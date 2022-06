Chile cae por segundo año consecutivo en Ránking de Competitividad Mundial y alcanza nuevo mínimo histórico

Ya no es solo la pandemia. Las mayores presiones inflacionarias y la invasión rusa a Ucrania se suman a las preocupaciones que enfrentan los gobiernos y las empresas, y que parecen estar pasándole la cuenta a la competitividad de varios países. Chile no se queda fuera de este grupo, y este año sufrió un nuevo revés, según dio a conocer el Ranking de Competitividad Mundial 2022, elaborado por el Institute for Management Development (IMD) de Suiza y la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

En esta nueva edición, Chile cayó por segundo año consecutivo, y si bien la merma fue de solo un escalón, llegó al puesto número 45 entre las 63 economías contempladas en el ejercicio, lo que lo lleva a alcanzar un nuevo mínimo histórico en términos de competitividad, de acuerdo a los registros que datan de 2002.

Esta baja se produce luego de que, en la versión 2021, la economía nacional sorprendiera al desplomarse en seis escalones, luego de lograr subir cuatro puestos en el primer año de la pandemia. En 2005 el país llegó al puesto 19, su mejor desempeño desde que hay registros, pero desde 2012 se observa un deterioro más o menos sostenido, a excepción de algunos años en los que ha habido repuntes puntuales.

La competitividad de cada país se mide a partir de cuatro áreas: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de los negocios e infraestructura, y cada una de ellas cuenta con subfactores que ayudan a determinar un puntaje. Todo esto se calcula usando 255 indicadores, de los cuales 163 son datos estadísticos proporcionados por instituciones mundiales, regionales y locales; y 92 son variables cualitativas obtenidas de una encuesta anual aplicada a ejecutivos y expertos nacionales e internacionales.

En la versión 2022 Chile mejoró su resultado solo en desempeño económico -su pilar más bajo de los cuatro medidas-, al subir cuatro escalones, desde el 50 al 53. Economía doméstica, empleo y precios aportaron positivamente al total, lo que se compensó con las bajas de comercio internacional e inversión internacional.

La eficiencia del gobierno mostró el desplome más brutal, al caer del puesto 22 el año pasado al 30 en esta edición. Esto, como consecuencia de números rojos en todos los subfactores. A esto se suma que la eficiencia de los negocios también descendió, pero solo en un puesto quedando en el 41, arrastrada por las contracciones de actitudes y valores y de finanzas.

En infraestructura el país también registró una baja, desde el puesto 45 al 47, en respuesta a las mermas que registraron infraestructura básica, infraestructura científica, y salud y medio ambiente.

¿Cómo mejorar?

La nota específica sobre el país enumera una serie de desafíos clave para que Chile mejore su competitividad. Destaca, en primer lugar, la importancia de asegurar que la política fiscal y monetaria contribuyan a reducir la inflación hacia el rango objetivo.

También se hace referencia a lo necesario que es disminuir la incertidumbre institucional, mejorar la seguridad pública y asegurar el Estado de Derecho. Esto, de la mano de reformar el sistema de seguridad social para asegurar mejores pensiones, “basado en esfuerzos individuales y colectivos y con un amplio acuerdo social”, algo a lo que ya se hacía referencia el año pasado.

El documento recomienda nuevamente implementar una reforma tributaria que incremente la recaudación, mejore la provisión de bienes públicos y fomente la competitividad, junto con incrementar la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) e innovación, promoviendo proyectos en conjunto entre las universidades y el sector público y privado.

Líder en la región

Pese a su nueva caída, Chile se mantuvo en la versión 2022 con el líder entre los países latinoamericanos medidos en el sondeo. Este año Perú mejoró cuatro puestos y quedó en el lugar número 54, uno por encima de México, que se mantuvo sin cambios.

Más abajo está Colombia, en el puesto 57 y después Brasil, en el 59, ambos reportando caídas. Y, al igual que en el análisis anterior, Argentina y Venezuela se ubican al fondo del ránking, en los lugares 62 y 63, respectivamente.

En el análisis global, Dinamarca logró adjudicarse la corona del país más competitivo del mundo, al subir dos lugares en el ránking. Con esto desplazó a Suiza, que cayó un eslabón. El tercer puesto se lo quedó Singapur, que subió dos peldaños, y si bien Suecia le sigue, bajó dos lugares en un año. Hong Kong también avanzó en el índice, y trepó hasta el quinto puesto. Holanda, Taiwán, Finlandia, Noruega y Estados Unidos son los países que completan el “top 10” de mejor posicionados.