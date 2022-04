CSAV aprueba dividendo por 1.322 millones de euros y ratifica a Francisco Pérez Mackenna en la presidencia

Por unanimidad, la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) aprobó en la mañana de este viernes la propuesta de dividendos realizada por el directorio, consistente en la distribución de (i) un dividendo definitivo mínimo obligatorio por US$ 963 millones, de los cuales ya se pagó como dividendo provisorio US$ 450 millones, quedando por repartir US$ 513 millones y (ii) un dividendo definitivo adicional por 834 millones de euros, dividendos que totalizan, al tipo de cambio de hoy, los 1.322 millones de euros propuestos por el directorio.

De esta manera, los dividendos asociados al ejercicio 2021 suponen el reparto de 57% de las utilidades.

“De la mano de nuestro principal activo, la naviera alemana Hapag-Lloyd, CSAV consiguió resultados históricos que nos permiten entregar un muy importante dividendo a nuestros accionistas que nos han acompañado también en momentos muy difíciles”, destacó el presidente del directorio, Francisco Pérez Mackenna, quien encabezó la actividad. Agregó que “cumpliremos 150 años y nuestro compromiso hacia adelante es actuar con la misma resiliencia, visión y excelencia de nuestra larga historia”.

“Los resultados que mostramos hoy, así como los dividendos, no son solo fruto de la contingencia, sino de una estrategia consistente que ha incluido reestructuraciones, asociaciones y aumentos de capital por más de US$ 3.300 millones entre 2011 y 2020. Esto nos ha permitido enfrentar los vaivenes de la industria y ser co-controlador de unas de las navieras líderes a nivel global”, agregó el gerente general, Óscar Hasbún.

Elección de directorio

En la Junta Ordinaria se eligió a los integrantes del directorio por los próximos tres años. Resultaron electos Hernán Büchi, José De Gregorio, Cristóbal Eyzaguirre, Andrónico Luksic, Karen Paz, Francisco Pérez Mackenna y Felipe Ureta (independiente).

En la sesión de directorio celebrada tras la junta, además, se ratificó a Francisco Pérez Mackenna en la presidencia y a Andrónico Luksic en la vicepresidencia de la Compañía.

Por otra parte, en Junta Extraordinaria de Accionistas se aprobaron los términos del financiamiento por hasta US$ 173,3 millones con Banco de Chile, que forma parte del financiamiento por hasta US$ 550 millones gestionado para el pago del dividendo mínimo obligatorio.