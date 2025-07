Guía de Ocio: Robert de Niro, Delight Lab y nuevo estreno en Teatro Zoco

Delight Lab celebra en Matucana 100

El colectivo artístico Delight Lab de los hermanos Andrea y Octavio Gana llega al Centro Cultural Matucana 100 con dos performances audiovisuales sonoras: Phases y Horizontes en Fuga que presentarán los días 9 y 10 de julio, respectivamente.



La primera es una propuesta lumínica que transforma el espacio en un recorrido de geometrías luminosas a través de lásers, espejos y más. Una obra que crea cinco momentos de expansión sensorial. Horizontes en fuga, junto al artista Marco Martínez, fusiona arte y ciencia, inspirada en la experiencia vivida en el Observatorio ALMA durante 2023, donde proyectaron imágenes sobre una de sus antenas en el Llano de Chajnantor, con motivo del décimo aniversario del centro astronómico.



El colectivo aterriza en M100 después de una gira que, entre residencias artísticas y festivales, los ha hecho circular por México, Cuba y Montreal. www.m100.cl

Caballeros mafiosos

Con Robert De Niro en un doble rol protagónico, The Alto Knights vuelve a desplegar en pantalla las sombras y los encantos del bajo mundo gángster. Basada en hechos reales, pero con altas cuotas de tensión, la película cuenta la historia de Frank Costello y Vito Genovese (ambos interpretados por De Niro), dos amigos e hijos de inmigrantes italianos que nacen y crecen juntos en Nueva York.



Situada en los años ‘50, la trama muestra cómo al volver Vito de un autoexilio escapando de la justicia, se encuentra con su examigo convertido en un capo di tutti más cauteloso que antaño.



El choque moral entre ellos va creciendo hasta convertirse en algo de vida o muerte. En HBO Max. Muy recomendable para los seguidores de las tramas de mafia, de hecho, en el elenco aparecen familiares rostros italo-estadounidenses de otras producciones como Los Soprano y El Padrino.

Una madre olvida, una hija recuerda

Sobre el escenario, hay una mujer que olvida un detalle, pequeño, nada muy importante. Pero el asunto empieza a repetirse: con nombres, con direcciones, con rutinas. Su hija se da cuenta. No sabe si es la memoria de su madre la que empieza a fallar, o el vínculo que las une a ambas. Así arranca Recuérdame mi vida, escrita por Emilia Noguera y dirigida por Jesús Urqueta, que se presenta desde el sábado 5 -y hasta el 10 de agosto- en el Centro para las Artes Zoco.



Es la primera producción chilena que se presenta en ese espacio cultural. Las actuaciones están a cargo de Paola Giannini y Sara Becker, acompañadas en escena por el pianista Ignacio Méndez, quien interpreta en vivo conocidas bandas sonoras de Ennio Morricone. Es una obra emotiva y profunda.



“Lo que me interesaba no era sólo el diagnóstico, sino el misterio. ¿Qué cosas se olvidan primero y por qué? ¿Qué se siente al mirarse al espejo y no reconocerse?”, reflexiona Emilia Noguera sobre el texto. “¿Cómo se sentirá perder tu identidad, perder a tus seres queridos?... ¿Se pierden realmente? ¿Se siente esa pérdida?”. Teatro Zoco. Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea.