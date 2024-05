El CAE en el centro del debate ad portas de la cuenta pública de Boric

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

HITO

A una semana de la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, el debate político, no legislativo, del Congreso está centrado en un eventual proyecto que el Ejecutivo enviaría en septiembre con la finalidad de modificar el Crédito con Aval del Estado (CAE), una de las políticas públicas más vilipendiadas de la administración del expresidente Ricardo Lagos Escobar, por un sector del oficialismo más cercano al Frente Amplio (FA). Desde que, hace un par de semanas, el ministro de Educación Nicolás Cataldo puso el tema sobre la mesa, anunciando el ingreso de un proyecto en los próximos meses, en el Parlamento no se habla de otra cosa. La oposición, que se resiste firmemente, acusa fines electorales en haber reflotado un tópico que había perdido fuerza en estos años. Mientras que entre los partidos que apoyan al Gobierno se abrió otra fisura. Desde el Socialismo Democrático han tratado de poner paños fríos al entusiasmo de sus socios, despejándole al Ejecutivo la posibilidad de que enviar a trámite una iniciativa, no necesariamente sea universal y que, por el contrario, contemple focalización y gradualidad. Con este debate de fondo es que llegará el mandatario a su penúltima cuenta ante el Congreso Pleno, donde sus adherentes más duros esperan un anuncio en los términos que el jefe de Estado comprometió tanto en campaña como en el programa de Gobierno; y los más pragmáticos quisieran que el tema no se abordara. Por lo pronto, esta semana circuló entre todos los parlamentarios una minuta del Ejecutivo que explica en los elementos que se ha trabajado para elaborar una propuesta para dar una solución a los deudores del CAE, con datos para la discusión. Lo que hace prever que, pese a la negativa expresada por la oposición, el sábado próximo podría haber un anuncio en esta materia.

AGENDA DEL SENADO

Comisión de Medio Ambiente continúa con el estudio del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, el miércoles 29 de mayo, entre las 11:00 y 12:30 horas y, el jueves 30, retoma la discusión desde las 12:30 horas. En esta sesión se vota el proyecto en general.

El 29 de mayo, la Comisión de Constitución continúa con el análisis y votación particular de la reforma notarial, entre 16:00 y 19:00 horas. Y continúa el jueves 30, desde las 10:30 horas. Con la participación del ministro de Justicia, Luis Cordero.

La Comisión de Hacienda, el jueves 30 desde las 10:30 horas, sigue la discusión del proyecto de cumplimiento tributario. Y el viernes 31, a la misma hora, retoma el estudio del proyecto sobre responsabilidad fiscal.

El jueves 30, la Comisión de Trabajo vuelve a discutir en general la reforma de pensiones. Está invitado el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Salvador Valdés Prieto.

El mismo día, entre 15:00 y 16:00 horas, la Comisión de Gobierno continúa con el estudio del proyecto que establece la realización de las elecciones municipales y de gobernadores regionales de octubre en dos día. Proyecto que pese a estar con suma urgencia (15 días en cada cámara), se le ha debido ir renovando constantemente, porque prácticamente no ha tenido avances y está recién en primer trámite.

El 31 de mayo, la Comisión de Minería se reúne para conocer antecedentes sobre el acuerdo de la asociación público - privada, entre Codelco y SQM, para el desarrollo del litio en el Salar de Atacama. A ella están invitados representantes de Codelco, SQM y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

TABLA DE LA CÁMARA