La consolidación de las firmas de retail chilenas y la llegada de Walmart al país

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La evolución de la industria

Hace casi 35 años, se introdujo en Chile el código de barras en los supermercados, un profundo cambio tecnológico que facilitó el desarrollo de una industria que en las últimas décadas -a través de grandes adquisiciones y fusiones- se concentró en cuatro grupos: Walmart (dueño de la marca Lider), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel), SMU (Unimarc) y Falabella (Tottus), que hoy tienen poco más del 90% de las ventas en el país.

90%

de las ventas de supermercados en chile están concentradas en cuatro grupos.



Los que se fueron

Las grandes cadenas chilenas copiaron las prácticas del retail internacional, modificando sus debilidades. Así, la gigante Home Depot se fue del país en 2001, tres años después de haber llegado; Carrefour vendió sus locales a Lider y JC Penney después de cinco años de operaciones, y finalmente enajenó sus activos a París.

Uno de los mayores empleadores en el país

El comercio es uno de los principales empleadores privados del país y también impulsó la entrada masiva de las mujeres al mundo del trabajo. No obstante, en los últimos meses, las grandes compañías han ido ajustando sus dotaciones para hacer frente a la caída en el consumo, principalmente en las áreas de bienes durables. A junio de este año, Falabella, Ripley, La Polar, Tricot y ABCDin empleaban a 64 mil personas en Chile, un 8% menos que en igual período el año pasado. Se espera que las empresas sigan reduciendo sus plantillas de trabajadores a nivel local.



La consolidación

Junto con potenciar el negocio crediticio, las empresas chilenas apostaron por la consolidación. En 2003, la multitienda Falabella se fusionó con Sodimac y, un año después, el nuevo conglomerado entró al negocio de los supermercados con la compra del 88% de supermercados San Francisco, para luego renombrarlos como Tottus en 2005.

Tres años después, el grupo Saieh selló la compra de Unimarc al empresario Francisco Javier Errázuriz, para luego comprar una serie de cadenas regionales como Deca, Bryc, Korlaet, El Pilar y Las Brujas, entre otras.

A EEUU, la cuna del comercio minorista

En 2009 se produjo “el batacazo” en la industria nacional: la gigante estadounidense Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, aterrizó en Chile con la compra de D&S, matriz de los Lider, que estaba en manos de los hermanos Nicolás y Felipe Ibáñez, quienes recibieron unos US$ 3 mil millones por el negocio.

El año pasado, el grupo Cencosud -controlado por la familia Paulmann- colocó su bandera en EEUU, la cuna del retail. El conglomerado nacional pagó

US$ 676 millones por el 67% de la cadena The Fresh Market, que opera 160 tiendas repartidas en 22 estados del país del norte, entre ellos, Florida, Nueva York, Georgia, Virginia y Carolina del Norte.