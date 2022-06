Sonami entra en modo elecciones: Diego Hernández se despide de presidencia del gremio minero y empresas sondean a candidato

Estos son los últimos meses de Diego Hernández Cabrera al frente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el tradicional gremio empresarial que preside desde 2016. Su intención es dejar la entidad en agosto y gatillar así un cambio general de la directiva.

En un año de grandes incertidumbres -la elección de Sonami se produce el 31 de agosto, apenas cuatro días antes del plebiscito constitucional, en un año en que además se discute un nuevo royalty minero- representantes de la mediana y pequeña minería pidieron una cara conocida para liderar el gremio.

Recurrieron al expresidente Alberto Salas, que también lideró la Confederación de la Producción y el Comercio. La candidatura de Salas, como él mismo reconoce, “es la opción mayoritaria”, pero no prosperó. Al preguntársele al respecto, quien también fuera presidente de SQM señaló “no quiero y no debo; no está en mi proyecto de vida futura presidir la Sonami nuevamente”. Admite, eso sí, que es una petición insistente del sector minero: “estoy resistiendo las presiones de los asociados”.

Gremio de proveedores mineros parte misión exploratoria a Canadá con el foco de exportar a toda Norteamérica

La inquietud se justifica. Esta semana, Diego Hernández habló de lo que ha sido el último año en Sonami, un período que calificó como “una coyuntura particularmente desafiante, marcada por un nuevo ciclo político, el proceso constitucional y los impactos de la pandemia”. Sintetizando, confidenció que se trató de “una de las coyunturas más complejas para nuestro sector, que a la vez representa una encrucijada para el país”. Y aunque señaló que “nuestro gremio lo ha enfrentado con una visión técnica, responsable y con mirada de futuro”, ahora viene la discusión de la Reforma Tributaria, que incluye nuevas presiones para elevar el aporte de las mineras.

Cabe señalar que en la elección del 31 de agosto se renueva la mesa directiva completa: se elige un presidente y los dos vicepresidentes, hoy a cargo de Francisco Costabal y Francisco Araya. Además, se votan los diez integrantes del directorio, cinco de ellos representantes de las asociaciones mineras y el resto de los socios activos. También se renueva la secretaría general, que actualmente está a cargo de Carlos Claussen.

Recambio etáreo y más presencia femenina

Sonami es una de las organizaciones empresariales más longevas de Chile, con 139 años. Fundada el 26 de septiembre de 1883, esta sociedad reúne a 76 compañías de la mediana y gran minería, así como empresas proveedoras y 38 asociaciones mineras regionales, que representan a más de dos mil pequeños empresarios mineros desde Arica a la Región de Los Lagos.

Actualmente reúne a 76 compañías de la mediana y gran minería y empresas proveedoras, así como a 38 asociaciones mineras regionales, que representan a más de dos mil pequeños empresarios mineros.

Sin embargo, admiten algunos dirigentes, deben dar voz a más dirigentes jóvenes y contar con más presencia femenina.

Hay mineras grandes interesadas en ingresar. Por lo pronto, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Américas, René Muga, se postulará al consejo del gremio.

Por eso desde ya se habla de un recambio generacional en la presidencia de Sonami. “Ya hay cierto acuerdo sobre el perfil, un hombre más joven, representante de las medianas mineras”, señalan en el gremio.

¿Y qué hará Diego Hernández? Sus cercanos señalan que se dedicará a proyectos personales.