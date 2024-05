No baja la tensión en el Congreso, ahora por el fast track económico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

HITOS

Esta helada semana que dejamos atrás, estuvo marcada por la aprobación del informe de la Comisión Mixta de la Lay Corta de Isapres y su despacho del Congreso. Aunque el Gobierno logró alinear a la mayoría de sus filas detrás del acuerdo alcanzado después de intensas negociaciones con la oposición, la aprobación no fue por unanimidad. El acuerdo estableció, entre otras cosas, un sistema de pago por cobros en excesos con tope general de trece años, con priorización a mayores de 65 y de 80 años; que las aseguradoras no podrán retirar utilidades mientras mantengan deuda con sus afiliados y otras normas relacionadas a la tabla de factores y de fiscalización. En los días posteriores a la aprobación del proyecto, las autoridades se abocaron a destacar el positivo efecto que tendrá sobre los afiliados y el sistema de salud en general, al evitar el colapso de las isapres. Sin embargo, algunos descolgados no dejaron pasar la oportunidad de expresar las razones por las que estiman que no fue un buen acuerdo, calificándolo de “perdonazo” para las aseguradoras.

Pero también están los que, pese a haber aprobado la medida, muy en privado confesaron que hubieran preferido la propuesta de mutualización de la derecha, pues la respaldada el lunes 13 de mayo por el Congreso es menos beneficiosa para el pago de los excesos cobrados a los afiliados. No obstante, unos y otros coinciden en que están a la espera del ingreso del proyecto comprometido por el Gobierno para octubre próximo, en el marco de las negociaciones, y que implica una reforma más profunda al sistema de salud, que podría contribuir a resolver en mayor profundidad la crisis que lo afecta.

En medio de este debate que no termina de apagarse, comenzó a tomar fuerza otro no menos importante, que dice relación con el fast track de proyectos económicos que el Ejecutivo acordó con las mesas del Senado y la Cámara y que no encontró en la oposición el entusiasmo que se esperaba. Esta agenda está compuesta por 19 proyectos que están en tramitación y que el Ejecutivo aspira que esté despachado para septiembre. Entre otras, contiene las iniciativas sobre permisología y de cumplimiento tributario. La oposición estima que por la complejidad e importancia de estos proyectos, el plazo al que aspira el Gobierno es demasiado corto y han señalado que deben ser estudiados concienzudamente, en el tiempo que sea necesario para ello. Incluso han planteado supeditar el despacho de la agenda de seguridad primero, aunque tanto el Ejecutivo como el presidente del Senado, José García (RN), coinciden en que ambos pueden avanzar en paralelo.

Todo esto, mientras surgen las expectativas en relación a la tercera Cuenta Pública del mandato del Presidente Gabriel Boric, el 1 de junio.

LO QUE VIENE

-Esta semana el Congreso no legisla en la sede, en lo que se denomina semana regional y distrital para los senadores y diputados, respectivamente.

Pese a ello, la Comisión de Defensa de la Cámara sesionará en La Antártica, en la Base Aérea “Presidente Eduardo Frei Montalva”, “en consideración a las condiciones geopolíticas imperantes”, con el objeto de marcar presencia ante las declaraciones que ha realizado respecto de estos territorios el presidente de Argentina, Javier Milei, quien además anunció la instalación de una base en conjunto con EEUU, asegurando que “nos avala el reclamo sobre la Antártida”.

Están invitados la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire Hugo Rodríguez.