La visita express de Murtra a Chile en medio de los rumores de venta

La semana pasada, Marc Murtra pisó suelo chileno. El presidente de Telefónica sorprendió a todos con un viaje relámpago desde Madrid a Santiago, sin escalas, en el cual se reunió con la primera línea ejecutiva de la compañía, liderada por Roberto Muñoz.

Aterrizó, sostuvo las reuniones y se marchó de regreso a España por la tarde, todo en horario de oficina. No hubo tiempo para reuniones fuera del equipo de primera línea, ni tampoco para arengas a los equipos o encuentro con otros estamentos de trabajadores. Tampoco hubo oportunidad de reunirse con las autoridades, ya que su visita coincidió con un viaje del Subsecretario Claudio Araya a República Dominicana.

¿Por qué vino a Chile?

El viaje de Murtra dio un nuevo respiro a la compañía, ya que fue el único país de la división Hispam que visitó.

Tema aparte es Brasil, país al cual Murtra viajó tras asumir la presidencia de Telefónica, por tratarse de un mercado prioritario, junto a España, Reino Unido y Alemania. A estos últimos también viajó apenas fue nombrado. Chile no está en esa lista privilegiada.

¿Por qué vino a Chile? Es la pregunta que sigue dando vuelta dentro y fuera de la operadora de telecomunicaciones.

Dentro de Telefónica Chile, la visita fue interpretada como una muestra de apoyo a las operaciones. Días antes (a fines de abril) el CEO de la filial, Roberto Muñoz, había estado en Madrid, en un viaje también de trabajo, donde se habría revisado la agenda del año y los planes de la firma para 2026. La compañía aprobó a fines de 2025 un plan estratégico, que entre otras cosas implica una inversión de US$ 140 millones en tres años, para la renovación y modernización de toda su red móvil, “que se traducirá en una nueva era para el 5G”, dijo la empresa a través de un comunicado a mediados de abril.

La visita relámpago del ejecutivo español, hizo respirar a la organización, que desde la llegada de Murtra a la presidencia, ha tenido que lidiar con el fantasma de la venta.

Pero la tranquilidad al interior del edificio en Plaza Italia duró poco. Esta semana trascendió que la compañía sumó al Citi de EEUU y al Banco Santander en la búsqueda de un comprador.

Venta compleja

Desde España confirmaron a Señal DF que el proceso sigue en marcha, pero que no se ve fácil encontrar un comprador para la filial chilena, ya que los actores a quienes les haría sentido quedarse con sus activos, son los que operan actualmente en el mercado: ClaroVTR y Entel, los cuales si deciden lanzarse a la piscina y hacer una oferta deben enfrentar a los organismos de libre competencia –lo cual ralentizaría la operación al menos por un año-, además de tener una billetera generosa.

Porque si bien la industria en Chile está en crisis, hasta antes de las ventas de Colombia, Perú y Argentina, Chile reportaba cerca del 50% del negocio de Telefónica en América Latina -sin contar Brasil-, y con una fuerte penetración y posicionamiento de la marca Movistar. Eso a juicio de los españoles tiene un precio y no es bajo como el que estuvieron dispuestos a recibir por sus operaciones en Perú y Argentina, que además golpearon fuertemente sus resultados del primer trimestre, dados a conocer esta semana.

Las ventas de ambas filiales llevaron a la compañía europea a registrar pérdidas al venderse por debajo de su valor libro, con pérdidas contables que se sitúan por encima de los US$ 1.900 millones y que la llevó a tener unas pérdidas de US$ 1.460 millones, frente a los US$ 596 millones de beneficio del primer trimestre de 2024. Sin embargo, el resultado neto de las operaciones, incluyendo los impactos de la venta de Argentina y Perú, es de pérdidas por US$ 1.937 millones que se comparan con pérdidas de US$ 49 millones en el primer trimestre de 2024.

Recordemos que también tuvo pérdidas la filial chilena de US$ 446 millones en 2024 y por más de US$ 30 millones el primer trimestre de este año.

Las apuestas

Ahora, al analizar los actores que podrían estar dispuestos a comprar, la que se lleva las apuestas es América Móvil.

Ya adquirió VTR, estuvo dispuesta a comprar WOM en conjunto con Telefónica y tiene las espaldas del magnate mexicano Carlos Slim que siempre ha querido ser el líder en todas las operaciones donde está, posición que le ha sido esquiva en Chile.

Lo consiguió en el negocio fijo al fusionarse con VTR (a diciembre de 2024 era el primero con 28,9%, seguido por Movistar 28,5%), pero en el negocio móvil sigue en la cuarta posición con un market share de 17,3%, por lo cual podría estar dispuesto a comprar cartera, es decir, cuota de mercado (Movistar tiene un 19,4%). Eso sí tendría que vender activos en el negocio fijo, para que su operación sea aprobada por los organismos antimonopolios, ¿a quién?, las apuestas apuntan a Entel.

Consultadas las fuentes españolas sobre la posibilidad de que Telefónica venda su activo chileno en dos partes (negocio fijo y negocio móvil), dijeron que a la fecha eso no está previsto.