasate en BCI, mientras las expectativas del mercado están puestas en los movimientos que vengan en Falabella tras el fin de la vigencia del pacto entre las siete ramas que predominan en su propiedad.

244 directores totalizan las empresas IPSA.

“Al mirar el total de sillas IPSA (244 asientos), un 80% de los directores (195) fueron respaldados por grupos controladores, mismo porcentaje que el año pasado, mientras un 11% (28) fueron nominados por inversionistas institucionales, proporción que se mantuvo estable respecto a 2024”, concluyó un estudio de Humanitas/Cornerstone Chile. En su análisis a las juntas de accionistas recién pasadas, la firma constató una “baja renovación del ecosistema directivo” entre las empresas IPSA, ya que de los 73 asientos disponibles en las 10 empresas que cambiaron sus mesas “solo 22 fueron ocupados por nuevos directores, lo que equivale a un 9% del total”. Asimismo, al observar la red de influencia de los principales accionistas, la consultora estableció que entre los nuevos directores propuestos por los controladores, 10 tienen vínculos familiares, ejecutivos o directivos con el grupo.

Los lineamientos del grupo financiero brasileño Itaú Unibanco en su filial Banco Itaú Chile –de la cual posee el 67,42% de la propiedad-quedó plasmada a nivel del directorio de esta última sociedad en la oficialización del nombramiento de dos integrantes titulares. Uno de ellos es Gabriel Amado de Moura, ejecutivo brasileño precedido de una larga carrera en la entidad que culminó en la gerencia general de Itaú Chile entre enero de 2020 y octubre pasado, y quien ahora es vicepresidente de la mesa que encabeza Ricardo Villela Marino desde julio de 2022 tras la renuncia de Jorge Andrés Saieh a ese cargo en el entonces Itaú Corpbanca. También se sumó al directorio Kevin Cowan Logan en calidad de director independiente. En paralelo, Itaú Chile implementó ajustes organizacionales –que incluyó el reemplazo de ejecutivos clave- implementados por el sucesor de Moura en la gerencia general, su compatriota André Gailey.

La posición controladora (67%) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en Inversiones La Construcción (ILC) –su brazo inversor en sectores como el financiero y salud- se renovó este año a nivel del directorio con la renovación de su principal representante. El presidente Patricio Donoso (extimonel de la CChC entre 2018 y 2020) fue reemplazado por el hasta entonces vicepresidente Juan Armando Vicuña, quien a su vez fue titular del gremio constructor entre 2022 y 2024. Asimismo, el 28 de abril pasado se produjo el ingreso a la vicepresidencia de Alfredo Echavarría, actual presidente de la CChC, acompañado de Vivian Modak, quien viene precedida un activo rol gremial.

Dentro de la renovación parcial que tuvo lugar en el directorio de Ripley el mes pasado, los controladores –los hermanos Lázaro, Michel y Andrés Calderón Volochinsky, que poseen en conjunto el 42,84% de la compañía de retail- apoyaron el ingreso de Alejandro Rosemblatt en reemplazo de Mario Meirelles. Exvicepresidente ejecutivo de Farmacias Ahumada, Rosemblatt es un conocedor de Ripley ya que integró su directorio entre 2017 y 2018. Completaron los cambios los ingresos de María Paz Gillet y Felipe Zegers como miembros independientes de la instancia que preside Hernán Uribe.

En las restantes firmas IPSA imperó la continuidad en sus directorios bajo los lineamientos de sus actuales controladores. Es el caso de Empresas Copec (que encabeza Roberto Angelini), Cencosud (cuya mesa lidera Julio Moura), Cencosud Malls (que preside Manfred Paulmann), Parque Arauco (Salvador Said), SQM (Gonzalo Guerrero), CAP (Juan E. Rassmuss), Latam (Ignacio Cueto), Entel (Juan Hurtado) Concha y Toro (Alfonso Larraín), Andina (Gonzalo Said), SMU (Pilar Dañobeitía) y Engie (Pascal Renaud).

Cambios en Mallplaza y decisiones en Falabella

Mallplaza, operador de centros comerciales del cual Falabella posee un 53,1%, incorporó el mes pasado a su directorio (que encabeza Sergio Cardone) a Enrique Ostalé -presidente del holding de retail-, a Manuel Ovalle (independiente apoyado por las AFP) y a Ian Fürst Garmendia. Así, el nieto de Thomas Fürst, empresario recientemente fallecido y cuya familia posee el 11% de la firma, se sumó en la mesa a su padre Paul, convirtiéndose en el director más joven de las firmas IPSA con 23 años. Junto a Manuela Sánchez y Juan Pablo Montero, en la oportunidad dejó el directorio Tomás Müller otro socio histórico que en los últimos meses ha estado vendiendo participaciones en esa firma mientras ha fortalecido su posición en Falabella hasta el 5,5%, y es visto como un posible futuro integrante del directorio de cara a un eventual fin del actual pacto controlador el próximo 1 de julio.

Este último hito representa la mayor encrucijada del grupo a nivel societario, ya que ha sido el marco que ha regido las relaciones entre las siete ramas familiares por 20 años, y que actualmente posee del orden del 66% de Falabella. Al respecto, las señales del último tiempo apuntan a la falta de “animus societatis” para renovar ese acuerdo, apuntando a diferencias que conocedores de la firma identifican en dos bloques: por un lado, los Solari Donaggio, los Karlezi Solari y los Cortés Solari, y, por el otro, Juan Cuneo, los Heller Solari y la familia Del Río.

