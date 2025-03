Trump impulsa el alza de las cripto al afirmar que más monedas estarán en la reserva

Las criptomonedas subieron este domingo después de que el Presidente de EEUU, Donald Trump, elogiara los activos digitales, incluyendo el token XRP asociado a las cripto Ripple, Solana y Cardano, en una publicación en Truth Social, su plataforma de redes sociales.

En la publicación, Trump afirmó que "ordenó al Grupo de Trabajo Presidencial avanzar en una Reserva Estratégica de Criptomonedas que incluya XRP, SOL y ADA".

Una segunda publicación en Truth Social, publicada poco más de una hora después, añadió: "Obviamente, BTC y ETH, como otras criptomonedas valiosas, estarán en el corazón de la reserva. También me encantan el bitcoin y ethereum".

La orden de Trump emitida en enero no mencionó tokens específicos y solo hizo referencia a la posibilidad de una "reserva nacional de activos digitales", cuya creación y mantenimiento deberían ser evaluados por el grupo de trabajo.

El bitcoin, que en febrero sufrió una caída desde sus máximos históricos, subió más del 6% después de la segunda publicación del Presidente de Estados Unidos, superando nuevamente el nivel de US$ 90.000 este domingo en Nueva York. Ether, la segunda criptomoneda más grande, se disparó casi 10% hasta aproximadamente US$ 2.400.

Subida de Ripple y Cardano

Los comentarios de Trump "han provocado que los participantes vuelvan a tomar posiciones largas y están actuando como un gran impulso para los precios", dijo el jefe global de comercio OTC en la firma de inversión en criptomonedas GSR, Spencer Hallarn.

Ripple subió casi 30% hasta alrededor de US$ 2,80, mientras que Solana aumentó aproximadamente 20% hasta los US$ 170. Cardano, un token mucho más pequeño en términos de valor de mercado, inicialmente subió más del 60% antes de reducir sus ganancias y situarse alrededor de US$ 1,02.

Cena con Trump

A principios de febrero, Trump compartió en Truth Social una historia de CoinDesk sobre el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, lo que generó entusiasmo entre los seguidores de XRP y quejas de otros ejecutivos del sector cripto.

Garlinghouse había declarado en diciembre que su empresa de pagos digitales planeaba donar US$ 5 millones en XRP para las festividades de inauguración de Trump.