La trastienda de “Menem”, la nueva serie de Amazon Prime

36 años y un día. Esa es la distancia temporal que separa la llegada de Carlos Saúl Menem a la presidencia de Argentina y el estreno de la nueva serie del streaming de Amazon que relata los principales hitos de su primer gobierno y que tiene fecha el próximo miércoles 9 de julio.



Dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Menem promete un repaso por la personalidad riojana y carismática del líder que estuvo a la cabeza de Argentina entre 1989 y 1999, y que además guarda una fuerte relación con Chile por su relación y matrimonio -entre 2001 y 2007- con Cecilia Bolocco.

Un poco de historia. Oriundo de la provincia de La Rioja, Carlos Menem -que murió en febrero de 2021 y que este 2 de julio cumpliría 95 años- fue candidato a la presidencia de Argentina por el Partido Justicialista -del peronismo- en 1989. Para ese entonces, Menem ya conocía el mundo de la política: entre los años 1973 y 1989 fue gobernador de su pueblo natal durante dos periodos interrumpidos por un golpe militar en el gobierno de Isabel de Perón.

Menem llegó a la Casa Rosada en julio de 1989. Para ese entonces, Argentina pasaba por un fuerte periodo de inestabilidad económica, marcado por una alta inflación que acumulaba cerca de un 5.000%. Pese a ser el candidato del peronismo, una vez que se puso la banda presidencial, la figura del riojano adoptó medidas económicas características del pensamiento neoliberal. La más recordada por la memoria argentina: la convertibilidad del peso argentino 1 a 1 con el dólar, vigente hasta el año 2002.

Pero ese es sólo el comienzo. Durante su mandato, Menem abrió la política argentina hacia el exterior, formó relaciones de amistad con países como Estados Unidos e involucró al país en la Guerra del Golfo de 1991. Esto, sumado a una serie de privatizaciones masivas a históricas empresas públicas como Entel, Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF. Hacia finales de su primer gobierno, impulsó una reforma a la Constitución argentina que le permitió asumir un segundo mandato como presidente en 1995 y hasta 1999.

¿Cómo lo hizo? La serie que estará disponible desde este miércoles, de Ariel Winograd y Mariano Varela -director y creador, respectivamente-, entrega algunas respuestas. En seis capítulos aborda el primer periodo presidencial del exmandatario, que termina con la muerte de su hijo mayor.

Sus características patillas, su acento riojano, su personalidad carismática, sus excéntricos hobbies, su pasión por el equipo de fútbol River Plate, y su relación pública con rostros del mundo de la farándula, son parte del personaje que Leonardo Sbaraglia interpreta y personifica.

El debut en un palacio

Jueves 3 de julio, Palacio de la Paz, Ciudad de Buenos Aires. A las 20:00 horas comienza el screening de una de las series más esperadas por los argentinos. Tal como lo indica su nombre, el lugar escogido -ubicado en Avenida Santa Fe– pertenece a uno de los palacios más conocidos de la ciudad, construido a inicios del siglo XX y que perteneció a José Camilo Paz, periodista fundador del diario La Prensa y ex embajador argentino en Francia.

Palacio Paz, Av. Santa Fe

Adentro, todo está ambientado como un palacio presidencial, que hoy se utiliza como sede del Círculo Militar argentino. “Este lugar data con la estética del show”, dice Javiera Balmaceda, productora jefa de Amazon Prime, en sus palabras de bienvenida. Y es cierto. Incluso, la producción habilitó una pieza con una réplica oficial del escritorio de Carlos Menem en la Casa Rosada. Encima se contemplan unas carpetas, un puro y un teléfono.

“En principio para mí fue un trabajo... Quizás el más importante que me haya tocado hacer, por las características de la persona en cuestión, por su gran complejidad, porque es muy difícil definirlo y porque al mismo tiempo atraviesa transversalmente nuestra historia”, dice Leonardo Sbaraglia.

Antes de comenzar a ver un adelanto de Menem, su creador, Mariano Varela, cuenta que trabajó durante cinco años en la investigación y producción de la serie. “Yo soy simplemente la cara visible de un grupo enorme de gente que participó durante todos estos años, productores, creadores, periodistas, una gran cantidad de colaboradores”, asegura.

La grabación de Menem comenzó en 2023, y fue producida completamente en Argentina, entre Buenos Aires -al interior de la misma Casa Rosada- y la provincia de La Rioja, lugar al cual Mariano Varela agradece y reconoce por el apoyo de cientos de extras que participaron de la serie.

