Senadora Alejandra Sepúlveda y la alerta agrícola: más de un millón menos de hectáreas en producción en Chile

Aunque se ha reunido con las más altas autoridades del gobierno para prevenir acerca del problema de producción agrícola, debido al aumento de los costos, lo que según la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS), venía ocurriendo incluso antes de la crisis provocada por el conflicto entre Ucrania y Rusia, aún está esperando que se tomen las medidas “acorde al problema”, pues cree que estamos ad portas de una crisis alimentaria.

En esta conversación con Diario Financiero, la parlamentaria oficialista se hace eco –sin proponérselo- de muchos otros legisladores que, transversalmente, se ha mostrado preocupados por la situación.

Y sobre los tratados internacionales sostiene “han abierto nuestro mercado, desprotegiendo la producción nacional, dedicándonos sólo a lo que somos –desde el punto de vista del mercado- más competitivos, que son los frutales”. Además, advierte que ya antes de la pandemia y la guerra de Ucrania, “tenemos un millón 114 mil hectáreas menos de producción” agrícola.

-A raíz del conflicto en Ucrania, estas últimas semanas ha surgido una preocupación transversal respecto a la producción de alimentos en nuestro país, ¿a qué se debe aquello?

-Así es. A partir del Censo que se hizo el año 2020 y que está en proceso en reste minuto, sin pandemia y sin guerra en Ucrania, tenemos una disminución sostenida en el número de hectáreas sembradas, por ejemplo de cereales alrededor de un 12%; de legumbres un 32% y así sucesivamente. Además, frente a esta situación, el Censo nos plantea una cifra muy importante, que tenemos alrededor de un millón 114 mil hectáreas menos de producción; si a eso se le suma la guerra en Ucrania y los costos que significa producir actualmente –incluso más de 90% o 110% de aumento en los fertilizantes-, estamos también con casi un 20% menos de siembra.

-¿A nivel nacional?

-Claro, a nivel nacional. Entonces, imagínese, un millón 114 mil hectáreas menos sin pandemia y sin guerra, con un aumento sustancial del precio de los fertilizantes y el costo de producción, estamos hablando –según lo que nos han dicho en la Comisión de Agricultura del Senado- de un 20% menos de hectáreas sin producir.

-¿Qué debería hacer el gobierno bajo las actuales circunstancias?, si como usted dice, el escenario sin pandemia ni guerra ya era negativo, ¿qué han pedido?

-Lo que estamos solicitando es la posibilidad de flexibilizar aún más el financiamiento para la agricultura, a través del Banco Estado, que ha hecho un tremendo esfuerzo y también a través del Indap. Tenemos que flexibilizar las líneas de crédito, pero además incorporar subsidios hacia la pequeña agricultura, que es fundamentalmente la que produce alimentos. Entonces, estamos tratando que los ministros de Hacienda y Agricultura hagan un esfuerzo en sus respectivas carteras para incorporar más subsidios a la pequeña agricultura.

-¿Estamos en una crisis alimentaria en Chile?

-Creo que podemos estar ad portas de una crisis alimentaria, porque además somos absolutamente dependientes de lo que pasa en el exterior, en términos de producción. En harina, por ejemplo, tenemos un porcentaje muy grande de dependencia fundamentalmente de Argentina; entonces, nos complica que otros países estén presionando, precisamente, para vender a Europa, descuidando las relaciones que Argentina fundamentalmente tiene con nosotros, vendiendo su producción a otros países.

-¿De qué manera influyen, para capear esta situación, los tratados que tiene Chile con múltiples países del mundo? Nuestro país es una economía bastante abierta…

-Déjeme darle una cifra… somos 50% dependientes de carne de bobino, un 55% dependientes de trigo, un 38% de arroz y un 80% de maíz; o sea, somos absolutamente dependientes de los mercados internacionales en términos de alimentación. Y esos mercados van a estar presionados por otros países para que se les venda y por eso que nos preocupa lo que ocurra con el trigo y los efectos que tengamos sobre el precio del pan.

-Los tratados internacionales han abierto nuestro mercado, desprotegiendo la producción nacional, dedicándonos sólo a lo que somos –desde el punto de vista del mercado- más competitivos, que son los frutales; pero, hoy día, en que tenemos una complicación para el abastecimiento futuro de alimentos, nos damos cuenta que tenemos que fortalecer la agricultura familiar campesina, que es la productora de los alimentos en el país.

-Si esto viene pasando hace años, ¿cuál ha sido el rol de Indap?

-El rol de Indap ha sido históricamente fundamental, pero el presupuesto de agricultura ha ido bajando sostenidamente; mientras en los años ’90 podíamos tener un 2% del presupuesto de la Nación para agricultura, hoy día tenemos el 1,13% del presupuesto. Entonces, han ido disminuyendo los recursos que se le entregan al Ministerio de Agricultura y, por ende, al Indap; por lo tanto, se ha desprotegido sistemáticamente a la pequeña agricultura.

“Chile Siembra es absolutamente insuficiente”

-¿Le hubiera gustado que el gobierno hiciera un anuncio relevante sobre el tema en la Cuenta Pública?

-Se hizo el anuncio de “Chile Siembra”, que es un programa que se está desarrollando, donde a una cantidad acotada de agricultores se les ayudará con alrededor de $ 200 mil por hectárea. Eso es absolutamente insuficiente si se quiere estimular la producción; porque hoy día tenemos una estructura de costo en maíz o en trigo, que es lo importante para el precio del pan, de alrededor de $ 1 millón 800 mil a $ 2 millones…

-¿Por hectárea?

-Claro, si ese es el problema que tenemos. O sea, tenemos una estructura de costos que va subiendo por los fertilizantes, las semillas y porque hoy día hay una restricción de stock… Esta semana la FAO sacó un informe respecto al aumento del precio de los fertilizantes y habla, además, de un 200% en algunos casos como el del nitrógeno, el potasio o el sodio.

-Hay una serie de organismos internacionales que, estas últimas semanas, han alertado acerca de la escases de alimentos en el mundo, en ese contexto, ¿existe algún estudio acerca de los efectos que esta situación podría significar para Chile si el gobierno no toma medidas a tiempo que vayan en ayuda de los agricultores?

-Bueno, eso fue lo que pedimos a los ministerios de Agricultura y Hacienda. Nosotros estamos advirtiendo que existe una cantidad de hectáreas, que cada vez son más improductivas, porque los productores no tienen agua, no hay proyectos de riego que sean importantes para llevar agua a los sectores que la requieren con urgencia; y hay –insisto- un aumento sustancial en los costos de producción. Lo que fuimos a decir fue ‘miren esto que está pasando’, ‘coloquen ojo en esto’, porque lo que puede ocurrir es que tengamos una disminución en el stock de alimentos; pero, además, un aumento de precios –sólo hay que ver lo que ya ocurre con el pan- que va a repercutir en la inflación. Esto, porque la dependencia que tenemos de los mercados extranjeros es brutal. No nos hemos preparado para esta crisis, mientras lo que deberíamos estar hablando es de seguridad alimentaria de aquí en adelante, el problema es que no está puesto el foco en la pequeña agricultura, que es la que produce el alimento.

-¿Usted siente que el gobierno no está tomando en serio este problema?

-Creo que el gobierno no ha aquilatado suficientemente el problema y lo que hemos hecho con las reuniones –tuvimos una reunión especialmente con el presidente Boric y él me pidió que conversáramos con los ministros de Hacienda y Agricultura, tuvimos también una reunión con el ministro de Economía- es ponerlo en el primer nivel de decisiones del gobierno, ahora esperamos una reacción acorde al problema.