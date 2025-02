Zelenski ofrece renunciar a cambio de la paz y la adhesión de Ucrania a la OTAN

Por: Financial Times

Volodymyr Zelenskyy ha dicho por primera vez que está dispuesto a renunciar como Presidente de Ucrania si con ello conseguir la membresía en la OTAN y una paz duradera para su país.

“Si eso trae la paz a Ucrania, si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy dispuesto. Puedo cambiarlo por (integrar) la OTAN”, dijo Zelenskiy a los periodistas en una conferencia de prensa en Kiev el domingo. “Si se dan esas condiciones (dimitiré) inmediatamente”. "Me estoy centrando en la seguridad hoy y no en 20 años... No estaré en el poder durante décadas", dijo Zelenskyy un día antes del tercer aniversario de la invasión total de Rusia a Ucrania el lunes.

La sorprendente oferta, aunque improbable dadas las escasas perspectivas de adhesión a la OTAN, es una señal de la extrema presión sobre el líder ucraniano mientras Estados Unidos se apresura a alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, que este mismo domingo lazó su mayor ataque con drones contra Ucrania, disparando 267 drones contra múltiples objetivos en todo el país.

La administración Trump ha hecho varias concesiones a Rusia, entre ellas acordar normalizar las relaciones después de las conversaciones bilaterales en Arabia Saudita la semana pasada, al tiempo que excluyó la membresía de Ucrania en la OTAN.

Los cruces con Trump

La semana pasada, Trump calificó a Zelensky como un “dictador” y culpó a Kiev, en lugar de a Moscú, de iniciar la guerra.

Los funcionarios ucranianos dicen que Washington también está tratando de presionar a Zelensky para que firme un acuerdo que otorgaría a Estados Unidos grandes cantidades de las ganancias de la extracción de depósitos minerales ucranianos.

La semana pasada, funcionarios estadounidenses presentaron a Kiev un plan para canalizar hasta US$ 500.000 millones en ganancias de la extracción de recursos a un fondo que sería 100% propiedad de Estados Unidos. Trump ha descrito el plan como un pago por la ayuda militar estadounidense anterior.

Zelensky respondió a las demandas de la administración Trump. “Sé que recibimos US$ 100.000 millones (de ayuda de EEUU), pero no voy a reconocer US$ 500.000 millones, digan lo que digan”, afirmó Zelensky. “No voy a firmar algo por lo que van a tener que pagar diez generaciones de ucranianos”.

Zelenskyy también rechazó una afirmación del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un artículo de opinión para el Financial Times de que una “asociación” de minerales con Estados Unidos fortalecería la seguridad de Ucrania.

Zelenksyy cuestionó “cierta lógica” en Washington de que la presencia de empresas estadounidenses disuadiría una mayor agresión rusa, señalando que varias empresas estadounidenses tenían operaciones en Ucrania cuando Rusia atacó por primera vez en 2014.

“Esto no ofrece una garantía del 100% de que los rusos no regresarán a los lugares a los que han ingresado (las empresas estadounidenses)”, agregó Zelensky.

La OTAN

Zelensky ha dicho que la membresía de Ucrania en la OTAN es la garantía de seguridad definitiva contra una futura agresión militar rusa. Pero la administración Trump ha echado un jarro de agua fría sobre la idea, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo en la Conferencia de Seguridad de Munich el fin de semana pasado que “no creía que la membresía de Ucrania en la OTAN fuera un resultado realista de un acuerdo negociado”.

También descartó desplegar tropas estadounidenses en Ucrania después de que termine la guerra con Rusia, lo que Zelenskyy dijo el domingo que le gustaría ver como parte de un acuerdo sobre minerales raros y críticos que su administración está negociando con la Casa Blanca.

La administración Trump ha argumentado que un acuerdo impulsaría el crecimiento de posguerra en el país, pero Kiev ha respondido en contra. Zelenskiy dijo el domingo que, tal como lo propone ahora Washington, sería demasiado costoso y no brindaría garantías de seguridad adecuadas.

Zelenskyy dijo que estaba convencido de que Trump “quiere poner fin a esta guerra y nos ayudará a hacerlo”, pero también estaba preocupado de que el presidente estadounidense presentara un mero alto el fuego como un “gran éxito”.

“Queremos garantizar la seguridad de nuestro pueblo”, dijo.