Como sorpresa, el creador de la serie presenta al invitado de honor de la noche que, hasta ahora, no había aparecido en el evento. El actor Leonardo Sbaraglia, protagonista de películas como Relatos Salvajes, Acusada y Puan, cruza la puerta y el lugar, de manera automática, se llena de aplausos. “Llegué por los pelos porque estaba con una gripe”, cuenta.

Réplica escritorio Carlos Menem

Sobre el proceso para convertirse en Carlos Menem, el actor usó las características patillas, aprendió a hablar con su acento y reprodujo, casi a la perfección, su sonrisa. Al respecto, Sbaraglia cuenta al público: “En principio para mí fue un trabajo... Quizás el más importante que me haya tocado hacer, por las características de la persona en cuestión, por su gran complejidad, porque es muy difícil definirlo y porque al mismo tiempo atraviesa transversalmente nuestra historia. Y bueno, intenté poner todo mi corazón, toda mi pasión, todo mi cuerpo, en cada día y en cada hora de rodaje, que tuvimos muchísimas”, dice.

Sbaraglia agradece a todo el elenco conformado por Griselda Siciliani, que interpreta a Zulema Yoma; Juan Minujín, que hace del fotógrafo del presidente; y Martín Campilongo, que personifica a Domingo Cavallo, ministro de Economía, entre otros. “Fuimos un gran equipo de trabajo. No fuimos gobierno pero quizás en algún momento lo podamos ser”, dice, con humor.

Entre Leonardo Sbaraglia y Mariano Varela, actor principal y creador, coinciden en que el objetivo de la serie es, por sobre todo, entretener, y que, por lo mismo, los seis capítulos vienen cargados de “muchísimo humor”. De hecho, el mismo Sbaraglia describió Menem hace algunos días en su cuenta de Instagram como una serie donde “el humor y el drama conviven en el filo de un cuchillo, entre el cielo y el infierno”.

En el evento, el actor añade: “La serie también tiene las heridas que nos siguen atravesando en la Argentina”.

Traer a la vida a Carlos Menem

Es viernes 4 de julio, 9:55 de la mañana. En el mismo Palacio Paz, Ariel Winograd, director, y Leonardo Sbaraglia, actor principal, se sientan a conversar con DF MAS. Pese a que el tiempo para conversar es acotado, los dos se muestran relajados. Entre ambos existe complicidad.

- ¿Por qué Carlos Menem? ¿Por qué hoy?

- Winograd: Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace cuatro años en esta serie. Entonces es una cuestión de procesos, no del “ahora” como tal. Cuatro años es un montón. Y por qué Menem, a mí en lo personal porque me parece uno los personajes más icónicos e históricos de la historia de la Argentina y creo que fue un proyecto bastante grande y lindo para desafiarse uno también.

- La serie abarca principalmente su primer periodo presidencial, que termina con la muerte de su hijo Carlos Menem Jr. ¿Por qué se escoge ese período en particular?

- Sbaraglia: Pasa que el periodo quizás más variopinto y más nutritivo de Menem tiene que ver con esa época, su primer periodo. Cuando a Carlos se le muere el hijo, a partir de ahí es muy duro lo que ocurre después, él se transforma en otro personaje, en otra persona. Quiero decir, es realmente muy duro lo que le pasó. Entonces creo que era mucho más atractivo, cinematográfica y ficcionalmente hablando, realizar la serie en base a ese primer periodo antes que el segundo, con todo el sufrimiento por el que él pasó.

Leonardo Sbaraglia, como Carlos Menem

Sentados entre cámaras, tanto actor como director coinciden en la complejidad de entrar al mundo de Carlos Saúl Menem. De hecho, Sbaraglia, en tono de broma, dice: “Aquí nos pusimos trajes de El Eternauta (serie argentina). En este caso, del Menemauta”.

- ¿Cómo se interpreta a un personaje que falleció, pero que sigue vivo en la memoria colectiva de los argentinos?

- Sbaraglia: Eso era lo complejo, lo difícil. Pero nosotros nos metimos al 100% con este proyecto, o sea, el riesgo fue al 100%. En ningún momento especulamos con mantener un pie fuera del plato, sino que dijimos: “Si vamos, vamos con todo”. Y fue una experiencia completamente inmersiva y ahora es cuando yo estoy muy expectante de cómo se va a relacionar la serie con el público, que ya está reaccionando de una manera muy loca. La gente ya me felicita en la calle porque algo se ve en el trailer. Para mí ya es impactante haber conseguido que mi trabajo recuerde a este hombre.

