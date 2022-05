Columnista del WSJ: Chile se desliza hacia un "suicidio constitucional"

La ventaja del rechazo en el plebiscito de salida a una nueva Constitución da esperanza "a los amantes de la libertad" y a moderados de centro-izquierda de que Chile aún puede retirarse "del suicidio nacional que implica el documento", escribió la columnista Mary Anastasia O´Grady en The Wall Street Journal.

"Si la campaña del “no” fracasa, la economía chilena de alto rendimiento de las últimas tres décadas podría encaminarse a un nivel de mediocridad similar al de sus vecinos Bolivia y Argentina", dijo O´Grady, en que sostiene que el texto "elimina la certeza de la elección personal, incluso en atención médica, pensiones y educación, debilita los derechos de propiedad, aumenta el papel del estado en la economía y aleja al país de la democracia representativa y lo acerca a las reglas de la mafia".

En su columna, O´Grady escribe que si el proyecto de constitución se convierte en ley, es posible que los chilenos "ya no puedan utilizar el dinero público" para la educación privada. "Esto cumpliría con el objetivo bolchevique de negar a los niños de clase media el acceso a las escuelas no gubernamentales, lo que para muchos solo es posible porque sus padres combinan ahorros familiares con vales públicos para pagar la matrícula".

También criticó que el borrador de la nueva Constitución no dice qué pasará con los ahorros ya acumulados en el sistema privado de fondos de pensiones, "pero no defiende explícitamente el derecho de propiedad y los fondos pueden no ser hereditarios".

"Es probable que la ambigüedad en todo el borrador no sea un accidente. Permitirá que la legislatura unicameral decida qué sucede con el ahorro privado y otras libertades individuales. Lo mismo ocurre con lo que es un precio “justo” en una expropiación de tierras reclamadas por activistas indígenas. Buena suerte dirigiendo un país con reglas como esa", dijo en el texto.