SEC reformula cargos contra Enel ante nuevos antecedentes de electrodependientes afectados por corte de agosto del 2024

Se sigue complicando el escenario de Enel ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por los cortes de electricidad de agosto del año pasado. Este viernes, la entidad fiscalizadora confirmó que ha profundizado los cargos que le impuso a la firma de capitales italianos por su responsabilidad en las interrupciones, específicamente, por los efectos negativos sobre las personas electrodependientes.

Según explicó la entidad en un comunicado, tras un proceso de investigación, pudo determinar que durante los eventos ocurridos en agosto de 2024 se habría producido "importantes contravenciones a la normativa" que resguarda los derechos de los pacientes electrodependientes.

De esta manera, la SEC reformuló tres cargos a Enel: que la empresa no habría entregado los equipos de respaldo requeridos a los pacientes electrodependientes registrados; que las llamadas de los tutores y familiares de electrodependientes no habrían sido atendidas; y que la empresa no habría priorizado el restablecimiento del servicio que la ley obliga para el domicilio entregado donde residen estos pacientes.

En septiembre del año pasado, la SEC formuló cargos a la empresa por infracciones a la normativa de electrodependientes, pero ese proceso administrativo se realizó con los primeros antecedentes con los que contaba la autoridad en ese momento, vinculados a a tres casos de pacientes electrodependientes.

La polémica auditoría de la Universidad de Santiago (Usach) causó los primeros efectos concretos en la ofensiva de la Superintencia. De acuerdo a la SEC, t ras analizar toda la información obtenida de las interrupciones de agosto 2024, así como los antecedentes aportados por la auditoría de la casa de estudios, se pudo establecer que las eventuales infracciones de la compañía habrían afectado a un universo mayor de pacientes electrodependientes.

Por esta razón, el organismo fiscalizador profundizó en los cargos, determinando, por ejemplo, que de las 2.925 llamadas no contestadas por Enel durante todo agosto de 2024, 593 fueron realizadas por familiares de pacientes electrodependientes, situación compleja -dice la SEC- pues de acuerdo a la normativa, estos clientes tienen prioridad ante los cortes de suministro.