- Como director, Ariel, me imagino que llevar a un expresidente a la pantalla es diferente a hacerlo con un personaje de ficción…

- Winograd: Pasa que cuando estás con una historia, una película o un personaje de ficción, vas construyéndolo. En cambio, acá ese trabajo se hace con todo el material y con todo lo que ya hay y, según eso, te preguntas: ¿Para dónde vamos? ¿qué le pasa a Menem en este momento? ¿qué está pensando? ¿qué es lo que haría? Esas fueron preguntas que nos hicimos todo el tiempo, y siempre nuestra idea era meternos en los zapatos del personaje y su piel.

- Al ser un personaje tan conocido, ¿no sintieron una presión extra a la hora de interpretarlo en la pantalla?

- Winograd: No es que haya habido una presión desde la presión. Uno quiere que lo que hace le encante a la mayor cantidad de gente posible, pero yo no sentí una presión de: “Tengo que contar esto puntualmente”, sino que sentimos, más bien, una responsabilidad entre nosotros mismos de que lo teníamos que dar todo. Vos Leonardo estabas en un momento de tu vida de buscar un desafío y yo también, y nos apareció esto. Y me parece que la responsabilidad estuvo entre los dos cuando entramos y dijimos: “¿Qué vamos a hacer ahora?” (ríe).

- Sbaraglia: Y era nuestro tercer trabajo juntos. Y, como muchas veces me dijo Wino (Winograd), siento que todo lo que hicimos hasta ahora fue una preparación para esto.

¿Existe Menem hoy?

En 2024 se cumplieron 35 años de las elecciones que llevaron a Carlos Menem, por primera vez, a la presidencia de Argentina. Para homenajear la fecha, desde el Hall de Honor de Casa Rosada, el presidente Javier Milei realizó un acto de inauguración del busto del expresidente. Ahí, convencido, declaró que Menem “fue el mejor presidente de los últimos 40 años”. Además, aseguró que el riojano “nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo”.

¿Y Cecilia? Una vez terminada su etapa presidencial, en mayo de 2001, Carlos Menem y la ex Miss Universo chilena, Cecilia Bolocco, contrajeron matrimonio en la provincia de La Rioja. Se conocieron durante una entrevista que Bolocco le hizo al expresidente en La Rioja en 1999. Pese a su diferencia de edad (34 años), la pareja consagró su amor en un gimnasio ubicado en la provincia natal de Menem y en 2003 tuvieron a su primer hijo, Máximo Saúl Menem Bolocco, hoy medio hermano de los otros hijos de Carlos Menem: dos de ellos de su primer matrimonio con Zulema Yoma, Zulema Menem y Carlos Menem Jr, quien falleció en 1995 tras un accidente en helicóptero; y Carlos Nair Menem, hijo extramatrimonial de 43 años. Sin embargo, el romance entre Bolocco y Menem, que fue objeto de críticas en el mundo de la farándula, terminó en 2007. - Los chilenos nos quedamos con ganas de ver al personaje de Cecilia Bolocco en la serie… ¿Hay chance de verla en una segunda temporada? - Winograd: No lo sabemos, pero no hay un “no” definitivo, pero viste como los tiempos. Igual, uno siempre está activo para volver a firmar con Leo (Sbaraglia). Yo firmo un papel hoy y es para toda la vida. Pero, por ahora, no se sabe.

Ante la pregunta de si consideran que hoy existe una figura de la política argentina que evoque la esencia de Carlos Menem, ambos, actor y creador de la serie, coinciden en que no. “Yo creo que hay gente que se quiere parecer, pero que aún tiene que aprender mucho todavía para parecerse”, dice Leonardo Sbaraglia.

Y añade: “Creo que puede haber resonancias por el tema de las privatizaciones, pero había un contexto muy diferente en esa época. Era un momento político, de economía nacional e internacional muy diferente al actual y muy diferente de la Argentina hoy. En ese tiempo, estábamos mucho más cercanos a la dictadura. Y bueno, nada que decirte, era otra época”.

La polémica para salir al aire

El camino de Menem para salir al aire no ha estado exento de polémicas. En medio de una disputa por la herencia de Menem, los abogados de su hijo Carlos Nair Menem solicitaron ante la justicia argentina la documentación pertinente que acreditara los derechos otorgados a las productoras para llevar a cabo la serie sobre la vida de su padre. En consecuencia, a finales de mayo, la justicia puso en pausa el estreno de la serie hasta recibir el respectivo certificado. Finalmente, a fines de junio, el juez Carlos Goggi falló a favor de la productora tras recibir el documento “Autorización de difusión – Compromiso de no entablar acciones judiciales”, que Carlos Menem firmó el 29 de enero de 2020. En dicho escrito, se pudo comprobar que el exmandatario entregó a la producción “el derecho irrevocable, libre de regalías y perpetuo (a) de usar mi nombre, imagen, fotografía, voz, diálogo (…); (b) mis vivencias y/o testimonio”.