En ese escenario, Falabella no registró novedades en el directorio establecido en 2023, cuando Enrique Ostalé reemplazó a Carlo Solari. El mes pasado, el actual presidente calificó el momento del holding como de superación exitosa de "un ciclo desafiante" en 2024 e inicio de “un nuevo capítulo”, meta que anotó avances en los primeros tres meses de este año con resultados que triplicaron las ganancias en relación al balance a marzo de 2024.

La renovación generacional en BCI

Una nueva era en la historia de Bci se inició el mes pasado con la instalación de Ignacio Yarur Arrasate en la testera de la junta de accionistas como presidente de la firma en reemplazo de su padre Luis Enrique Yarur tras cumplir 33 años en el cargo, dando así oficialmente paso a una cuarta generación familiar al frente de esa institución financiera fundada en 1937, y de la cual posee un 63,43%.

En la mesa, donde la familia también está representada directamente por Diego Yarur Arrasate, como director titular, se sumaron Juan Edgardo Goldenberg; José Pablo Arellano; Manuela Sánchez; Hernán Orellana y Jorge Becerra, junto a los directores independientes Klaus Schmidt- Hebbel y Mauricio Larraín, este último en representación de las AFP, con lo cual concretó su retorno del expresidente ejecutivo de Santander Chile al sector bancario.

Los pasos de Veolia en Aguas Andinas

Desde la operación con la que Veolia compró Suez a comienzos de 2022 y tomó el control de Aguas de Barcelona (Agbar) -a su vez accionista controlador en Chile de la sociedad matriz Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM)- la presencia del grupo francés en la Aguas Andinas se evidenció nuevamente en la renovación de su directorio el mes pasado. El conglomerado galo designó a su director financiero en América Latina, Didac Borràs, como integrante de la mesa de la mayor sanitaria del país, que sigue encabezada por su ya histórico presidente Felipe Larraín Aspillaga (en el cargo por cinco años a contar de 2011, y nuevamente desde 2022 a la fecha) y quien además ha presidido la matriz IAM desde 2016.

Desde los minoritarios, un punto relevante fue la designación de Vivianne Blanlot como directora independiente propuesta por AFP Habitat, quien a su trayectoria pública al frente de entidades como la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Defensa, suma su desempeño en directorios de empresas como Antofagasta Minerals, CMPC y Colbún.

Los movimientos en Enel Chile

En un año que podría ser crucial para la compañía en medio de los diversos flancos que enfrenta debido los extensos cortes de electricidad de agosto pasado, su controladora –la italiana Enel SpA, que posee el 64,93% de la propiedad- ratificó a Marcelo Castillo a la cabeza del directorio de Enel Chile, firma propietaria del 93,55% de Enel Generación y del 99,09% de Enel Distribución.

En paralelo, la reciente junta ordinaria de accionistas oficializó el arribo a esa instancia de Gina Ocqueteau (en calidad de directora independiente) Rodolfo Avogadro Di Vigliano y Valentina de Cesare, propuestos por el controlador. Estos se sumaron a la ratificación por un nuevo período de Pablo Cruz, Salvatore Bernabei y María Teresa Vial –los dos últimos con apoyo de Enel SpA, con lo cual la mesa quedó conformada por tres italianos y cuatro chilenos.

Las piezas clave en las firmas del grupo Luksic

Posicionado como el mayor conglomerado entre las empresas IPSA, el Grupo Luksic está presente en ese listado en Banco de Chile, CCU, Compañía Sud Americana de Vapores y Quiñenco. Este último holding –con una capitalización de mercado de US$ 5.500 millones al cierre de 2024- es el vehículo a través del cual la familia Luksic (poseedora del 82,9% de las acciones) ejerce posiciones controladoras en las otras tres firmas de su área financiera e industrial, ya sea de manera directa o a través de pactos: el 51,3% del Banco de Chile a través de LQIF, en alianza en partes iguales con Citigroup; del 65,9% de CCU asociado con la holandesa Heineken con participaciones de la misma magnitud, y del 66,5% de CSAV , que a su vez posee el 30% de la naviera global Hapag-Lloyd.

En esta temporada de juntas de accionistas, las cuatro empresas mantuvieron sus directorios actuales. En Quiñenco, Pablo Granifo ocupa la presidencia desde mayo de 2024 -tras sustituir a Andrónico Luksic Craig- en la mesa que integran miembros del clan controlador como Jean-Paul Luksic Fontbona (vicepresidente) Paola Luksic Fontbona, Andrónico Luksic Lederer y Nicolás Luksic Puga. El rol de Granifo también se extiende a la presidencia del Banco de Chile, la vicepresidencia de CSAV y como director de CCU, firmas cuyas capitalizaciones de mercado ascendían a US$ 11.500 millones, US$ 2.800 millones y US$ 2.100 millones, respectivamente. El otro directivo que está presente en los cuatro directorios de compañías IPSA del grupo Luksic es Francisco Pérez Mackenna, presidente de CCU y CSAV, y vicepresidente del Banco de Chile, a lo que suma la gerencia general de Quiñenco.