Partners Group sobre el capital privado: “El mercado de ventas de compañías se verá afectado en los próximos meses”

Con US$ 152 mil millones de activos bajo administración (AUM, por su sigla en inglés), la firma de activos alternativos de origen suizo, Partners Group, es una de las 20 mayores gestoras de la industria a nivel mundial.

Hoy, en medio del caos que han venido experimentando los mercados por las medidas arancelarias de Donald Trump, su cofundador y director, Urs Wietlisbach, pone paños fríos a las liquidaciones de comienzos de semana: “Los mercados públicos están muy nerviosos y creemos que las caídas son exageradas”.

El empresario suizo, que fundó la firma en 1996, visitó hace unas semanas el país para hacer un roadshow con los inversionistas locales. Junto a su agente de colocación local, Link Capital, se dedicó a reunirse con los principales inversionistas institucionales del país, como las AFP, compañías de seguros, además de los Family Office.

En los encuentros, la pregunta de los inversionistas que acaparó la agenda fue el impacto que tendrán las, en ese entonces, potenciales tarifas para los activos alternativos.

Hoy, con una visión más clara sobre hasta dónde están dispuesta a escalar estas medidas, Wietlisbach es claro respecto al efecto que tendrían los aranceles “recíprocos” de EEUU para los fondos de capital de riesgo (private equity): “En nuestra cartera de más de 40 empresas privadas, sólo cinco tendrán un impacto en sus beneficios previstos, por lo que la mayoría no se verá muy afectada por los aranceles propuestos”.

Pese a eso, el cofundador de Partners Group reconoce que la industria del private equity se verá afectados por la dificultad de ejecutar las ventas de las compañías en cartera y por ende su capacidad de monetización. “El mercado de ventas de compañías se verá afectado en los próximos meses”.

Agregando que “se necesita un mercado de valores estable y, desafortunadamente, los cambios repentinos de opinión de Trump han generado un mercado inseguro”.

Las dificultades para ejecutar las ventas llega en un momento complejo para la industria. Según datos de la consultora Bain &Co, en 2024 los activos administrados por los fondos de private equity se contrajeron por primera vez en décadas, ya que los gestores se han enfrentado a un mercado débil en operaciones de M&A y aperturas a bolsa.

-¿Está la industria en crisis?

-No, no diría que la industria está en crisis. Pero hemos tenido dos años y medio de baja liquidez, afectados por la subida de las tasas de interés y el costo de las primas de riesgo. (...) De todas formas, hay que destacar que el último trimestre del año pasado el mercado experimentó un repunte y nosotros logramos la venta de seis compañías por operaciones de US$ 18 mil millones, un 70% más que el año anterior.

Respecto a los otros activos alternativos, el director de Partners Group no prevé un gran impacto en sus fondos de infraestructura; al contrario, sigue convencido de que será el activo que más crezca en los próximos años. Por otro lado, proyecta que “la deuda privada perderá fuerza por la baja de tasas, mientras que el sector inmobiliario dependerá de cada mercado”.

Públicos vs. Privados

La interrogante de si es mejor invertir en mercados tradicionales o en activos alternativos impera en el mercado desde hace años; sin embargo, las últimas semanas los alternativos han demostrado que puede ser una gran ventaja su menor exposición a los vaivenes diarios del mercado.

Wietlisbach va más allá, y enfatiza que “cualquier estudio que consultes el rendimiento de los alternativos es entre un 2,5% y 4,5% por encima de los activos tradicionales”. Una tendencia que, asegura, se mantendrá: “la razón de que superamos al mercado accionario tradicional es porque estamos mucho mejor informados, tenemos incentivos mejor gestionados para los ejecutivos, un mejor gobierno corporativo y también directores muy activos”.

Pese a eso, reconoce que continuar con los altos retornos registrados por la industria en las últimas décadas es un tremendo desafío y que la situación macroeconómica obligará a los gestores a trabajar más “duro” que en épocas anteriores.

La maduración de la industria

Desde su primera visita al país en 2008, Partners Group ha logrado hacerse un espacio en el mercado chileno. La firma ha levantado US$ 2.500 millones, y hoy “la mayoría de las compañías de seguro, los principales family office y todas las AFP locales” le han confiado parte de sus inversiones.

Una de las diferencias que caracterizan a la compañía es que su filosofía se desmarca de lo que ocurre en el epicentro financiero global: Wall Street. En los últimos años, Partners Group trasladó su oficina central de EEUU desde Nueva York a la ciudad de Denver, Colorado.

“No nos gusta y no somos una empresa de ingeniería financiera de Wall Street. En Denver las personas tienen una mentalidad mucho más de negocios constructivos y abierta, y eso es lo que nos gusta”, explicó.

El cambio se da en medio de la maduración de la industria de alternativos y su consecuente consolidación en manos de los grandes jugadores tradicionales. Solo en 2024, el gigante BlackRock compró tres gestoras de activos alternativos, mientras que Fidelity y Templeton ingresaron al mercado de deuda privada.

“Es un mercado más maduro donde el ganador se lo lleva todo. En ese sentido, para las nuevas gestoras de fondos es complejo comenzar, mientras que las grandes empresas tienen cada vez más cuotas de mercado (...) Nosotros somos uno de ellos”, señala.