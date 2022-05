Tras datos superiores a lo esperado en marzo, Marcel afirma que al mirar el Imacec trimestral “se demuestra una desaceleración clara”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó esta mañana en La Moneda las cifras de crecimiento económico de marzo, con una expansión del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 7,2%, que superó las expectativas del mercado.

Explicó que “si uno toma el trimestre en su conjunto, es decir los Imacec de enero, febrero y marzo, lo que tiene es un crecimiento en doce meses cercano al 7%, y para el Imacec no minero del orden del 9%. Ahora, cuando uno toma esas cifras trimestrales desestacionalizadas comparados con el trimestre anterior, tiene un cambio muy cercano a cero, levemente negativo para el producto trimestral y levemente positivo para el no minero”.

Con lo anterior, indicó que “luego que la economía creciera algo mas del 4% de un trimestre a otro en el tercer trimestre y 1,8% en el cuarto trimestre del año pasado, ahora está prácticamente en cero. Eso indica una desaceleración bastante clara, que es lo que uno esperaría para que se vayan reduciendo las presiones sobre la inflación”.

El ministro sostuvo que “en marzo las actividades de servicios tuvieron un alza importante, aumento en el comercio relacionado a las ventas de automóviles entonces. Hay variaciones mes a mes, lo más útil es mirar el trimestre en su conjunto y eso demuestra una desaceleración clara al igual que el último trimestre del año pasado, pero es una desaceleración suave que es compatible con las cifras de empleo que hemos visto recientemente, donde la economía sigue generando empleo afortunadamente”.

Consultado si el Imacec seguirá sosteniéndose en el sector servicios en los próximos meses, indicó que “eso depende de cómo evolucione la economía, pero uno podría esperar que durante los próximos meses, en la medida que se sigan flexibilizando las normas de distanciamiento social y siga el avance en clases presenciales todavía vamos a tener cifras bastante positivas de servicios”.

Grau mira el vaso medio lleno

Quien también se refirió a la actividad económica de marzo fue el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien tras una nueva reunión entre el Ejecutivo y las distintas organizaciones de las MiPyme, calificó como “positivas” las cifras del tercer mes del año.

La autoridad planteó que es “razonable”, dado el alto crecimiento del año pasado, que cerró el año en 11,7%, que la economía vaya “tomando un rumbo más estable”. Y agregó que “estamos muy contentos de que esa trayectoria se vaya haciendo con cierta calma”.

“Estos son buenos números y nos reafirman la importancia de seguir trabajando, de seguir generando condiciones favorables para la actividad económica para ir mejorando la calidad de vida de las y los trabajadores, como ha sido el salario mínimo y también el dinamismo de las empresas de menor tamaño y de las empresas en general”, dijo el secretario de Estado. Y si bien reiteró que “son buenas cifras”, aclaró que “eso no significa que tengamos que bajar los brazos y bajar el ritmo de nuestro trabajo”.

El jefe de cartera también puntualizó que “uno no puede tener un Imacec todos los meses de 7%”, algo que -dijo- no es viable por dos motivos. Primero, porque la economía no va a crecer a ese ritmo este año, y segundo, porque es “muy importante” el mes de comparación.

“Niveles como estos es difícil de mantenerlos, pero partamos por el vaso medio lleno y tenemos una muy buena cifra, hay que celebrarla y seguir trabajando duro para mantener eso en el tiempo”, concluyó.