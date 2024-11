Marcio Aguiar, el número 1 de Nvidia para Latinoamérica: “Nuestro principal reto es la falta de personas con calificación”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde Londres, Inglaterra

Actuar rápido y planear en grande, pero avanzar paso a paso. Así puede resumirse el consejo de Nvidia para las empresas en Latinoamérica. El mensaje hace referencia al proceso de adopción de la inteligencia artificial (IA) en las diferentes industrias.

“Cuando hablo con una empresa, le planteo que haga un plan de automatización a cinco, 10 años. Un error común que veo es que las empresas piensan ‘ya, ahora hay toda esta tecnología disponible, ahora soy una empresa de tecnología’. No, no es así. Principalmente, hay que formar a la gente y la opinión de los directivos. Eso no es fácil, porque hay que cambiar la manera de trabajar y eso genera dudas”, afirmó el director de enterprise sales de Nvidia para Latinoamérica, Marcio Aguiar.

En conversación con DF, Aguiar explicó que no le gusta limitar su rol a una región. En Nvidia, afirmó, se trabaja con una visión global. “Tomemos por ejemplo Falabella. Si lo tengo de cliente, le voy a ofrecer ayudarlo a solucionar los problemas que tenga en los diferentes mercados que opera”, expuso.

Destaca a Chile como un caso interesante, en el que la adopción de IA avanza más rápido debido al menor tamaño de su economía, que le permite moverse más ágilmente, y el apoyo gubernamental.

Aguiar diálogo con DF en medio de la conmoción en el mercado, después de que Nvidia marcara dos hitos: convertirse en la empresa más grande del mundo, con una capitalización bursátil por US$ 3,6 billones (millones de millones); y su incorporación en el índice industrial Dow Jones. Esto último para destacar aún más el rol que juega esta empresa en la revolución hacia una economía marcada por la automatización y la IA.

Lo logrado hasta ahora, aseguró Aguiar, no es tema de conversación en los pasillos de Nvidia. “Si nos quieren integrar al Dow Jones, reconocer como la empresa uno, dos, tres del mundo, bien, lo agradecemos, pero nosotros estamos concentrados en lo que viene, en abrir nuevos mercados, en buscar la próxima oportunidad”, agregó.

Es la filosofía que ha implementado Jensen Huang, CEO y fundador de la empresa desde 1993. Una filosofía que Aguiar define como ser una “empresa pionera y no líder”, una empresa en la que se rompe con ideas como el nepotismo. “Si tu hijo, hija, si tu familiar quiere trabajar en la empresa, si tú lo quieres traer es porque la empresa es buena. Y ese familiar se puede sumar, si trae el conocimiento”, sostuvo.

Nvidia, con base en California, controla entre el 80% y 88% del mercado de los semiconductores y procesadores de alta capacidad, usados para el desarrollo de modelos de IA y realidad virtual. Desde 2022 la empresa ha más que duplicado sus ventas cada año, y su acción acumula un alza de 400%.

Latinoamérica todavía representa una parte pequeña del negocio, entre 4% y 6% de las ventas globales, señaló Aguiar. Algunas limitaciones que ve en el avance de Latinoamérica en esta carrera responden a temas estructurales, como la dependencia de fondos gubernamentales y el tamaño de las economías. Sin embargo, destacó a Chile como un caso interesante, en el que la adopción de IA avanza más rápido debido al menor tamaño de su economía, que le permite moverse más rápido y el apoyo gubernamental.

“Esto recién está comenzando”, repitió Aguiar en varios puntos de la conversación. Sobre todo, cuando se le preguntó sobre la adopción en las diferentes industrias en la región. Salud es uno de los primeros sectores que saltó a su mente, otros son el retail y las finanzas con aplicaciones para anticipar el comportamiento de los consumidores, y la minería que se beneficia de la automatización para la reducción de riesgos y el aceleramiento de los procesos de producción.

Aguiar se resistió a abordar temas negativos, como lo es la vulnerabilidad de los sistemas eléctricos en la región ante eventos climáticos. Por ejemplo, la sequía ha provocado racionamientos en Colombia, Brasil y apagones diarios de 14 horas en Ecuador. El ejecutivo de Nvidia reconoció que otro obstáculo estructural para el desarrollo de la IA en Latinoamérica es la falta de inversión en energías limpias. “Tenemos mucho potencial, hídrico, gas, solar, es diferente en cada país, pero se requiere de inversiones, sobre todo con la demanda computacional que va a seguir creciendo”, apuntó el ejecutivo.

Pero el principal obstáculo es otro. “Nuestro principal reto es la falta de personas con calificación para sacar provecho de todo lo que hacemos”, sentenció sin duda Aguiar. Eso explica que, consultado sobre la prioridad de Nvidia en Latinoamérica, la respuesta más rápida sea la educación, sobre todo a través de alianzas con gobiernos (Chile entre ellos) y universidades.

Después de todo, como explicó Aguiar, no es que la IA vaya a reemplazar todos los trabajos, pero nos ayudará a ser más eficientes, al menos a quienes aprendan utilizarlos. Tras la revolución de la IA serán las personas y empresas que aprendan a usar esta tecnología quienes ganen. “No es que la máquina, no es que la tecnología me vaya a reemplazar. Pero si yo no aprendo (a utilizarla), alguien que está a mi lago va a aprender y sacar más provecho. No será la IA la culpable. La tecnología está ahí para quien quiere aprender. Si no lo haces, no puedes reclamar después porque no aprendiste”, cerró.